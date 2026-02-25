B1 Inregistrari!
Acasa » Monden » Mario Fresh a fost îndrăgostit de Theo Rose: „N-am pupat-o și a plecat și am suferit două luni. Ea nu mă băga în seamă” (VIDEO)

Traian Avarvarei
25 feb. 2026, 19:13
Cuprins
  1. Theo Rose și Mario Fresh se cunosc din adolescență
  2. Mario Fresh a fost îndrăgostit de Theo Rose

Mario Fresh a mărturisit că a fost îndrăgostit de Theo Rose în adolescență și a suferit mult după ea. A spus-o chiar de față cu ea, în cadrul unui interviu.

Theo Rose și Mario Fresh se cunosc din adolescență

Mario Fresh și Theo Rose au lansat recent o piesă împreună – „Cât 10”, dar ei se cunosc încă din adolescență. Theo l-a vizitat pe Mario la Iași, orașul său natal, iar el s-a îndrăgostit imediat de ea.

Cei doi au fost invitați recent la Radio Impuls, unde au vorbit despre noul lor proiect. Cu această ocazie, Mario a povestit cum s-a îndrăgostit de ea.

Mario Fresh a fost îndrăgostit de Theo Rose

Întrebat dacă i-a plăcut vreodată de Theo, Mario a răspuns: „Foarte! Foarte! A fost la mine acasă și-a mâncat pizza. Aveam 13 ani eu și ea avea 15, nu? Mă gândeam cum să fac să o pup. Și n-am pupat-o și a plecat și am suferit două luni. Am mai vorbit, dar ea nu mă băga în seamă pentru că ea voia să vorbească cu un băiat de 16 ani, nu de 13”.

„Eu aveam dragostile mele toate de la vârsta aia. Dar îmi aduc aminte că atunci când am fost la Mario în Iași, el deja făcea un soi de producție pe calculatorul lui acasă și avea un mini studio acolo. Și-am cântat împreună o piesă de la Kamelia și Eli’, a intervenit Theo Rose, potrivit VIVA!.

Dar Mario a continuat cu dezvăluirile: „Și ție-ți ardea de cântat și eu voiam să te pup. N-am avut o secundă tupeu și acuma suntem împăcați”.

