Marius Moga nu mai poate să facă fața emoțiilor. Vedeta a apelat la ajutorul specialiștilor

Marius Moga este unul dintre cei mai faimoși artiști din lumea showbizului românesc. Vedeta a compus multe piese de succes și s-a implicat în diferite proiecte. Publicul apreciază talentul compozitorului și îl laudă pentru hiturile lansate.

Marius Moga, în pragul disperării

Marius Moga a trecut prin clipe teribile. Artistul a căzut în capcana anxietății și nu a mai putut să facă fața emoțiilor. Acesta a fost nevoit să apeleze la ajutorul specialiștilor. Vezi mai multe poze în galeria foto de AICI.

„Eu am considerat întotdeauna că prima piesă pe care am avut-o No. 1 era cea mai slabă. Motivul pentru care am făcut asta este că atunci când faci foarte multe piese te apucă un sindrom al impostorului și ai impresia că o faci prea ușor și ăștia cumpără tot ce faci tu”, a dezvăluit artistul în cadrul unui interviu pentru HappyFishTv.

Cum a distrus-o Marius Moga pe Alexandra Ungurean

Alexandra Ungureanu a făcut dezvăluiri despre viața personală și profesională. Tânăra a fost complexată de felul în care arată și nu se considera o femeie frumoasă. Aceasta a suferit mult și din cauza remarcilor lui Marius Moga. Cuvintele interpretului au afectat-o grav.

„Pe vremea aceea făceam foarte mult backing vocals, eram implicată într-o mulțime de proiecte. Dar nu eram front. Și Moga spunea: așa sunteți voi fetele cu voce, sunteți urâțele. Eram în backing vocals. Am fost foarte supărată pe el. Dacă îl întrebi, probabil că a uitat episodul ăsta. M-a complexat foarte mult. Eram ferm convinsă că nu am să-mi găsesc locul în muzică. Mă durea.