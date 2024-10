Mega-scandal în muzica populară! Laura Lavric, acuzată că a pălmuit un cântăreț, la o nuntă, în fața mirilor. “Așa face mereu, nu e prima dată”. Poliția a deschis un dosar penal

Celebra artistă de muzică populară, , este acuzată că ar fi pălmuit un alt muzicant în timpul unei nunți, pe data de 20 iulie 2024, în județul Iași.

Poliția a deschis chiar un dosar penal pe numele Laurei Lavric, după acest incident, potrivit .

De la ce a pornit scandalul

Scandalul a izbucnit la o , unde au cântat Laura Lavric și Iulian Cosmin M., membru al unei formații din Hârlău. Se pare că din cauza unor neînțelegeri legate de programul artistic, cântăreața de muzică populară l-ar fi pălmuit pe celălalt cântăreț în fața invitaților.

Artistul a mers la poliție și a făcut o plângere penală pentru lovire sau alte violențe, iar polițiștii au deschis un dosar penal pe numele Laurei Lavric.

„La data de 23 iulie a.c., Poliția Orașului Hârlău a fost sesizată de către un tânăr, în vârstă de 24 ani, despre faptul că în seara zilei de 20 iulie a.c., în timp ce presta un program artististic la un eveniment pe raza orașului Hârlău, ar fi fost agresat fizic, de o femeie. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovire sau alte violențe.Cercetările continuă în vederea stabilirii cu exactitate a întregii situații de fapt, urmând a fi dispuse măsuri legale”, a precizat IPJ Iași.

Ce a spus cântărețul pălmuit

Incidentul ar fi avut loc chiar în timp ce își susținea programul artistic la nunta din Hârlău, județul Iași.

„Eu nu cred că a avut un motiv întemeiat pentru ceea ce a făcut. Bănuiesc că inconvenientul ar fi fost de la programul muzical, pentru că ea a ajuns mai devreme decât promisese, a ajuns mai devreme decât era stabilit și a dat programul peste cap. Ne-a oprit pe noi, formația, ne-a încurcat și așa mai departe, dar totul a fost în regulă, nu am avut nimic împotrivă, am lăsat-o, am oprit eu programul meu muzical, am lăsat-o să intre, și-a făcut programul, totul în regulă, iar la sfârșitul programului ei, înainte să plece, a venit la mine, mi-a zis că sunt un nesimțit și m-a lovit peste față și a plecat. Asta s-a întâmplat în timpul nunții, în sală, în mijlocul evenimentului, unde erau circa 400 de persoane. Sunt foarte mulți martori, era o nuntă întreagă. Eu am vorbit și cu patronul de la sală, să facă rost de înregistrările video, dar mi-a invocat tot felul de motive, că nu mergea hardul, că s-a schimbat, că nu se stochează nimic, acum nu știu dacă e real sau dacă nu. Am depus plângere la poliție. Eu am continuat să cânt chiar și după ce am fost lovit, am zis că o să se rezolve situația în zilele următoare. Ar trebui să afle toată lumea, să vadă toți ce înseamnă o vedetă, un interpret ajuns la o vârstă înaintată, să vadă cum judecă doamna Laura Lavric„, a declarat cântărețul pălmuit.

Laura Lavric îl contrazice pe cântărețul care o acuză

Laura Lavric îl contrazice pe cântăreț și spune că nu l-aagresat pe acesta, ci doar l-a apostrofat, deoarece a dat dovadă de obrăznicie.

„Minte. Am cântat la aceeași nuntă. În primul rând, el a fost obraznic, a făcut probleme și acolo, la mire și la mireasă. A spus că am intrat peste ei, dar nu a fost adevărat. A fost obraznic (…) Cine era de, vai de mine, s-a ofensat? A intrat Laura Lavric. Nu am intrat de capul meu, că eu nu sunt lipitoare de aia, să mă duc ca poale unde peste cur. Nu vă dați seama din prima că este obraznic și cu tupeu. Așa face mereu, nu e prima dată. A mai fost la o nuntă și a făcut la fel cu un alt cântăreț, nu cu mine. El era cunoscut la nuntă și Laura Lavric nu era. Ce dacă era vecin cu mirii? El merita o palmă pentru nesimțirea sa. Adică să mă duc eu, femeie, la numele și vârsta mea să-l întreb de ce e obraznic și el să răspundă așa”, a declarat artista.