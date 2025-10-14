B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Meghan Markle și Prințul Harry, protagoniștii unui moment stânjenitor pe covorul roșu

Meghan Markle și Prințul Harry, protagoniștii unui moment stânjenitor pe covorul roșu

B1.ro
14 oct. 2025, 22:49
Meghan Markle și Prințul Harry, protagoniștii unui moment stânjenitor pe covorul roșu
Foto: Hepta - Alpha Press / Alpha Press
Cuprins
  1. Pentru ce au fost Meghan Markle și Prințul Harry premiați
  2. Ce gest de-al Prințului Harry a părut să o deranjeze pe Meghan Markle
  3. Cum a fost descrisă Meghan Markle la eveniment

Meghan Markle și Prințul Harry au atras toate privirile la la gala Project Healthy Minds din New York. Cuplul a primit premiul „Humanitarian of the Year”, dar altceva a atras atenția publicului. Ducesa și Ducele de Sussex au fost protagoniștii unui moment stânjenitor pe covorul roșu.

Pentru ce au fost Meghan Markle și Prințul Harry premiați

Ducesa și Ducele se Sussex au primit premiul „Humanitarian of the Year” în calitate de co-fondatori ai Fundația Archewell. Astfel, au fost recunoscute eforturile cuplului de a face lumea digitală mai sigură pentru familii și tineri.

Ce gest de-al Prințului Harry a părut să o deranjeze pe Meghan Markle

Însă, primirea distincției nu a fost nici pe departe ceea ce le-a atras atenția fanilor. Toți au putut observa o interacțiune stângace între parteneri, pe covorul roșu. Postări despre gestul lui Harry au împânzit rețelele de socializare, dând startul unei dezbateri între internauți.

În timp ce pozau pe covorul roșu, Harry s-a apropiat de soția sa și i-a pus acesteia mâna pe fund. Meghan, care a părut mai degrabă stânjenită, s-a întors rapid către Harry și a părut să-i ceară să-și mute mâna. Ducele a răspuns cu un zâmbet stângaci și și-a mutat, în cele din urmă, mâna, relatează Mirror.

Unii martori au susținut și că Harry a părut că încearcă să-și grăbească soția, după ce ar fi petrecut mult timp în fața camerelor. Într-o altă filmare de la eveniment, surprinsă în culise, Harry apare vorbind cu cineva. În tot acest timp, Meghan stă în apropiere, așteptând ca interacțiunea să se termine.

Cum a fost descrisă Meghan Markle la eveniment

În timpul evenimentului, Meghan a fost prezentată ca „mamă, soție, antreprenor și filantrop”. Nici munca Ducelui de Sussex în cadrul organizațiilor care luptă pentru conștientizarea importanței sănătății mintale nu a fost trecută cu vedere. De asemenea, Harry a fost lăudat și pentru curajul său de a scoate la lumină neregulile din familia sa, în cartea sa de memorii – Spare.

Pe scenă, ducesa a vorbit și despre fiul și fiica cuplului și lupta fiecărui părinte de a-și proteja copiii de pericolele din medil digital.

„Copiii noștri, Archie și Lili, au doar șase și patru ani. Din fericire, sunt încă prea mici pentru rețelele sociale, dar știm că ziua aceea va veni. Ca mulți părinți, ne gândim constant la cum să profităm de beneficiile tehnologiei, protejându-ne în același timp copiii de pericolele acesteia”, a spus ducesa.

Harry s-a alăturat soției sale pe scenă și a adăugat: „Acesta este un moment crucial în misiunea noastră colectivă de a proteja copiii și de a sprijini familiile într-o eră digitală”.

Tags:
Citește și...
Ce a enervat-o teribil pe Bianca Drăgușanu într-un restaurant: „Trening albastru, cu ceasul de aur la mână și te mai scobești și în nas”
Monden
Ce a enervat-o teribil pe Bianca Drăgușanu într-un restaurant: „Trening albastru, cu ceasul de aur la mână și te mai scobești și în nas”
Bianca și Cornel Păsat, la un pas de divorț. Ce a provocat ruptura din relația lor: „Credeam că suntem un cuplu indestructibil”
Monden
Bianca și Cornel Păsat, la un pas de divorț. Ce a provocat ruptura din relația lor: „Credeam că suntem un cuplu indestructibil”
D’Angelo a murit la vârsta de 51 de ani. Boala de care suferea artistul (VIDEO)
Monden
D’Angelo a murit la vârsta de 51 de ani. Boala de care suferea artistul (VIDEO)
Vacanța în Predeal, mai scumpă decât la Cannes. Descoperirea uluitoare făcută de Oana Roman (FOTO)
Monden
Vacanța în Predeal, mai scumpă decât la Cannes. Descoperirea uluitoare făcută de Oana Roman (FOTO)
Alin Oprea și copiii lui s-au împăcat, după ani întregi în care nu și-au vorbit: „Iertarea este cea mai frumoasă formă de iubire”
Monden
Alin Oprea și copiii lui s-au împăcat, după ani întregi în care nu și-au vorbit: „Iertarea este cea mai frumoasă formă de iubire”
Alimentele de care ar trebui să ne ferim la micul-dejun. Dr. Gheorghe Cerin: „Au foarte mult zahăr”
Monden
Alimentele de care ar trebui să ne ferim la micul-dejun. Dr. Gheorghe Cerin: „Au foarte mult zahăr”
Fulgy de la Clejani, ieșire nervoasă în online: „Populația României e incultă, analfabetă, agramată și afonă”
Monden
Fulgy de la Clejani, ieșire nervoasă în online: „Populația României e incultă, analfabetă, agramată și afonă”
Radu Vâlcan, pregătit pentru filmările sezonului 10 din „Insula Iubirii”: „Ne vedem de-acolo”
Monden
Radu Vâlcan, pregătit pentru filmările sezonului 10 din „Insula Iubirii”: „Ne vedem de-acolo”
Katy Perry, surprinsă în ipostaze tandre cu un bărbat. Cine este noul iubit al vedetei
Monden
Katy Perry, surprinsă în ipostaze tandre cu un bărbat. Cine este noul iubit al vedetei
Ozana Barabancea, cuvinte dure în mediul online: „Nu-s de ceară, fraierelor, sunt reală, mă simt frumoasă”. Ce mesaj a transmis celor care o critică
Monden
Ozana Barabancea, cuvinte dure în mediul online: „Nu-s de ceară, fraierelor, sunt reală, mă simt frumoasă”. Ce mesaj a transmis celor care o critică
Ultima oră
23:22 - Ce a enervat-o teribil pe Bianca Drăgușanu într-un restaurant: „Trening albastru, cu ceasul de aur la mână și te mai scobești și în nas”
23:14 - Bianca și Cornel Păsat, la un pas de divorț. Ce a provocat ruptura din relația lor: „Credeam că suntem un cuplu indestructibil”
22:58 - Ziua de opt ore ar putea fi istorie într-o țară din UE: „Legalizarea exploatării excesive”, avertizează sindicatele
22:46 - Ministrul Dragoș Pîslaru: România e într-o situație absolut paradoxală – stă pe un munte de bani europeni, dar deficitul pare de neclintit
22:06 - Condimentul care acționează ca un aliat în lupta împotriva kilogramelor. Dietetician: „Ajută la reducerea poftei de mâncare”
22:00 - Două condimente pot influența sănătatea inimii în mod semnificativ. Cum le putem introduce în rutina zilnică
21:58 - D’Angelo a murit la vârsta de 51 de ani. Boala de care suferea artistul (VIDEO)
21:30 - Doi deținuți au reușit să obțină o serie de avantaje după ce au spart rețeaua informatică din închisori. Cum a fost prins unul dintre ei
21:10 - PSD amenință iar cu ieșirea de la guvernare. Lia Olguța Vasilescu: Dacă niciuna dintre propunerile noastre nu va trece, ne retragem din coaliție / Subiectul disputelor
21:01 - Proiectul care promitea pensii mai mari pentru mii de români, blocat în Parlament. Cum explică autoritățile decizia