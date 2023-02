Marinela Chelru, nevoită să aleagă între mâncare și medicamente. Pensia infimă pe care o primește după 40 de ani de muncă

”Stau foarte bine, am 10.000 de euro pensia, ce-ai?! Nu, mămică, sunt amărâtă, dar sper să se rezolve și asta. Nu mă așteptam după 40 de ani și eu nici nu am știut, pentru că meseria mea nu este de avocat sau de contabil, că să știu de toate lucrurile astea. Nu mi-a spus nimeni și, uite, după 40 de ani de muncă m-am trezit cu o pensie de parcă nu aș fi muncit deloc. Noroc că sunt femeie, fac mâncare, ce crezi că eu îmi permit să merg la restaurant?

Nu, dar mă întind cât îmi este plapuma. 1.400 am pensia ca să știe toată lumea, dar nu mă vait. Trecem noi și peste asta, stai liniștită! Eu nu am copii, dar dacă aveam copii?! Ce făceam?! Mă duceam la biserică și cerșesc că nu am ce să fac.”, a declarat Marinela Chelaru, în exclusivitate, la .

Pensia extrem de mică abia îi ajunge pentru mâncare, însă trebuie să aloce o sumă de bani și pentru medicamente.

„Am o pensie de 1.400 de lei, din care 600 de lei dau pe medicamente, după operația suferită la inimă. Din ce să trăiești? Pensionarii mor de foame! Toată ziua pândesc în magazine mâncarea la preț redus. Eu . Îmi trimit soțul acolo unde aflu că în acea zi se vinde ceva la promoție, am ajuns să mâncăm doar de la reducere, ca să avem bani de lumină și de medicamente”, a mărturisit actrița pentru playtech.

Ce probleme are Marinela Chelaru?

Marinela Chelaru regretă că fost nevoită să părăsească scena teatrului și își dorește să se alăture unui proiect care să nu o suprasolicite.

„Când mă uit la televizor și văd serialul cu băieții de la trupa în care am jucat și eu, îmi revin niște amintiri superbe. Nu știu dacă m-aș mai întoarce pe scenă, nu știu dacă mă mai ține inima. În primul rând sănătatea este primordială. Îți trebuie energie pentru că te consumă foarte mult. Trebuie să fii fizic sănătos pentru scenă. Îmi e frică să mă bag într-o chestie de asta.

Sau dacă mi-ar da un rol, un regizor sau un producător, să fie unul mai mititel, atunci aș accepta. Nu trebuie să depun foarte mult efort. Îmi este dor de televiziune, de teatru și de film. Am avut niște perioade foarte superbe în tinerețe. Nu mă uit cu mânie înapoi, ci cu drag. Nu mai pot să mă urc pe cal să cuceresc Troia, am o vârstă.