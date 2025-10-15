Medicul , Mihaela Bilic, a vorbit despre „rețeta anti-îmbătrânire”. Cu toate că îmbătrânirea este un proces natural, un banal poate să o încetinească.

Rețetă anti-îmbătrânire

„Știați că vârsta cronologică poate să fie diferită de vârsta biologică? Cu toții ne dorim să arătăm mai tineri, doar că în practică organismul este mai obosit și mai surmenat decât arată anii din buletin. Alimentația joacă un rol important când vine vorba de impactul pe care îl are trecerea anilor asupra corpului”, a scris Bilic, în mediul online, conform Cancan.

Aceasta a prezentat un studiu apărut în Nature Aging care „arată că uleiul de pește bogat în acizi grași omega 3 întârzie îmbătrânirea biologică”.

Ce spune studiul

„777 de persoane cu vârsta peste 70 de ani au participat la acest studiu timp de 3 ani. S-au utilizat markeri epigenetici pentru a fi calculată vârsta biologică și s-a analizat îmbătrânirea la nivel celular”, a început să poveastească Bilic.

„Participanții la studiu au fost împărțiți în 3 grupuri: unul a primit suplimente de vitamina D, altul suplimente de omega 3, iar al treilea grup a făcut antrenament sportiv / sală de forță timp de 30 minute, de 3 ori pe săptămână”, a adăugat.

„După 3 ani s-au făcut analizele de sânge și s-a constatat că cei care au luat ulei de pește au îmbătrânit mai puțin decât ceilalți! Mai mult decât atât: dacă asociem suplimente de vitamina D cu omega 3 și sport, efectele sunt și mai spectaculoase!”, a mai spus ea.

Beneficii multiple

„Acizii grași esențiali omega 3 încetinesc îmbătrânirea datorită acțiunilor antiinflamatorii care protejează celulele, le crește rezistența la agresiuni externe, împiedică deteriorarea și degradarea lor”, a explicat nutriționista.

„Pe lângă efectul anti-aging, grăsimile omega 3 au rol benefic și în bolile cardiovasculare: reduc presiunea arterială la cei care suferă de hipertensiune, scad nivelul de trigliceride din sânge, reduc morbiditatea și mortalitatea din infarct și accidentul vascular cerebral. Omega 3 este benefic și pentru funcționarea optimă a creierului și a ochilor”, a mai spus ea.

„Fie că luăm suplimente cu ulei de pește, fie că mâncăm pește gras, important este să consumăm zilnic un strop de omega 3, pentru că organismul nostru nu-l poate sintetiza- de asta se numește «esențial»!”, a încheiat.