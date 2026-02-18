Marina Almășan se confruntă cu probleme de sănătate chiar în timpul ninsorilor care au pus stăpânire pe Capitală. Cunoscuta prezentatoare TV le-a mărturisit fanilor de pe rețelele sociale că o răceală mai veche, pe care a ales să o ignore inițial, a revenit mai puternic.

Vedeta a explicat că starea ei s-a agravat rapid, iar simptomele au devenit greu de suportat. Deși afară este frig, jurnalista resimte o febră puternică și o stare generală de rău care o ține la pat, scrie .

Marina Almășan se confruntă cu probleme de sănătate

Vedeta a povestit că se simte extrem de slăbită și că temperatura ridicată îi dă mari bătăi de cap în ultimele ore.

„Lumea zice că e frig afară, nu pot să confirm, pentru că eu, una, ard“, a scris aceasta pe pagina sa de Facebook. Mesajul a atras imediat atenția urmăritorilor săi. Mulți dintre ei au avertizat-o că ar putea fi vorba despre o formă severă de gripă sau chiar despre virusul

Sfaturile primite de la internauți au reușit însă să o panicheze pe jurnalistă, care nu se aștepta la scenarii atât de grave. O urmăritoare i-a sugerat chiar să meargă de urgență la spital, bănuind că Marina Almășan ar fi putut contacta un virus periculos în timpul unei călătorii recente cu avionul.

Recomandările fanilor pentru Marina Almășan

Cei care o urmăresc pe rețelele sociale i-au transmis numeroase mesaje de încurajare, dar au sfătuit-o să facă un consult la un specialist cât mai curând. Ei au insistat că febra este un semn clar că organismul se luptă cu o infecție serioasă care nu trebuie tratată cu indiferență.

„Nu ignorați simptomele, mergeți la medicul de familie sau chiar la urgențe!”, a fost unul dintre mesajele care au alarmat-o pe prezentatoare.

În ciuda stării sale precare, prezentatoarea încearcă să rămână optimistă. Aceasta a recunoscut că ignorarea simptomelor inițiale a fost o greșeală.

Ce spune prezentatoarea despre căsătorie

Chiar dacă trece prin momente mai dificile, Marina are tot sprijinul partenerului său, . Jurnalista a vorbit deschis și despre posibilitatea de a face pasul cel mare.

„Eu am mai fost întrebată de jurnaliști, când nu aveam o relație așa cum mi-o doream, dacă sunt pregătită, și am zis da. Atâta timp cât eu simt că pot face fericit un om, îi vin alături. De ce să exclud posibilitatea aceasta. Poți să iubești la orice vârstă”, a declarat Marina Almășan,