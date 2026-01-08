B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Mariana Moculescu continuă războiul cu Horia Moculescu, chiar și după moartea artistului. „Să îi aprindă lumânări amanta”

Mariana Moculescu continuă războiul cu Horia Moculescu, chiar și după moartea artistului. „Să îi aprindă lumânări amanta”

B1.ro
08 ian. 2026, 21:57
Mariana Moculescu continuă războiul cu Horia Moculescu, chiar și după moartea artistului. „Să îi aprindă lumânări amanta”
Sursa foto: Captură video - TERRA1 TV / YouTube
Cuprins
  1. Ce spune Mariana Moculescu despre mormântul lui Horia Moculescu
  2. De ce își acuză Mariana Moculescu fostul soț

Mariana Moculescu nu poate trece peste neînțelegerile cu fostul soț, chiar dacă Horia Moculescu a trecut în neființă. În cele două luni de când s-a stins din viață, Mariana Moculescu a refuzat să meargă la mormântul acestuia și a comentat dur imaginile cu locul de veci al fostului soț.

Ce spune Mariana Moculescu despre mormântul lui Horia Moculescu

Mariana Moculescu îl acuză pe fostul soț, chiar și acum, după moartea acestuia, că a făcut rău multor persoane. Aceasta refuză să respecte orice fel de ritualuri, ba mai mult, susține că nu îl va ierta niciodată pentru greșelile pe care le-a făcut în relație.

„Mormântul arată prea bine de cum nu ar trebui să existe pe fața pământului. Să i se piardă amintirea, să i se șteargă numele! A fost un diletant fără școală, fără studii.

A făcut mult rău la viața lui multor suflete, a fost un călău. Împreună cu cea de-a treia fostă soție. Eu nu i-am aprins lumânări, nu dau pomană mâncare. Să îi aprindă lumânări amanta Alexandra Velniciuc. Eu nu îl iert. Moartea nu e de ajuns ca să uit și ca să iert”, a declarat Mariana Moculescu, pentru Click!.

De ce își acuză Mariana Moculescu fostul soț

Anul trecut, Mariana Moculescu făcea declarații cutremurătoare despre tratamentul de care a avut parte din partea lui Horia Moculescu. Aceasta susține că artistul ar fi fost violent cu ea, ar fi agresat-o, umilit-o și i-ar fi încălcat dreptul la viață privată.

„Fostul soț mi-a smuls fetița, curată ca o floare, plină de candoare fizică, psihică și spirituală, fecioară, perfect sănătoasă și mi-a distrus-o. M-a sugrumat. M-a torturat psihic. M-a umilit public. M-a aruncat în depresie și spitale. Mi-a interceptat convorbirile și m-a bătut cu bestialitate fără să am nicio vină.

M-a legat de mâini și de picioare cu cabluri telefonice, gravidă în luna a VII-a, și m-a fotografiat. Toate acestea și multe altele sunt depuse la procuratură. M-a dus în fața unei instanțe care i-a dat copilul și mi-a șters dreptul la maternitate, lăsându-mă pe drumuri”, a povestit Mariana Moculescu.

Tags:
Citește și...
Vera Wang are 76 de ani, dar arată ca o adolescentă. Ce bea zilnic și ce dietă controversată urmează
Monden
Vera Wang are 76 de ani, dar arată ca o adolescentă. Ce bea zilnic și ce dietă controversată urmează
Concertul lui Florin Salam a degenerat într-un scandal fără precedent. Ce s-a întâmplat pe scenă: „Am rămas cu toții șocați”
Monden
Concertul lui Florin Salam a degenerat într-un scandal fără precedent. Ce s-a întâmplat pe scenă: „Am rămas cu toții șocați”
Andreea Tonciu, despre noul an: „Îmi doresc foarte mult să mă reîntorc în televiziune”
Monden
Andreea Tonciu, despre noul an: „Îmi doresc foarte mult să mă reîntorc în televiziune”
Robert Tudor, țeapă într-o destinație de vacanță preferată de români: „E fix ca-n Gara de Nord la noi” (VIDEO)
Monden
Robert Tudor, țeapă într-o destinație de vacanță preferată de români: „E fix ca-n Gara de Nord la noi” (VIDEO)
Dan Negru, în formă la 54 de ani: „Prefer bicicleta în locul mașinii”
Monden
Dan Negru, în formă la 54 de ani: „Prefer bicicleta în locul mașinii”
Andreea Popescu, explicații după ce a zis că și-a angajat a patra bonă: „Știam că se va supăra lumea și am vrut să o supăr și mai tare”. Ce ajutoare are, de fapt (VIDEO)
Monden
Andreea Popescu, explicații după ce a zis că și-a angajat a patra bonă: „Știam că se va supăra lumea și am vrut să o supăr și mai tare”. Ce ajutoare are, de fapt (VIDEO)
„M-am îngrășat? Nicio problemă!”. Oana Radu a explicat de ce a decis să renunțe la dietă și sport
Monden
„M-am îngrășat? Nicio problemă!”. Oana Radu a explicat de ce a decis să renunțe la dietă și sport
Mihai Albu a descoperit secretul! Cum a reușit designerul să evite aglomerația de pe DN1, în drum spre Predeal
Monden
Mihai Albu a descoperit secretul! Cum a reușit designerul să evite aglomerația de pe DN1, în drum spre Predeal
Lovitură pentru Catinca și Oana Roman. Scandal pentru 300.000 de euro: „Aștept citația”
Monden
Lovitură pentru Catinca și Oana Roman. Scandal pentru 300.000 de euro: „Aștept citația”
Ilie și Ioana Năstase, din nou împreună? Declarațiile care dau peste cap divorțul: „Suntem bine”
Monden
Ilie și Ioana Năstase, din nou împreună? Declarațiile care dau peste cap divorțul: „Suntem bine”
Ultima oră
22:31 - Jaf de peste un milion de euro în Franța. Victima: bijutierul vedetelor
22:25 - Ana Birchall demontează mitul invincibilității Liei Savonea. Termenii în care o descrie pe șefa Înaltei Curți de Casație și Justiție
22:06 - Zelenski a avertizat că există riscul unui atac rusesc de amploare: „Este foarte important să fim atenți la alertele aeriene astăzi și mâine și să mergem mereu la adăposturi” (VIDEO)
21:45 - Atac sângeros în Brăila. Bărbat arestat după ce și-a atacat un consătean cu cuțitul
21:31 - Hoții au făcut ravagii. Românii s-au întors din concediu și au găsit casele sparte. 900 de apeluri disperate la 112
21:25 - Scumpirile se reflectă în cumpărăturile românilor din decembrie. Ce produse au fost vândute în cantități mai mari
21:12 - Acord istoric la Madrid. Biserica Catolică spaniolă va despăgubi victmele abuzurilor sexuale comise de preoți
20:49 - Cu cine a fost surprinsă Simona Halep, în Dubai? Cei doi apar tot mai des împreună
20:35 - Vera Wang are 76 de ani, dar arată ca o adolescentă. Ce bea zilnic și ce dietă controversată urmează
20:28 - Fermierii iau cu asalt Bruxelles-ul. Belgia se confruntă cu o grevă națională a agricultorilor. Atenționare de călătorie MAE