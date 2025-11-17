Mihaela Bilic a vorbit despre cu mucegai și beneficiile acesteia. Iată ce a declarat medicul nutriționist!

Despre brânzeturi

„Există mucegai nobil? Daaaa!! Fără mucegaiuri nu ar exista toată gama de gusturi și arome din brânzeturi și mezeluri maturate, nici parmezan, nici salam de Sibiu! Mucegaiul se dezvoltă din cultura unor ciuperci specifice, majoritatea din familia Penicillium. Da, ați auzit bine, antibioticele de tip penicilină sunt rezultatul acestor ciuperci, și nu întâmplător francezii puneau brânză mucegăită pe răni ca să prevină infecțiile”, a scris Mihaela Bilic, pe pagina sa de .

„În procesul de fabricație al brânzeturilor cu mucegai se pulverizează spori de ciuperci peste brânza proaspătă și se lasă la maturat. Ce tipuri de ciuperci? Depinde de brânză! Penicillium camemberti pentru Camembert, Penicillium roqueforti pentru brânza cu mucegai albastru, ciuperci din ordinul Mucorales pentru Beaufort și Cantal”, a adăugat.

Despre bacterii, drojdii, ciuperci și mucegaiuri

Medicul nutriționist Mihaela Bilic îi îndeamnă pe oameni să nu privească negativ ciupercile, mucegaiurile și drojdiile folosite în industria alimentară, deoarece acestea au efecte benefice.

Ea explică faptul că produsele fermentate sunt bogate în probiotice, esențiale pentru flora intestinală și pentru întărirea imunității.

„Bacteriile, drojdiile, ciupercile și mucegaiurile nu trebuie să aibă o conotație negativă; majoritatea dintre ele sunt fermenți vii cu beneficii pentru sănătate. Cu produse fermentate și învechite, bogate în probiotice, ne completăm flora intestinală și ne creștem imunitatea!”, a mai informat medicul nutriționist.

Despre Mihaela Bilic

Mihaela Bilic este unul dintre cei mai apreciați medici nutriționiști din România, cunoscută pentru modul clar și accesibil în care explică principiile alimentației sănătoase.

Prin cărțile sale, aparițiile media și sfaturile oferite publicului, promovează un stil de viață echilibrat, bazat pe moderație și alegeri alimentare conștiente.

Ea combate miturile nutriționale, încurajează consumul responsabil și evidențiază beneficiile produselor simple, naturale. Bilic pune accent pe educația alimentară, sănătate digestivă și menținerea unei relații sănătoase cu mâncarea.