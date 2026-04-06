B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Marina Almășan, cerută în căsătorie în Dallas: „Îi mulțumesc sorții că mi-a arătat că există viață după moarte"

Flavia Codreanu
06 apr. 2026, 16:28
Sursă Foto: Facebook - Marina Almasan
Cuprins
  1. Marina Almășan a fost cerută în căsătorie. Ce mesaj a transmis aceasta?
  2. Cum a început povestea de iubire dintre cei doi
  3. Ce reprezintă acest nou capitol pentru cei doi îndrăgostiți

Marina Almășan a fost cerută în căsătorie, în timpul unei călătorii în Dallas, de partenerul său, Sorin Mărcuș. Deși vacanța era programată inițial pentru a sărbători ziua de naștere a lui Sorin, momentul s-a transformat într-unul memorabil pentru amândoi.

Marina Almășan a fost cerută în căsătorie. Ce mesaj a transmis aceasta?

Prezentatoarea TV a anunțat momentul printr-o postare pe Instagram în care le arăta fanilor inelul primit. Vedeta a mărturisit că această bijuterie reprezintă speranță și încredere, fiind recunoscătoare pentru modul în care viața i s-a schimbat în bine în ultima perioadă.

„Eu nu știu să facă poze cu inele. Știu să fac poze cu oameni, cu peisaje de munte, cu valori de mare și chiar și cu deșerturi aride. Nu voi spune decât că ziua de ieri – ziua lui Sorin s-a încheiat cu un inel, așezat pe degetul meu. Este unul al iubirii, al speranței, al promisiunii, al încrederii și din nou al iubirii. Mereu al iubirii. Și îi mulțumesc sorții că mi-a arătat că există viața după moarte”, a scris vedeta pe rețelele de socializare.

Sursă foto: Marina Almășan

Cum a început povestea de iubire dintre cei doi

Deși logodna este recentă, relația dintre cei doi este mult mai veche, aceștia cunoscându-se încă din tinerețe. Povestea lor a început la patinoarul Floreasca, un loc simbolic pentru acele vremuri, însă drumurile lor s-au separat pentru o perioadă lungă, înainte ca Sorin Mărcuș să prindă curajul de a o aborda din nou pe celebra jurnalistă.

„Acum foarte mulți ani, patinoarul Floreasca era singurul loc unde noi puteam să ne simțim bine, să ascultăm muzică străină (…) Eu văzând că ea face foarte multe călătorii, am abordat-o cu mult curaj care mă caracterizează mult de tot”, a declarat Sorin Mărcuș.

Ce reprezintă acest nou capitol pentru cei doi îndrăgostiți

Cererea în căsătorie din Dallas vine ca o confirmare a unei legături sincere, bazată pe experiențe de viață și maturitate. Cei doi par acum mai pregătiți ca niciodată pentru o relație stabilă, demonstrând că dragostea poate apărea oricând, indiferent de vârstă, scrie Click,

Tags:
Ultima oră
18:41 - Mircea Lucescu ar putea fi operat mâine. Medicii au amânat orice decizie pentru încă o zi. Între timp, apar acuzații grave la adresa FRF
18:39 - Deșeuri medicale descoperite în Parcul Cișmigiu. Ce sancțiuni au fost aplicate
18:39 - Frații Tate scapă de controlul judiciar după 4 ani. Decizia de astăzi este definitivă
18:21 - Buzoianu, replică după ce sindicaliștii de la Romsilva au cerut în instanță suspendarea reformei: Delir (VIDEO)
18:10 - O tânără asistentă de la ATI Târgu Jiu a fost găsită moartă în casă. Descoperirea macabră a fost făcută chiar de tatăl victimei
18:09 - Lucrările continuă la stația de tratare din Curtea de Argeș. Începe montarea instalațiilor și a stratului filtrant
17:57 - Cum vrea Buzoianu să pună capăt importurilor de deșeuri sub eticheta ”produse second hand”: „E o mafie care face bani din asta. Nu mai putem să fim groapa de gunoi a operatorilor din alte state” (VIDEO)
17:43 - Irina Fodor are o nouă colegă în Asia Express! Cine este personajul care o ajută să-i intimideze pe concurenți
17:39 - Ministerul Apărării organizează noi exerciții de mobilizare în țară. În ce perioadă vor fi chemați rezerviștii la unități
17:17 - De ce pădurarii n-au nici acum bodycam-uri. Buzoianu acuză că aceștia sunt hărțuiți și marginalizați de „oameni care conduc Romsilva și care sunt mână în mână, de cele mai multe ori”, cu hoții de lemne (VIDEO)