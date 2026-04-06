Marina Almășan a fost cerută în căsătorie, în timpul unei călătorii în Dallas, de partenerul său, Sorin Mărcuș. Deși vacanța era programată inițial pentru a sărbători ziua de naștere a lui Sorin, momentul s-a transformat într-unul memorabil pentru amândoi.

TV a anunțat momentul printr-o postare pe Instagram în care le arăta fanilor inelul primit. Vedeta a mărturisit că această bijuterie reprezintă speranță și încredere, fiind recunoscătoare pentru modul în care viața i s-a schimbat în bine în ultima perioadă.

„Eu nu știu să facă poze cu inele. Știu să fac poze cu oameni, cu peisaje de munte, cu valori de mare și chiar și cu deșerturi aride. Nu voi spune decât că ziua de ieri – ziua lui Sorin s-a încheiat cu un inel, așezat pe degetul meu. Este unul al iubirii, al speranței, al promisiunii, al încrederii și din nou al iubirii. Mereu al iubirii. Și îi mulțumesc sorții că mi-a arătat că există viața după moarte”, a scris vedeta pe rețelele de socializare.

Cum a început povestea de iubire dintre cei doi

Deși logodna este recentă, relația dintre cei doi este mult mai veche, aceștia cunoscându-se încă din tinerețe. Povestea lor a început la patinoarul Floreasca, un loc simbolic pentru acele vremuri, însă drumurile lor s-au separat pentru o perioadă lungă, înainte ca Sorin Mărcuș să prindă curajul de a o aborda din nou pe celebra jurnalistă.

„Acum foarte mulți ani, patinoarul Floreasca era singurul loc unde noi puteam să ne simțim bine, să ascultăm muzică străină (…) Eu văzând că ea face foarte multe călătorii, am abordat-o cu mult curaj care mă caracterizează mult de tot”, a declarat Sorin Mărcuș.

Ce reprezintă acest nou capitol pentru cei doi îndrăgostiți

Cererea în căsătorie din Dallas vine ca o confirmare a unei legături sincere, bazată pe experiențe de viață și maturitate. Cei doi par acum mai pregătiți ca niciodată pentru o relație stabilă, demonstrând că dragostea poate apărea oricând, indiferent de vârstă, scrie ,