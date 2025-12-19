B1 Inregistrari!
O nouă pierdere uriașă pentru Mihaela Rădulescu. La doar câteva luni de la moartea lui Felix Baumgartner, a murit și mama ei

Ana Maria
19 dec. 2025, 15:09
Foto: Facebook / Mihaela Rădulescu
  1. Mihaela Rădulescu, din nou în doliu
  2. Când a murit Felix Baumgartner

Mihaela Rădulescu, din nou în doliu. Din păcate, mama celebrei prezentatoare TV, Marilena Țiganu, profesoară de limba și literatura română la Piatra Neamț, s-a stins din viață vineri, 19 decembrie 2025. Această pierdere survine la foarte scurt timp după ce Mihaela a trecut printr-un alt moment dificil, când și-a pierdut partenerul de viață, pe Felix Baumgartner.

Potrivit unor surse apropiate familiei, starea de sănătate a Marinelei Țiganu s-a agravat în ultimele zile. Pentru a fi alături de mama sa în aceste momente critice, Mihaela Rădulescu a revenit de urgență în România. De asemenea, în ultimele săptămâni, vedeta a fost prezentă frecvent la spital, însoțită de un membru al familiei, conform informațiilor publicate de BZI.ro.

Deși nu au fost făcute publice multe detalii despre reacțiile personale ale vedetei, prezența ei constantă la spital și revenirea de urgență în România arată cât de profund afectată este. Aceste momente grele au atras simpatia publicului și a colegilor de breaslă, care îi transmit condoleanțe și sprijin.

Când a murit Felix Baumgartner

Moartea Marilenei Țiganu a avut loc la doar câteva luni după o altă pierdere dureroasă din viața Mihaelei Rădulescu. Pe 17 iulie 2025, partenerul său de viață, Felix Baumgartner, a murit într-un tragic accident de parapantă în Italia. Acesta a decedat la vârsta de 56 de ani în timpul unei curse cu parapanta la Porto Sant’Elpidio. Tragedia a fost confirmată de autoritățile locale, iar vestea a adus un val de emoție în rândul fanilor și comunității sporturilor extreme din întreaga lume.

Sportivul era cunoscut pentru curajul său și realizările remarcabile, iar dispariția sa a lăsat un gol imens în viața Mihaelei. În ciuda precauțiilor, riscurile acestei meserii rămân ridicate, iar dispariția sa amintește de fragilitatea vieții.

Felix Baumgartner rămâne o figură emblematică în lumea sporturilor extreme, cunoscut internațional pentru saltul său spectaculos din stratosferă din 2012.

