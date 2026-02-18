B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Marina Almășan se confruntă cu probleme de sănătate. Ce spune prezentatoarea tv despre simptome:„Eu, una, ard“

Marina Almășan se confruntă cu probleme de sănătate. Ce spune prezentatoarea tv despre simptome:„Eu, una, ard“

Flavia Codreanu
18 feb. 2026, 22:38
Marina Almășan se confruntă cu probleme de sănătate. Ce spune prezentatoarea tv despre simptome:„Eu, una, ard“
Sursă Foto: Facebook - Marina Almasan
Cuprins
  1.  Marina Almășan se confruntă cu probleme de sănătate
  2. Recomandările fanilor pentru Marina Almășan
  3. Ce spune prezentatoarea despre căsătorie

Marina Almășan se confruntă cu probleme de sănătate chiar în timpul ninsorilor care au pus stăpânire pe Capitală. Cunoscuta prezentatoare TV le-a mărturisit fanilor de pe rețelele sociale că o răceală mai veche, pe care a ales să o ignore inițial, a revenit mai puternic.

Vedeta a explicat că starea ei s-a agravat rapid, iar simptomele au devenit greu de suportat. Deși afară este frig, jurnalista resimte o febră puternică și o stare generală de rău care o ține la pat, scrie spynews.

 Marina Almășan se confruntă cu probleme de sănătate

Vedeta a povestit că se simte extrem de slăbită și că temperatura ridicată îi dă mari bătăi de cap în ultimele ore.

„Lumea zice că e frig afară, nu pot să confirm, pentru că eu, una, ard“, a scris aceasta pe pagina sa de Facebook. Mesajul a atras imediat atenția urmăritorilor săi. Mulți dintre ei au avertizat-o că ar putea fi vorba despre o formă severă de gripă sau chiar despre virusul

Sfaturile primite de la internauți au reușit însă să o panicheze pe jurnalistă, care nu se aștepta la scenarii atât de grave. O urmăritoare i-a sugerat chiar să meargă de urgență la spital, bănuind că Marina Almășan ar fi putut contacta un virus periculos în timpul unei călătorii recente cu avionul.

Recomandările fanilor pentru Marina Almășan

Cei care o urmăresc pe rețelele sociale i-au transmis numeroase mesaje de încurajare, dar au sfătuit-o să facă un consult la un specialist cât mai curând. Ei au insistat că febra este un semn clar că organismul se luptă cu o infecție serioasă care nu trebuie tratată cu indiferență.

„Nu ignorați simptomele, mergeți la medicul de familie sau chiar la urgențe!”, a fost unul dintre mesajele care au alarmat-o pe prezentatoare.

În ciuda stării sale precare, prezentatoarea încearcă să rămână optimistă.  Aceasta a  recunoscut că ignorarea simptomelor inițiale a fost o greșeală.

Ce spune prezentatoarea despre căsătorie

Chiar dacă trece prin momente mai dificile, Marina are tot sprijinul partenerului său, Sorin Mărcuș. Jurnalista a vorbit deschis și despre posibilitatea de a face pasul cel mare.

„Eu am mai fost întrebată de jurnaliști, când nu aveam o relație așa cum mi-o doream, dacă sunt pregătită, și am zis da. Atâta timp cât eu simt că pot face fericit un om, îi vin alături. De ce să exclud posibilitatea aceasta. Poți să iubești la orice vârstă”, a declarat Marina Almășan,

Tags:
Citește și...
Dana Rogoz, mesaj emoționant pentru soțul ei: Radu Dragomir a împlinit 59 de ani. Ce noi proiecte anunță regizorul
Monden
Dana Rogoz, mesaj emoționant pentru soțul ei: Radu Dragomir a împlinit 59 de ani. Ce noi proiecte anunță regizorul
Monica Tatoiu face dezvăluiri la 39 de ani de căsnicie cu Victor. Ce cadou neașteptat i-a făcut soțului ei
Monden
Monica Tatoiu face dezvăluiri la 39 de ani de căsnicie cu Victor. Ce cadou neașteptat i-a făcut soțului ei
Maria Constantin face dezvăluiri la 9 ani de la divorțul de Marcel Toader: Ce spune interpreta despre Gabriela Cristea
Monden
Maria Constantin face dezvăluiri la 9 ani de la divorțul de Marcel Toader: Ce spune interpreta despre Gabriela Cristea
Doina Teodoru rupe tăcerea după despărțirea de Cătălin Scărlătescu. Ce se întâmplă acum în viața ei amoroasă
Monden
Doina Teodoru rupe tăcerea după despărțirea de Cătălin Scărlătescu. Ce se întâmplă acum în viața ei amoroasă
Paula Seling, mesaj emoționant pentru fiica sa care a împlinit 12 ani: „Ai venit în viețile noastre atunci când credeam că lumea nu ne mai poate surprinde cu nimic”
Monden
Paula Seling, mesaj emoționant pentru fiica sa care a împlinit 12 ani: „Ai venit în viețile noastre atunci când credeam că lumea nu ne mai poate surprinde cu nimic”
Dan Negru, după avertizările meteo: „Potopul e departe”/ „Ne mai lipsea inflația de apocalipse”
Monden
Dan Negru, după avertizările meteo: „Potopul e departe”/ „Ne mai lipsea inflația de apocalipse”
Mihai Trăistariu critică dur Eurovision România 2026 și susține că finaliștii sunt aleși pe baza vizualizărilor cumpărate de pe YouTube: „E de neînțeles această ediție pentru mine!”
Monden
Mihai Trăistariu critică dur Eurovision România 2026 și susține că finaliștii sunt aleși pe baza vizualizărilor cumpărate de pe YouTube: „E de neînțeles această ediție pentru mine!”
Actorul Shia LaBeouf implicat într-un scandal. Poliția l-a arestat la New Orleans (VIDEO)
Monden
Actorul Shia LaBeouf implicat într-un scandal. Poliția l-a arestat la New Orleans (VIDEO)
Mădălina Ghenea, dezvăluiri despre silueta sa. Ce mănâncă și la ce alimente renunță actrița la 38 de ani: „Evit tot ce știu că nu este sănătos pentru mine”
Monden
Mădălina Ghenea, dezvăluiri despre silueta sa. Ce mănâncă și la ce alimente renunță actrița la 38 de ani: „Evit tot ce știu că nu este sănătos pentru mine”
Diferența de vârstă dintre Sandra Izbașa și Răzvan Bănică. Cu câți ani este mai mare gimnasta față de soțul ei: „El le are pe toate”
Monden
Diferența de vârstă dintre Sandra Izbașa și Răzvan Bănică. Cu câți ani este mai mare gimnasta față de soțul ei: „El le are pe toate”
Ultima oră
23:18 - Ministrul Apărării liniștește militarii după decizia CCR privind pensiile. Ce diferențe invocă între armată și sistemul judiciar
23:18 - Cum încearcă China să compenseze lipsa forței de munca prin inteligența artificială
23:05 - Sorin Grindeanu, despre relația cu Ilie Bolojan. Ce-i desparte pe cei doi parteneri de guvernare
22:36 - Închirierile turistice intră într-o nouă etapă de reglementare în România. Ce schimbări pregăteşte ministerul pentru proprietari
22:35 - Insomnia provoacă probleme sistemului digestiv. Concluziile îngrijorătoare ale unui studiu medical
21:57 - Nazare salută decizia CCR privind pensiile magistraților și miza economică a reformei. Ce efecte vede Ministerul Finanțelor
21:54 - CTP, după decizia CCR privind pensiile speciale: „Pentru prima dată, caracatița Savonea a primit o lovitură în cap. Ăsta este un eveniment istoric” (VIDEO)
21:54 - Ilie Bolojan a convocat miniștrii în ședință. Ce conține ordinea de zi a guvernului
21:49 - Topul celor mai periculoase drumuri naționale din România: Zonele cu cele mai mari riscuri
21:22 - Inundații în județul Argeș. Apa unui lac s-a revărsat într-o gospodărie din orașul Costești. Autoritățile au evacuat opt persoane