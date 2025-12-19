B1 Inregistrari!
Nouă lovitură pentru Mihaela Rădulescu! De ce ar fi murit mama vedetei: „Nu era bolnavă"

Nouă lovitură pentru Mihaela Rădulescu! De ce ar fi murit mama vedetei: „Nu era bolnavă”

20 dec. 2025, 00:15
Nouă lovitură pentru Mihaela Rădulescu! De ce ar fi murit mama vedetei: „Nu era bolnavă”
Foto: Facebook / Mihaela Rădulescu
Cuprins
  1. Mesajul cutremurător al Mihaelei Rădulescu după tragedie
  2. Mihaela Rădulescu dezvăluie de ce a murit mama ei
  3. Mihaela Rădulescu, mesaj de recunoștință pentru cum a fost tratată mama ei

Mihaela Rădulescu trece prin cele mai negre momente din viața sa, după ce mama ei, Marilena Țiganu, s-a stins din viață chiar înainte de sărbători. Această pierdere vine la doar cinci luni după moartea partenerului ei de viață, Felix Baumgartner. Distrusă de durere, vedeta a transmis un mesaj emoționant în care explică circumstanțele acestei tragedii care i-a lovit familia.

Mesajul cutremurător al Mihaelei Rădulescu după tragedie

Vedeta TV a mărturisit că se simte copleșită de rapiditatea cu care destinul i-a răpit cele mai dragi persoane. Ea a subliniat faptul că atât partenerul ei, cât și mama sa, au părăsit această lume într-un mod brusc și neașteptat. Mihaela a vorbit despre efortul de a rămâne puternică în fața acestor provocări imense ale vieții, deși suferința este una profundă.

„Astăzi, mai mult ca oricând, aș fi avut nevoie de zâmbetul și îmbrățișările lui mai mari decât viața, de felul lui de a-mi spune că totul va fi… Bine. Bine. Cum aveam nevoie de minunata mea mamă și de familia mea când a murit Felix. Și eu am pierdut-o pe mama și asta doare ca naiba. Bărbatul și mama mea, amândoi au plecat prea șocanți, prea repede, prea tragici, prea devreme unul după altul… Îmi tot spun că voi sta drept și voi lua orice viață mă provoacă”, a scris Mihaela Rădulescu pe Instagram.

Mihaela Rădulescu dezvăluie de ce a murit mama ei

Deși au existat speculații potrivit cărora o boală ar fi răpit-o pe Marilena Țiganu, Mihaela a negat că moartea mamei ei ar fi fost provocată de vreo afecțiune anterioară. Conform vedetei, inima Marilenei Țiganu a cedat din cauza stresului emoțional uriaș acumulat în ultimele luni. Mama sa ar fi suferit enorm văzând durerea prin care trecea fiica ei după pierderea lui Felix Baumgartner, iar această empatie maternă i-ar fi fost, în cele din urmă, fatală.

„Mama mea uimitoare nu a fost bolnavă, doar că a suferit prea mult pentru ceea ce am trecut eu în ultimele 5 luni, până în punctul în care inima ei nu a mai putut suporta. Mamele bune, iubitoare, sincere vor simți mereu durerea copiilor lor… Dublu. Intr-o zi cand voi fi mai puternica va voi spune toata povestea vietii mele in ultimele 5 luni pentru ca sunt multe lectii de invatat pentru toti din ea”, a adăugat vedeta.

Mihaela Rădulescu, mesaj de recunoștință pentru cum a fost tratată mama ei

În ciuda deznodământului tragic, Mihaela a ținut să mulțumească public echipei de medici care a îngrijit-o pe mama sa. Ea a menționat că Marilena Țiganu a fost internată la secția de Neurologie a Spitalului Elias din București. Vedeta a apreciat eforturile disperate ale doctoriței Petrescu de a o menține în viață, în ciuda stării critice de comă. Personalul medical a fost descris drept un grup de „îngeri” care au oferit sprijin până în ultima clipă.

„Deocamdată, vă rog să-mi permiteți să spun un enorm MULȚUMESC pentru fiecare persoană care a avut grijă de mama mea la Spitalul Elias, echipa Neurologie. Dr Petrescu a ținut-o pe mama în viață, în comă profundă, intubată și în moarte cerebrală atâta timp pentru că pur și simplu este cea mai bună doctoriță. Nu știu cum să le mulțumesc tuturor odată, dar vreau să știe cât de mult respect și admir fiecare asistentă, medic, terapeut – Sunteti ingeri cu totii.

Mi-am petrecut fiecare zi pe care am putut-o cu mama și a fost al naibii de greu… Să pierzi oamenii pe care îi iubești atât de mult nu este niciodată ușor, pentru nimeni. Dar să pierzi oamenii care te-au iubit cel mai mult este adevărata durere…. Mulțumesc tuturor prietenilor mei care au fost alături de mine și fratele meu”, a conchis vedeta.

