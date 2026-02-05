B1 Inregistrari!
Marina Dina rupe tăcerea după eliminarea de la Survivor! Ce dezvăluiri a făcut vedeta TV: „M-a schimbat"

Marina Dina rupe tăcerea după eliminarea de la Survivor! Ce dezvăluiri a făcut vedeta TV: „M-a schimbat”

Ana Maria
05 feb. 2026, 13:12
Cuprins
  1. Ce a determinat-o pe Marina să participe la „Survivor”
  2. Care au fost probele preferate și cum s-a descurcat cu teama de apă?
  3. Marina Dina, despre eliminarea de la Survivor. De ce a fost nominalizată pentru duel și cum a reacționat
  4. Marina Dina, după eliminarea de la Survivor. Cum a fost revenirea acasă după competiție
  5. Ce sumă a primit Marina Dina pentru participarea la „Survivor 2026”?

Marina Dina rupe tăcerea după eliminarea de la Survivor. În ediția din 1 februarie a emisiunii „Survivor” de la Antena 1, Marina a pierdut duelul pentru eliminare în fața lui Cristian Boureanu și a părăsit competiția după patru săptămâni. Echipa Faimoșilor a pierdut jocul pentru imunitate din 31 ianuarie, iar duelul a fost decis între cei doi concurenți, cu scorul final de 2-0 în favoarea fostului politician.

La final, Marina a spus emoționată: „O să îmi fie dor de voi. Ne vedem acasă. Abia aștept să ne vedem acasă”, părăsind scena în lacrimi.

Ce a determinat-o pe Marina să participe la „Survivor”

Întrebată de ce a ales să revină într-un format TV atât de solicitant, Marina Dina a spus:

M-am simțit pregătită să revin într-un format TV care să mă scoată din zona de confort și care să mă ajute să cresc. Am simțit că este momentul potrivit pentru o experiență care să mă provoace atât emoțional, cât și mental, și care să-mi aducă o perspectivă nouă asupra mea.”, a declarat Marina pentru Click!.

Care au fost probele preferate și cum s-a descurcat cu teama de apă?

Marina a spus și cum i s-a părut competiția:

Sincer, toate probele mi-au plăcut, pentru că fiecare a venit cu o lecție. Nu mi-a plăcut neapărat ideea de competiție în sine, însă mi-a plăcut foarte mult experiența. Probele pe apă au fost preferatele mele – m-am simțit în largul meu acolo. A fost mai mult o luptă cu mine decât cu ceilalți.”, a mai precizat ea.

Marina Dina, despre eliminarea de la Survivor. De ce a fost nominalizată pentru duel și cum a reacționat

Blondina a dezvăluit că ea însăși a cerut să fie nominalizată de Larisa, deoarece îi era greu să stea departe de copii:

Mă simțeam copleșită de dorul de copii și am fost sinceră cu ea. A fost o decizie asumată, luată cu multă emoție, și îi mulțumesc că mi-a respectat dorința.”, a mai mărturisit vedeta.

Marina Dina, după eliminarea de la Survivor. Cum a fost revenirea acasă după competiție

Despre readaptarea la viața de acasă, Marina a spus: „Readaptarea a fost emoționantă. După un ritm atât de intens, liniștea de acasă vine cu multă încărcătură. Cel mai mult mi-au lipsit copiii și lucrurile simple care înseamnă „acasă”.”

Despre schimbările produse în ea după această experiență, a afirmat: „Da, m-a schimbat. M-a făcut mai conștientă, mai prezentă și mai recunoscătoare. A fost o experiență care m-a ajutat să cresc și care va rămâne cu mine.”

Ce sumă a primit Marina Dina pentru participarea la „Survivor 2026”?

Potrivit Cancan, Marina Dina ar fi câștigat aproximativ 2.500 de euro pentru fiecare săptămână petrecută în competiție, suma totală ridicându-se la circa 10.000 de euro pentru cele patru săptămâni.

