Medeea Marinescu, despre trucurile de a se menține mereu în formă, la 48 de ani: „„Nu am făcut o oră de sport în viața mea. La mine nu țin curele drastice, merge cu păcăleală”

Medeea Marinescu este una dintre cele mai iubite actrițe din România. De asemenea, se numără și printre cele mai frumoase femei din țară.

La vârsta 48 de ani, artista se laudă în continuare cu o siluetă de invidiat, dar și cu un ten plăcut. Partenera de scenă a lui Florin Piersic a dezvăluit secretul frumuseții sale.

M edeea Marinescu, despre cum reușește să își ascundă vârsta

Medeea Marinescu a povestit, într-un interviu acordat pentru , ce face pentru a se menține mereu în formă. Actrița are 48 de ani, dar pare că își acunde vârsta foarte bine. Întrebată dacă este vorba despre trucuri de frumusețe sau este, pur și simplu gena, actrița a povestit:

„Mi-am dat seama, nemaifiind foarte tânără, că e o chestiune care ține și de gene, cât despre sintagma „frumusețea vine din interior, e cât se poate de adevărată. Dacă o femeie este fericită, asta pe chipul, pe trupul ei. O persoană, o femeie care se simte bine cu ea, care vrea să facă lucruri, care se bucură de ceea ce este în jurul ei va avea și un alt tonus, va arăta altfel.

Mă uit la mama mea, care are 72 de ani și e o minionă blondă, că arată bine pentru vârsta ei. Cumva acestea sunt genele. Mi se spune: „Vai, ai musculatură, ai făcut sport”. Eu nu am făcut o oră de sport în viața mea! Merg mult pe jos, e adevărat. Mă simt bine, dar nu fac sport. M-aș plictisi îngrozitor să trag de fiare. Dar trucuri există. Acum, mama mea fiind machieuză de film și având atât de mult de-a face cu actori, nu numai români, dar și străini, tot timpul mi-a atras atenția că trebuie să am grijă de pielea mea, de tenul meu, că este important. Sigur că mă duc și la cosmetică din când în când”.

În ceea ce privește menținerea greutății, actrița a mărturisit că nu ține diete drastice. „Și asta ține de genă… dar puteam și eu să iau în greutate. Când l-am făcut pe Luca, primul copil, m-am îngrășat puțin, iar asta se vede în filmul „Donnant, Donnant”. Aveam filmări la Paris și am tras cu dinții să nu iau mult în greutate. De fapt, rețineam foarte multă apă. Eram pufoasă. Nu am avut o siluetă de invidiat. Am fost mereu atentă, nu am dat iama în mâncare, și acum sunt atentă. E o marjă de două kilograme pe care le iau, cu care mă joc, mai ales că eu mă știu pe mine.

La mine nu țin curele drastice. La mine merge cu păcăleală. Și păcălindu-mă, mai degrabă merge. Dacă azi am mâncat puțin mai mult, mâine nu mai mănânc deloc sau nu mai mănânc până după-amiază. Adică să nu traumatizezi corpul, să mănânci mai puțin. Sunt împotriva acestui tip de tratament sau, cel puțin, la mine nu funcționează. Eu cred că totul ține de echilibru. Și echilibrul ți-l dă interiorul tău, asta e tot, nu e altă filozofie de viață. De fapt, este atât de simplu și nu ne dăm seama”.

„Mă sfătuiesc cu sora mea, dar și cu bunica și străbunica mea”

De asemenea, în ceea ce privește stilul vestimentar și nu numai, actrița a mărturisit că se sfătuiește cu cei din jur. „Mă sfătuiesc cu sora mea, dar și cu bunica și străbunica mea… Sunt femei foarte elegante și cochete și, cumva, am moștenit tipul acesta de atenție, să nu stau oricum, , pentru mine, în primul rând. Dar de sfătuit, când am un eveniment și mă îmbrac mai altfel, mă sfătuiesc cu sora mea, care este scenografă. Ea e specializată pe decor, dar a făcut și costumele unor seriale de televiziune și filme, și atunci mă îndrumă. Se întâmplă de multe ori să mi se pară că o rochie îmi vine bine și ea să îmi spună că proporția nu e potrivită, că nu mă avantajează. Sunt pitică, minionă, am 1.62 m, deci nu pot să port orice dimensiune de rochie, nu mă avantajează orice stil, dar sora mea vede exact care este proporția bună.

Ascult, de asemenea, și sfaturile soțului meu, care are studii în domeniul artistic, e foarte modern și are un ochi foarte bun, mai ales în privința culorilor. Și băiatul meu, Luca, la fel. Dau să ies repede din casă și îl întreb: „Ce ghete să îmi pun?. Și el spune: „Mama, nu te uiți cum arăți cu ele?. Are dreptate. Luca are foarte mult bun-gust și preferă lucrurile relativ simple, pentru că nu îi plac nici desenele, nici ce este forțat… Merge de multe ori pe monocolor sau două nuanțe și lucrurile îl prind foarte bine”.