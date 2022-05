Mario Fresh a povestit cum a fost la prima întâlnire cu părinții Alexiei Eram: „Mai emoționat eram când am făcut cunoștință cu tatăl”

Mario Fresh formează . Artistul a povestit recent cum a fost prima întâlnire cu Andreea Esca, dar și cu soțul acesteia, Alexandre Eram. Cântărețul a mărturisit că a fost mai emoționat în privința întâlnirii cu tatăl Alexiei decât cu mama sa.

Cei doi tineri sunt împreună de când Alexia avea 16 ani, Mario Fresh susținând că „au crescut împreună” și că punctele forte ale relației lor sunt încrederea și comunicarea.

Mario Fresh, emoționat la prima întâlnire cu părinții acesteia

Celebrul cântăreț a declarat că, înainte de a se întâlni față-n față cu părinții Alexei, vorbise deja cu aceștia printr-un apel video și s-au mai întâlnit la diferite evenimente, însă tot a fost emoționat.

„Emoționat, îți dai seama. Mai emoționat eram când am făcut cunoștință cu tatăl, să fiu sincer. Am trecut repede peste pasul acesta pentru că am fost primit cu căldură”, a declarat cântărețul pentru

Cântărețul a spus că are o relație bună cu părinții Alexiei Eram, iar la rândul ei, tânăra este iubită de familia acestuia, care o așteaptă mereu cu bunătăți la Iași.

„Eu am mers la Iași într-un weekend, dar deja mai vorbisem cu ei pe video. El îi mai cunoștea (n.r. – pe părinții ei) de la diverse evenimente, dar ca fiind iubitul meu s-a prezentat în vara în care ne-am cunoscut”, a povestit Alexia.

Cum se înțeleg Alexia Eram și Mario Fresh după 5 ani împreună

Artistul este de părere că relația și au știut să se înțeleagă unul pe celălalt în momente cheie. În același timp, fiica Andreei Esca a declarat că încrederea și comunicarea au stat la baza relației lor.

„Am crescut împreună, ne-am maturizat și ne-am înțeles unul pe celălalt cum trebuia și atunci când trebuia”, a spus artistul, pentru sursa mai sus menționată.

„Cred că este important să știi să gestionezi o relație, să comunici și să ai încredere”, a declarat Alexia Eram când a fost întrebată despre secretul relației lor.