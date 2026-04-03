Marian Grozavu și Bianca Dan au luat prin surprindere fanii emisiunii „ cu anunțul că nu mai formează un cuplu. Deși au depășit numeroase obstacole de-a lungul timpului, fosta concurentă a mărturisit că, în acest moment, viziunile lor asupra vieții nu mai coincid.

Ce motive au dus la ruptura dintre Marian Grozavu și Bianca Dan

Bianca a explicat că decizia de a pune punct relației nu are la bază faptul că nu se mai iubesc, ci dorința de a urma drumuri diferite. Aceasta a subliniat că are nevoie de liniște pentru a procesa schimbarea și că îi va purta mereu recunoștință fostului partener pentru timpul petrecut împreună.

„Da, este adevărat, referitor la faptul că exact la un an după terminarea filmărilor de la Insula, eu și Marian ne-am despărțit. Așa a fost destinul nostru. Am văzut toate mesajele voastre din ultima perioadă, mai ales după ce ați văzut că nu ne mai afișăm împreună și că au dispărut pozele. Îmi pare rău că nu am fost capabilă să răspund până acum. Adevărul este că nici eu nu am reușit încă să procesez pe deplin această schimbare. Despărțirea nu a fost din lipsă de sentimente. Dimpotrivă, au existat și vor exista. Doar că, in timp, am realizat că ne dorim lucruri diferite și avem viziuni diferite asupra vieții. Sunt lucruri pe care sper că le-am conștientizat amândoi, deși nu asta ne-am fi dorit. Marian este extraordinar și va rămâne mereu o parte importantă din sufletul meu și îi voi fi recunoscătoare pentru tot ce am trăit împreună în acești 4 ani și 4 luni. Îi doresc din toată inima liniște, echilibru și tot ce e mai frumos în viață. Cât despre mine, încerc să accept, să înțeleg și să mă regăsesc, să mă bucur de tot ce urmează și de ceea ce îmi plănuiește Dumnezeu. În același timp, am nevoie de liniște și de spațiu pentru a merge mai departe. Acesta va fi singurul mesaj transmis pe acest subiect”, a declarat Bianca Dan pe Instagram.

Ce speranțe de împăcare mai între cei doi

De cealaltă parte, Marian pare să fie mult mai optimist în privința viitorului lor, și consideră că această separare ar putea fi doar o etapă temporară. Acesta a dezvăluit că a ținut legătura cu Bianca și că au stabilit de comun acord să își acorde timp de câteva săptămâni pentru a vedea dacă dorul îi va aduce din nou împreună.

„Momentan suntem despărțiți, dar lucrurile au rămas să se clarifice în următoarele 2 săptămâni. Pur și simplu, chiar adineauri am închis cu ea, poate peste 2–3 săptămâni ne dăm seama că ne e bine sau trebuie să rezolvăm ce avem de rezolvat. N-a fost ceartă, n-a fost nimic, pur și simplu. Exact cum a zis ea pe story, a vrut să aibă puțină libertate, să se concentreze pe muncă, pe ea, pe planurile ei. Am avut o discuție aseară, i-am zis că, în primul rând, trebuia să discutăm, și, în urma discuției, a zis: „Hai să ne dăm o șansă o lună de zile, vedem după ce se întâmplă. E absolut decizia ei: dacă mă invită (de Paște), da, dacă nu, nu.”, a declarat Marian Grozavu pentru .RO.

Cum s-a produs mutare

Bianca a decis să părăsească locuința comună și să se mute la părinții ei. Marian a explicat că tânăra își dorește să demonstreze că poate reuși pe plan profesional, în special în domeniul imobiliarelor, fără a mai depinde de ajutorul lui.

„Ea s-a mutat, a zis că are nevoie de puțin timp să stea singură. Noi am mai avut discuții de genul de-a lungul timpului, știi cum e? Când mai apar anumite divergențe, te mai muți. Știi cum e, las lucrurile să curgă de la sine. Dacă Dumnezeu și universul o să ne aducă înapoi după o perioadă de timp, o să fie bine; dacă nu, momentan asta e. Poate să fie o chestie temporară. Suntem separați acum, dar vedem peste o lună de zile dacă mai simțim să ne împăcăm. A zis că mă mut și eu o perioadă la ai mei, că vreau să fiu liniștită, și am zis: „Da, cum să nu”, și apoi da. Știi cum e, n-ai de unde să știi ce e în capul ei; poate ea gândea de mult că nu mai vrea relația. A zis că vrea să se focuseze mai mult pe muncă. Ideea e că ea a zis că vrea să fie independentă, vrea să facă imobiliare pe puterile ei, adică să nu mai aibă ajutorul meu.”, a mai declarat Marian Grozavu.