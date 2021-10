Mihaela Bilic a avut în trecut o relație de 13 ani cu actualul soț al Andreei Berecleanu. Care a fost motivul despărțirii

Nutriționistul Mihaela Bilic a povestit că ea și medicul estetician Constantin Stan au ajuns în prag de despărțire, după 13 ani de relație. Se pare că Mihaela Bilic a fost cea care a făcut primul pas în despărțirea de actualul soț al Andreei Berecleanu.

Puțini știu că soțul Andreei Berecleanu a avut în trecut o relație de lungă durată cu Mihaela Bilic, un nutriționist cunoscut în mediul online.

Ce spune Mihaela Bilic despre despărțirea de Constantin Stan

„M-am așezat în mașină și, în timp ce mă minunam de cum arată, șoferul mi-a zis: „Ați văzut unde au pus pielea întoarsă la mașina asta? La cotieră, pentru că pe braț e cea mai fină parte a mâinii și trebuie să te mângâie.” Abia atunci mi-am dat seama că așa e. Parcă era primul moment din viața mea când simțeam ceva. Și m-am întrebat: „Dar eu ce am făcut până acum? Până acum de ce nu am simțit?”

Și m-am întors la București, am pus mâna pe telefon, am sunat la Bacău și am zis: ‘Dragă Constantin, eu nu pot să mă mai întorc, eu nu mai pot să trăiesc nicio secundă așa cum am trăit. Nu știu exact ce vreau, dar încerc să aflu. Te rog doar să nu mă urăști pentru asta.”, a declarat Mihaela Bilic, pentru Formula AS.

Nutriționistul a recunoscut că s-a confruntat cu perioade dificile și chiar de multe ori a plâns fără să o vadă nimeni.

„Au urmat niște ani intenși și zbuciumați, în care a fost pe viață și pe moarte, în care am petrecut și momente de disperare când am stat și am plâns pe covor, și momente de fericire intensă, în care am descoperit cine sunt, în care am avut și certitudini, și îndoieli, în care am făcut curățenie generală în interior și am învățat să mă ascult, fiindcă nu știam mai nimic despre mine.”, a mai adăugat fosta parteneră a medicului Constantin Stan, pentru sursa citată.

Cum s-a descurcat Mihaela Bilic cu dietele

Deși este unul dintre cei mai renumiți nutriționiști din țară și s-a ocupat de silueta și regimul multor vedete, Mihaela Bilic a fost și ea nevoită, în urmă cu mai mult țină o idetă, pentru că își dorea să piardă câteva kilograme în plus, luate după o serie de tratamente hormonale.

„Toată viața mea a fost o cură de slăbire, pen­tru că am avut mereu privilegiul de a-mi inventa ce dietă am vrut, de la cura de slăbire cu înghețată, din timpul rezidențiatului, o cutie de 600 kcalorii și atât, până la cura de slăbire cu două felii de pâine prăjită pe zi, după care nu am slăbit niciun gram.

Nu mi-a ieșit întotdeauna, am variat de-a lungul vieții între 55 kg și 65 de kg la o înălțime de 1,70 m. Am trăit me­­reu la extreme și mi-a luat timp să fac pace cu mine”, a explicat Mihaela Bilic, în urmă cu ceva timp.