Mattia Carnessali, una dintre ispitele masculine ale sezonului 9 de la , a vorbit pentru prima dată, de când în mediul online s-a vehiculat că ar fi fost violent cu Cristina Scarlevschi, ispită în cadrul aceluiași

Italianul a făcut declarații despre presupusul act de violență și a vorbit, de asemenea, despre relația pe care o are cu femeia.

Ce a spus Mattia Carnessali, despre ce s-a vehiculat în mediul online. A fost sau nu violent?

Cum relaționează Mattia Carnessali cu femeile, în general

De ce nu are ispita o relație stabilă

Italianul a dezmințit zvonurile, ba mai mult a spus că este „dezgustat” de comentariile care s-au scris la acel articol. Ispita a mărturisit că nu încape discuție de gesturi violente asupra vreunei femei din viața lui.

„Nu îmi place, în general, să povestesc despre relațiile pe care le am. Dar având în vedere întrebarea, pot spune că am o prietenie cu Cristina Scarlevschi. Nu este adevărat ce s-a scris! Nu am fost violent cu o femeie în viața mea, nu am dat vreo palmă! Sunt dezgustat de comentariile de la articolul cu ea, în care oamenii spun că o femeie ar putea merita așa ceva.

Nu am recurs niciodată la asemenea gesturi, ele sunt de condamnat și pedepsit! Cum să fie vina unei femei, vreodată? Dacă un bărbat își folosește forța fizică contra unei femei, atunci este vina lui! Chiar și dacă el are dreptate, demonstrează că nu are destulă stăpânire de sine atunci când alege să nu se folosească de creier, ci de mușchi”, a spus Mattia Carnessali, conform Libertatea.

Mattia a fost întrebat cum relaționează, în general, cu femeile, iar ispita a declarat că le respectă nespus pe acestea. De asemenea, a adus în prim-plan faptul că femeile sunt mult prea judecate de public și de oamenii din jur, deși nimeni nu are dreptul să facă asemenea lucru.

„Respect femeile, toate sunt diferite. Trăim într-o societate care îi spune femeii cum să se comporte, dar eu cred că fiecare ar trebui să facă ce simte, pentru că nimeni nu este în măsură să o judece. Unicul lucru care contează este părerea ei față de ea!”, a adăugat ispita de la „Insula Iubirii”.

Mai mult, Mattia a vorbit despre relațiile pe care le are, menționând faptul că este destul de dificil să se așeze acum „la casa lui”. Timpul lui este destul de limitat, deoarece muncește foarte mult și, de când a ieșit dintr-o relație de lungă durată, bărbatul a avut numai aventuri.

„Am avut o relație de lungă durată timp de aproximativ șase ani. Am rămas prieteni foarte buni! În prezent, eu o consider ca o soră, ea pe mine ca un frate. În rest, am avut doar relații de scurtă durată. Călătoresc foarte mult în scop de afaceri, așa că este greu să am o relație stabilă. Trăiesc în trei orașe diferite: București, Cluj și Barcelona. Unul dintre obiectivele pe care vreau să le ating în viitorul apropiat este de a mă stabili doar în unul dintre aceste orașe, pentru o viață liniștită și o posibilă relație serioasă”, a mai spus Mattia.