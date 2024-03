Mesajul pe care Cătălin Botezatu i l-a transmis Biancăi Drăgușanu, de ziua ei. Ce spune despre fosta lui iubită: „Să fie așa cum o cunosc eu”

Cătălin Botezatu i-a transmis Biancăi Drăgușanu un mesaj cu ocazia zilei sale de naștere. Deși în trecut s-au iubit, cei doi sunt prieteni adevărați. Blondina și-a serbat miercuri, 6 martie, ziua de naștere.

Ce mesaj i-a transmis Cătălin Botezatu blondinei

a avut grijă ca urarea pe care i-o face fostei sale iubite să fie speciale. Cătălin Botezatu susține că va fi în continuare alături de blondină, dar cu sufletul și gândul.

„Deși am fost în țară și, de obicei încerc să îi dau un mesaj, să-i spun personal ‘La mulți ani’, de data aceasta am o scuză. Am fost numai pe drumuri, pentru că am fost la Săptămâna Modei de la Paris și efectiv eram în avion. Am schimbat avioanele toată ziua. Dar, pentru că a fost ziua ei și niciodată nu e prea târziu, urările mele sunt de fiecare dată aceleași. Îi doresc din toată inima mea,și ea știe că inima mea este mare, și cu cele mai bune intenții, îi urez ‘La mulți ani’, îndeplinirea tuturor dorințelor, să fie sănătoasă, să fie așa cum o cunosc eu…”, i-a transmis Cătălin Botezau Biancăi Drăgușanu, scrie .

Mesajul primit de Bianca Drăgușanu din partea surorii sale, Oana

Bianca Drăgușanu . De la primele ore ale dimineții, fosta prezentatoare TV a fost asaltată cu zeci de mesaje și urări. Toate mesajele au fost speciale, însă dintre toate, doar unul a fost de-a dreptul emoționant.

„Mă bucur că ești în viața mea, te iubesc. Poate că sunt sute de milioane de surori în lume, dar pentru mine ești cea mai bună! La mulți ani!”, a scris Oana, sora ei.