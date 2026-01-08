Mariana Moculescu nu poate trece peste neînțelegerile cu fostul soț, chiar dacă Horia Moculescu a trecut în neființă. În cele două luni de când s-a stins din viață, Mariana Moculescu a refuzat să meargă la mormântul acestuia și a comentat dur imaginile cu locul de veci al fostului soț.
Mariana Moculescu îl acuză pe fostul soț, chiar și acum, după moartea acestuia, că a făcut rău multor persoane. Aceasta refuză să respecte orice fel de ritualuri, ba mai mult, susține că nu îl va ierta niciodată pentru greșelile pe care le-a făcut în relație.
„Mormântul arată prea bine de cum nu ar trebui să existe pe fața pământului. Să i se piardă amintirea, să i se șteargă numele! A fost un diletant fără școală, fără studii.
A făcut mult rău la viața lui multor suflete, a fost un călău. Împreună cu cea de-a treia fostă soție. Eu nu i-am aprins lumânări, nu dau pomană mâncare. Să îi aprindă lumânări amanta Alexandra Velniciuc. Eu nu îl iert. Moartea nu e de ajuns ca să uit și ca să iert”, a declarat Mariana Moculescu, pentru Click!.
Anul trecut, Mariana Moculescu făcea declarații cutremurătoare despre tratamentul de care a avut parte din partea lui Horia Moculescu. Aceasta susține că artistul ar fi fost violent cu ea, ar fi agresat-o, umilit-o și i-ar fi încălcat dreptul la viață privată.
„Fostul soț mi-a smuls fetița, curată ca o floare, plină de candoare fizică, psihică și spirituală, fecioară, perfect sănătoasă și mi-a distrus-o. M-a sugrumat. M-a torturat psihic. M-a umilit public. M-a aruncat în depresie și spitale. Mi-a interceptat convorbirile și m-a bătut cu bestialitate fără să am nicio vină.
M-a legat de mâini și de picioare cu cabluri telefonice, gravidă în luna a VII-a, și m-a fotografiat. Toate acestea și multe altele sunt depuse la procuratură. M-a dus în fața unei instanțe care i-a dat copilul și mi-a șters dreptul la maternitate, lăsându-mă pe drumuri”, a povestit Mariana Moculescu.