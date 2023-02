Marian Olteanu: „Cred că m-au durut coastele vreo trei săptămâni după acea zi de filmare”. Cum a ajuns să joace în „Clanul” și care au fost cele mai dificile momente

Actor de teatru și film cu un CV de invidiat, Marian Olteanu a câștigat un capital și mai mare de popularitate de când este protagonist în serialul „Clanul (PRO TV).

În cadrul unui interviu acordat recent, acesta a povestit lucruri din culisele serialului, dar și din viața lui personală.

Marian Olteanu, despre provocările rolului din serialul „Clanul”

Potrivit informațiilor oferite chiar de el în cadrul interviului acordat pentru , Marian-Gabriel Olteanu locuiește în București din anul 2011, atunci când a intrat la facultate, și de atunci și până acum s-a focusat pe actorie. El susține că a fost norocos deoarece s-a angajat imediat la Teatrul Mic, în anul 2016. Acesta a început să joace în filme din anul 2015: „Inimi cicatrizate” și „Îmi este indiferent dacă în istorie vom intra ca barbari, ambele regizate de Radu Jude, în „Alice T. al lui Radu Muntean, „Ruxx, în regia Iuliei Rugină la HBO, primul serial 100% românesc. Acum are șansa de a fi „cap de afiș” alături de domnul George Mihăiță și de Denis Hanganu.

Întrebat cât de mare a fost, pentru el, provocarea de a interpreta personajul David Pribeaju și despre cum a fost la casting, actorul a povestit: „Încă din facultate ni s-a spus să vedem în personajele pe care le interpretăm ce au de ascuns (Florin Zamfirescu). Acest personaj, David Pribeagu, nici măcar nu există, există, de fapt, Pavel Achim, ceea ce deja e o provocare în a conține toată povestea asta.

Acum, din sezonul 2, am început să găsesc firimituri de informații care-mi dau hint-uri în a afla cine e acest David/Pavel cu adevărat și toate lucrurile astea nu ar fi fost posibile dacă textul nu ar fi fost unul foarte bun, care să mă hrănească ca actor. Totul pleacă de la text/poveste, care face ca serialul „Clanul să fie cel mai bun serial românesc din toate punctele de vedere. Castingul a fost împărțit, pentru mine, în patru etape, plecând de la prima unde dădeam proba cu Domnica Cîrciumaru, care mă filma în același timp… până la ultima, unde am stat patru ore și am pregătit trei secvențe pe care le-am dat cu 15 actrițe”.

Despre de platou și în special cu actorul George Mihăiță, cel care îl interpretează pe „Tătuțu”, acesta a povestit că atmosfera din platou, de la filmări, este asemănătoare cu atmosfera din facultate.

„La filmări mă simt exact ca în facultate. Joc alături de foștii colegi mai mari și mai mici din ani diferiți. Cu Șerban Pavlu, Mădălina Craiu și Denis Hanganu am mai jucat în trecut în alte seriale, așadar relațiile noastre colegiale sunt deja formate și ne înțelegem de minune pe set. Silviu Mircescu a fost prezent la prima mea zi de facultate, unde domnul Zamfirescu ne-a pus să facem o improvizație, vă dați seama că mă simt ca în anul 1 cu el.

Pe lângă Silviu, mai fac echipă în brigada de polițiști cu Vladimir Drăghia, Alice Halpert și talentatul Eduard Trifa (îi spun talentatul pentru că așa e și că prima oară când l-am văzut jucând, acum vreo 5 ani, m-am dus direct la el și i-am spus că abia aștept să joc cu el, și uite că s-a întâmplat). Față de doamna Carmen Tănase aveam, de dinainte să o cunosc în acest context, un respect enorm și trebuie să recunosc că aici m-am îndrăgostit iremediabil!

Cu domnul George Ivașcu am avut emoții mari la început, deși ne știam din facultate. Poate că în mintea mea trebuia să demonstrez ceva, și după ce m-am relaxat am început să mă distrez foarte tare cu dânsul. Într-o zi l-am lăsat pe domnul George Mihăiță acasă cu mașina și pe drum i-am recunoscut că filmul „Reconstituirea” e unul dintre preferatele mele și că mie nu-mi vine să cred că am ajuns să joc cu puștiul ăla care striga în film: „De ce dai, mă? De ce, mă?”. Unele visuri ți se întâmplă, nu trebuie să speri la ele!”.

„Cred că m-au durut coastele vreo trei săptămâni după acea zi de filmare”

Legat de relația cu Denis Hanganu, cu care a mai jucat și în serilul „Sacrificiul”, actorul a mărturisit că: „Auzisem de el când eram prin anul 3, că încă un tip din Vaslui a intrat la facultate. Când mai aud că mai vine câte unu de acolo, eu mă bucur. Dar da, abia la filmări ne-am apropiat și mai mult, iar acum ne avem ca „frații, ne înțelegem foarte bine. E un partener de scenă și de set de dorit!”.

În ceea ce privește peripețiile de pe platoul de filmare, Marian-Gabriel Olteanu a relatat o întâmplare „dureroasă”: „În episodul 10 am făcut împreună cu Millo Simulov coregrafia s dintre David și Tudor. Să vă uitați, vă rog, la prima lovitură pe care o încasează David, vă jur că nu am jucat nimic în secunda aia. Cred că m-au durut coastele vreo trei săptămâni după acea zi de filmare!”.