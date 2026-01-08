Mariana Moculescu nu poate trece peste neînțelegerile cu fostul soț, chiar dacă Horia Moculescu a trecut în neființă. În cele două luni de când s-a stins din viață, Mariana Moculescu a refuzat să meargă la mormântul acestuia și a comentat dur imaginile cu locul de veci al fostului soț.

Ce spune Mariana Moculescu despre mormântul lui Horia Moculescu

Mariana Moculescu îl acuză pe fostul soț, chiar și acum, după moartea acestuia, că a făcut rău multor persoane. Aceasta refuză să respecte orice fel de ritualuri, ba mai mult, susține că nu îl va ierta niciodată pentru greșelile pe care le-a făcut în relație.

„Mormântul arată prea bine de cum nu ar trebui să existe pe fața pământului. Să i se piardă amintirea, să i se șteargă numele! A fost un diletant fără școală, fără studii.

A făcut mult rău la viața lui multor suflete, a fost un călău. Împreună cu cea de-a treia fostă soție. Eu nu i-am aprins lumânări, nu dau pomană mâncare. Să îi aprindă lumânări amanta Alexandra Velniciuc. Eu nu îl iert. Moartea nu e de ajuns ca să uit și ca să iert”, a declarat Mariana Moculescu, pentru Click!.

De ce își acuză Mariana Moculescu fostul soț

Anul trecut, Mariana Moculescu făcea declarații cutremurătoare despre tratamentul de care a avut parte din partea lui . Aceasta susține că artistul ar fi fost violent cu ea, ar fi agresat-o, umilit-o și i-ar fi încălcat dreptul la viață privată.

„Fostul soț mi-a smuls fetița, curată ca o floare, plină de candoare fizică, psihică și spirituală, fecioară, perfect sănătoasă și mi-a distrus-o. M-a sugrumat. M-a torturat psihic. M-a umilit public. M-a aruncat în depresie și spitale. Mi-a interceptat convorbirile și m-a bătut cu bestialitate fără să am nicio vină.

M-a legat de mâini și de picioare cu cabluri telefonice, în luna a VII-a, și m-a fotografiat. Toate acestea și multe altele sunt depuse la procuratură. M-a dus în fața unei instanțe care i-a dat copilul și mi-a șters dreptul la maternitate, lăsându-mă pe drumuri”, a povestit Mariana Moculescu.