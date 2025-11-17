B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Mihaela Bilic: „Francezii puneau brânză mucegăită pe răni ca să prevină infecțiile”. Ce beneficii are acest aliment, de fapt

Mihaela Bilic: „Francezii puneau brânză mucegăită pe răni ca să prevină infecțiile”. Ce beneficii are acest aliment, de fapt

Selen Osmanoglu
17 nov. 2025, 15:05
Mihaela Bilic: „Francezii puneau brânză mucegăită pe răni ca să prevină infecțiile”. Ce beneficii are acest aliment, de fapt
Sursa foto: Instagram / @doctorbilic
Cuprins
  1. Despre brânzeturi
  2. Despre bacterii, drojdii, ciuperci și mucegaiuri
  3. Despre Mihaela Bilic

Mihaela Bilic a vorbit despre brânza cu mucegai și beneficiile acesteia. Iată ce a declarat medicul nutriționist!

Despre brânzeturi

„Există mucegai nobil? Daaaa!! Fără mucegaiuri nu ar exista toată gama de gusturi și arome din brânzeturi și mezeluri maturate, nici parmezan, nici salam de Sibiu! Mucegaiul se dezvoltă din cultura unor ciuperci specifice, majoritatea din familia Penicillium. Da, ați auzit bine, antibioticele de tip penicilină sunt rezultatul acestor ciuperci, și nu întâmplător francezii puneau brânză mucegăită pe răni ca să prevină infecțiile”, a scris Mihaela Bilic, pe pagina sa de Instagram.

„În procesul de fabricație al brânzeturilor cu mucegai se pulverizează spori de ciuperci peste brânza proaspătă și se lasă la maturat. Ce tipuri de ciuperci? Depinde de brânză! Penicillium camemberti pentru Camembert, Penicillium roqueforti pentru brânza cu mucegai albastru, ciuperci din ordinul Mucorales pentru Beaufort și Cantal”, a adăugat.

Despre bacterii, drojdii, ciuperci și mucegaiuri

Medicul nutriționist Mihaela Bilic îi îndeamnă pe oameni să nu privească negativ ciupercile, mucegaiurile și drojdiile folosite în industria alimentară, deoarece acestea au efecte benefice.

Ea explică faptul că produsele fermentate sunt bogate în probiotice, esențiale pentru flora intestinală și pentru întărirea imunității.

„Bacteriile, drojdiile, ciupercile și mucegaiurile nu trebuie să aibă o conotație negativă; majoritatea dintre ele sunt fermenți vii cu beneficii pentru sănătate. Cu produse fermentate și învechite, bogate în probiotice, ne completăm flora intestinală și ne creștem imunitatea!”, a mai informat medicul nutriționist.

Despre Mihaela Bilic

Mihaela Bilic este unul dintre cei mai apreciați medici nutriționiști din România, cunoscută pentru modul clar și accesibil în care explică principiile alimentației sănătoase.

Prin cărțile sale, aparițiile media și sfaturile oferite publicului, promovează un stil de viață echilibrat, bazat pe moderație și alegeri alimentare conștiente.

Ea combate miturile nutriționale, încurajează consumul responsabil și evidențiază beneficiile produselor simple, naturale. Bilic pune accent pe educația alimentară, sănătate digestivă și menținerea unei relații sănătoase cu mâncarea.

Tags:
Citește și...
Mihai Trăistariu nu se dă bătut! Artistul a găsit piesa cu care va participa la Eurovision în 2026: „Gata, am decis! Mă înscriu”
Monden
Mihai Trăistariu nu se dă bătut! Artistul a găsit piesa cu care va participa la Eurovision în 2026: „Gata, am decis! Mă înscriu”
Care a fost ultima dorință a lui Horia Moculescu? Octavian Ursulescu: „Aștepta cu nerăbdare”
Monden
Care a fost ultima dorință a lui Horia Moculescu? Octavian Ursulescu: „Aștepta cu nerăbdare”
Meghan Markle stârnește noi controverse. Colecția de Crăciun îi scandalizeză pe internauți
Monden
Meghan Markle stârnește noi controverse. Colecția de Crăciun îi scandalizeză pe internauți
Andi Moisescu: „Mă fascina atât de tare, încât îmi doream să fiu într-o zi ca el”. Cine l-a influențat în alegerea carierei
Monden
Andi Moisescu: „Mă fascina atât de tare, încât îmi doream să fiu într-o zi ca el”. Cine l-a influențat în alegerea carierei
Elena Merișoreanu regretă că nu a putut participa la funeraliile lui Horia Moculescu și îi critică pe artiștii care au lipsit
Monden
Elena Merișoreanu regretă că nu a putut participa la funeraliile lui Horia Moculescu și îi critică pe artiștii care au lipsit
Daciana Sârbu: „Am o adicție”. Ce face de patru-cinci ori pe zi
Monden
Daciana Sârbu: „Am o adicție”. Ce face de patru-cinci ori pe zi
Starul hollywoodian Tom Cruise, omagiat la Governors Awards cu un premiu onorific: „Cinematografia mă poartă în jurul lumii” (VIDEO)
Monden
Starul hollywoodian Tom Cruise, omagiat la Governors Awards cu un premiu onorific: „Cinematografia mă poartă în jurul lumii” (VIDEO)
Iulia Vântur a fermecat Vaticanul! A interpretat colinde românești și imnul „We are the new world” în fața Papei Leon XIV (VIDEO)
Monden
Iulia Vântur a fermecat Vaticanul! A interpretat colinde românești și imnul „We are the new world” în fața Papei Leon XIV (VIDEO)
Jorge: „Pentru mine era o teroare”. Ce a învățat de la părinții lui
Monden
Jorge: „Pentru mine era o teroare”. Ce a învățat de la părinții lui
Ioana Ginghină, despre Catedrala Națională: „Iartă-ne, Doamne, că în numele Tău am făcut un palat, în loc să ajutăm nevoiașii” (VIDEO)
Monden
Ioana Ginghină, despre Catedrala Națională: „Iartă-ne, Doamne, că în numele Tău am făcut un palat, în loc să ajutăm nevoiașii” (VIDEO)
Ultima oră
17:33 - Drulă: Grindeanu nu stă nici 2 ore în ședințe și pleacă. Asta e cumva o guvernare la mișto și oamenii văd lucrul ăsta. Cred că am ajuns la limita sistemului care încearcă să guverneze pe bază de coafare a realității (VIDEO)
17:10 - E oficial! Ce a hotărât Tribunalul București în privința candidaturii Ancăi Alexandrescu. Decizia poate fi atacată cu apel
17:01 - Mihai Trăistariu nu se dă bătut! Artistul a găsit piesa cu care va participa la Eurovision în 2026: „Gata, am decis! Mă înscriu”
16:54 - Cătălin Drulă: Cred că am proiectul cel mai puternic pentru București. Am în minte oamenii, strategia și în echipa noastră extinsă îl consider și pe Nicușor Dan (VIDEO)
16:49 - Surse: Întâlnire crucială în coaliție, luni seara. Până când trebuie să se ia o decizie în privința pensiilor magistraților
Catalin Drula
16:39 - Sondaj Eurochambres: Mediul de afaceri din România semnalează înrăutățirea așteptărilor economice pentru 2026
16:39 - Atenție la cozonacii cupărați online! Ce riscuri ascund alimentele vândute pe platforme precum Facebook și TikTok
16:36 - Salatele care aduc energie și echilibru în alimentație
16:34 - Ciprian Ciucu a luat Bucureștiul la pas: „Dacă la mine în sector aș vedea așa ceva, mi-ar fi rușine”. Ce nereguli a găsit în centrul Capitalei (VIDEO)
16:24 - Drulă: „Eu nu știu de ce le e frică și de ce fug domnii Ciucu și Băluță de dezbatere”. Ce a spus despre trecutul politic al unuia dintre contracandidați (VIDEO)