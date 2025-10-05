B1 Inregistrari!
Traian Avarvarei
05 oct. 2025, 22:19
Codin Maticiuc a stat în spital de ziua sa de naștere, mama lui fiind operată a doua oară pe creier.
Cuprins
  1. De ce boală suferă mama lui Codin Maticiuc
  2. Prin ce cumpănă a trecut Codin Maticiuc cu tatăl său

Producătorul de filme Codin Maticiuc a împlinit duminică 45 de ani și, din păcate, a stat cea mai mare parte din zi în spital, unde e internată mama sa. Aceasta a suferit o a doua operație pe creier.

De ce boală suferă mama lui Codin Maticiuc

Mama lui Codin Maticiuc a fost operată pe creier a doua oară, după ce a fost diagnosticată cu cancer, iar boala a recidivat.

„Astăzi este ziua mea. Împlinesc 45 de ani și îmi petrec o bună parte din zi alături de mama în spital. E la a doua operație pe creier. Cancer. Care a și recidivat. (…) Astăzi este ziua mea și mă gândesc la toți cei care nu-și permit să își îngrijească părinții sau copiii. (…) Doamne ajută să fie mama bine cât mai mult timp și sănătate tuturor!”, a scris Codin Maticiuc, pe Facebook.

Acesta a amintit apoi că, împreună cu Monica Althamer, a înființat NaviCare, un serviciu gratuit de navigație medicală ce îi îndrumă pe bolnavii care nu știu ce drepturi au sau cum să le obțină, punându-i în legătură cu cei mai buni specialiști și facilitând accesul la tratamente decontate.

Prin ce cumpănă a trecut Codin Maticiuc cu tatăl său

Și tatăl actorului a suferit de cancer și a urmat un tratament greu, vreme de opt luni.

„Când tata a făcut cancer n-am știut încotro s-o apuc. Care e cel mai bun medic? Cel mai bun tratament? În România sau în străinătate? La toate astea mi-a răspuns Monica. Mi-a ghidat fiecare pas. A găsit și apoi a vorbit cu cei mai mari doctori și profesori. Ne-a făcut programări peste tot. Când tata a făcut cancer i-a fost recomandată protonoterapia și tot Monica ne-a spus ca nu există în România și ne-a programat de urgență în Elveția la cel mai tare centru. Apoi ne-a explicat că nici măcar nu trebuie să plătim. Ca statul român va plăti pentru noi, că avem acest drept”, a povestit, în trecut, Codin Maticiuc.

