Meghan Markle a împlinit 42 de ani. Ce ținută a purtat ducesa de Sussex de ziua ei

a împlinit astăzi 42 de ani și și-a serbat ziua de naștere în Montecito, alături de prințul Harry.

Cuplul regal a fost surprins în timp ce plecau de la un restaurant cu specific italian Tre Lune, conform

o rochie simplă, cu dungi albe și negre, mulată, care a costat 240 de dolari, și o pereche de sandale fără toc, negre. Prințul Harry a fost îmbrăcat într-o cămașă lejeră de in și pantaloni albi.

Spre surprinderea tuturor, ducii de Sussex nu au ales un local extravagant și scump. O masă la acest restaurant pentru o persoană costă între 24 și 61 de dolari.

