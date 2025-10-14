Meghan Markle și Prințul Harry au atras toate privirile la la gala Project Healthy Minds din New York. Cuplul a primit premiul „Humanitarian of the Year”, dar altceva a atras atenția publicului. Ducesa și Ducele de Sussex au fost protagoniștii unui moment stânjenitor pe covorul roșu.

Pentru ce au fost Meghan Markle și Prințul Harry premiați

Ducesa și Ducele se Sussex au primit „Humanitarian of the Year” în calitate de co-fondatori ai Fundația Archewell. Astfel, au fost recunoscute eforturile cuplului de a face lumea digitală mai sigură pentru familii și tineri.

Ce gest de-al Prințului Harry a părut să o deranjeze pe Meghan Markle

Însă, primirea distincției nu a fost nici pe departe ceea ce le-a atras atenția fanilor. Toți au putut observa o interacțiune stângace între parteneri, pe covorul roșu. Postări despre gestul lui Harry au împânzit rețelele de socializare, dând startul unei dezbateri între internauți.

În timp ce pozau pe covorul roșu, Harry s-a apropiat de soția sa și i-a pus acesteia mâna pe fund. Meghan, care a părut mai degrabă stânjenită, s-a întors rapid către Harry și a părut să-i ceară să-și mute mâna. Ducele a răspuns cu un zâmbet stângaci și și-a mutat, în cele din urmă, mâna, relatează .

Unii martori au susținut și că Harry a părut că încearcă să-și grăbească soția, după ce ar fi petrecut mult timp în fața camerelor. Într-o altă filmare de la eveniment, surprinsă în culise, Harry apare vorbind cu cineva. În tot acest timp, Meghan stă în apropiere, așteptând ca interacțiunea să se termine.

Cum a fost descrisă Meghan Markle la eveniment

În timpul evenimentului, Meghan a fost prezentată ca „mamă, soție, antreprenor și filantrop”. Nici munca Ducelui de Sussex în cadrul organizațiilor care luptă pentru conștientizarea importanței sănătății mintale nu a fost trecută cu vedere. De asemenea, Harry a fost lăudat și pentru curajul său de a scoate la lumină neregulile din familia sa, în cartea sa de memorii – Spare.

Pe scenă, ducesa a vorbit și despre fiul și fiica cuplului și lupta fiecărui părinte de a-și proteja copiii de pericolele din medil digital.

„Copiii noștri, Archie și Lili, au doar șase și patru ani. Din fericire, sunt încă prea mici pentru rețelele sociale, dar știm că ziua aceea va veni. Ca mulți părinți, ne gândim constant la cum să profităm de beneficiile tehnologiei, protejându-ne în același timp copiii de pericolele acesteia”, a spus ducesa.

Harry s-a alăturat soției sale pe scenă și a adăugat: „Acesta este un moment crucial în misiunea noastră colectivă de a proteja copiii și de a sprijini familiile într-o eră digitală”.