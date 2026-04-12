Mihaela Rădulescu a mărturisit că a fost nevoită să treacă singură peste morții lui Felix Baumgartner, căci familia lui nu i-a fost alături.

Mihaela Rădulescu: Am primit ultimul ”Te iubesc!”

Vedeta a povestit întâi ultimele ore petrecute alături de iubitul ei: „I-am filmat întreaga dimineață în acea zi. Era foarte bine dispus, am avut un mic dejun perfect, ne-am îmbrățișat, ne-am sărutat și am râs, ca de obicei, în drum spre aerodrom. I-am făcut cafeaua lui rece preferată la pachet. Am primit ultimul ”Te iubesc!”, cu zâmbetul lui incredibil, surprins pe cameră chiar înainte de ultima decolare. O jumătate de oră mai târziu…”.

Mihaela Rădulescu: Am funcționat două săptămâni ca un robot

Mihaela Rădulescu a scris apoi că după moartea lui Felix ea a trebui să se ocupe de tot: „În primele două săptămâni după tragedie, nu am putut dormi, am slăbit 12 kilograme, a trebuit să mă ocup de avocați, de ancheta poliției, de două autopsii, de vizitele zilnice la morgă, în Italia, unde îmi petreceam fiecare seară alături de el. Gândul că era singur… și mort într-un nenorocit de frigider era… vă las pe voi să găsiți cuvântul. Am continuat să vorbesc cu el… Am funcționat două săptămâni ca un robot, lăsată singură acolo de întreaga lui familie și de ”cei mai buni” prieteni ai lui”.

Mihaela Rădulescu: Nimeni dintre cei care ar fi trebuit să fie acolo pentru Felix nu a venit

„Fiecare a gestionat această tragedie șocantă în felul său, știu… dar nimeni dintre cei care ar fi trebuit să fie acolo pentru el nu a venit sau nu mi-a scris măcar să mă întrebe dacă am nevoie de ajutor, bani sau sprijin…”, a continuat ea.

În schimb, prieteni din Italia au intervenit imediat și fratele ei a plecat din România pentru a-i fi alături.

Vedeta a mai susținut că a asistat singură la sigilarea sicriului și a parcurs un drum de aproximativ 12 ore din Italia până în Austria: „Am privit cum i-au sigilat sicriul cu șuruburi și ceară, am urmărit 12 ore partea transparentă din spatele mașinii funerare, în care se afla sicriul lui Felix, conducând Jeep-ul nostru din Italia până în Austria”.

Când o urmăritoare i-a scris că a crezut mereu că familia lui Felix a fost alături de ea, Mihaela Rădulescu a răspuns: „Așa ar fi trebuit să fie, așa e în familiile normale și iubitoare. N-a fost cazul aici, din păcate”.