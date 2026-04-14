B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Mihaela Rădulescu, noi dezvăluiri despre familia lui Felix Baumgartner: M-au umilit, mi-au împachetat lucrurile ca pe niște gunoaie. Nu voi mai păstra tăcerea (VIDEO)

Traian Avarvarei
14 apr. 2026, 11:23
Mihaela Rădulescu. Sursa foto: Captură video - La Măruță / YouTube
Cuprins
  1. Mihaela Rădulescu: Am trăit un șoc paralel
  2. Mihaela Rădulescu: Nu am cerut niciun ban de la familia lui Felix
  3. Mihaela Rădulescu: Au angajat trei avocați împotriva mea

Mihaela Rădulescu face noi dezvăluiri despre modul în care a fost tratată de familia lui Felix Baumgartner, după moartea acestuia. Vedeta a explicat întâi cum a fost nevoită să treacă singură peste tragedia morții lui Felix, deoarece familia și prietenii acestuia pur și simplu au abandonat-o.

„În primele două săptămâni după tragedie, nu am putut dormi, am slăbit 12 kilograme, a trebuit să mă ocup de avocați, de ancheta poliției, de două autopsii, de vizitele zilnice la morgă, în Italia, unde îmi petreceam fiecare seară alături de el. Gândul că era singur… și mort într-un nenorocit de frigider”, a rememorat Mihaela Rădulescu. Detalii AICI.

De data aceasta, ea a vorbit despre conflictele cu familia lui Felix Baumgartner și a răspuns acuzațiilor care i-au afectat reputația. Vedeta spune că nu a cerut nimic din averea lui, ba chiar a trebuit să lupte pentru a-și recupera lucrurile personale. Mihaela Rădulescu a mai susținut că bârfele și zvonurile false care au circulat despre ea i-au accentuat și mai mult trauma.

Mihaela Rădulescu: Am trăit un șoc paralel

„E greu de crezut cât de mult am însemnat pentru acest bărbat incredibil și cum șocul și durerea provocate de moartea lui mi-au devenit și mai împovărătoare, fiind nevoită să trăiesc un alt șoc paralel.

Sunt prea multe știri false și bârfe legate de Salzburg, așa că aceasta e versiunea mea de realitate, despre care am ales să tac complet opt luni:

– Nu, nu mi s-a permis timp de opt luni să mă întorc în cele două case ale noastre din Elveția, doar pentru a salva pisicile noastre dragi și jucăușe și pentru a-mi recupera lucrurile personale. Am ales ambele case împreună, le-am amenajat împreună, am trăit și am iubit acolo”, și-a început vedeta mărturisirea.

Mihaela Rădulescu: Nu am cerut niciun ban de la familia lui Felix

Ea a scris apoi că nu a cerut nimic din averea lui Felix și nici nu i-a dat în judecată părinții.

„– Nu, nu am cerut niciodată familiei lui niciun ban, nici casele, niciuna dintre cele opt mașini și motociclete de lux, ceasuri, barcă, nimic de valoare. Legea e clară – fără căsătorie, toate zecile de milioane merg la părinții lui. Ce nu înțeleg e de ce nu pot lua pur și simplu totul și să accepte că durerea ar trebui să ne apropie. Am pierdut omul care își iubea mama ca un fiu exemplar și își iubea femeia ca un bărbat matur adevărat

– Nu, nu i-am dat în judecată pe părinții lui pentru nimic, nici pentru încălcarea intimității mele, nici pentru faptul că au intrat în casele noastre cu străini, nici pentru modul în care i-au invadat intimitatea lui Felix într-un fel care l-ar fi făcut să se simtă rău, nici pentru că mi-au împachetat lucrurile ca pe niște gunoaie. Nu cred că există ceva mai absurd decât să dai în judecată familia bărbatului pe care l-ai iubit”, a mai scris Mihaela Rădulescu.

Ea negat apoi că ar fi furat un Rolex sau o mașină și le-a transmis celor care au răspândit zvonurile că ar trebui să le fie rușine: „Dacă intenția a fost să mă rănească, îmi pare rău, l-au rănit pe el de două ori mai mult”

Mihaela Rădulescu: Au angajat trei avocați împotriva mea

Vedeta a mai scris că familia lui Felix Baumgartner a fost cea care a dus o luptă împotriva ei, nu invers.

„– Timp de opt luni mi s-a cerut să demonstrez proprietatea fiecărui bun al meu din cele două case, după 12 ani

– Sunt ultima persoană care vrea o discuție în public despre această nebunie, dar tăcerea mea a fost interpretată ca ”hai să o umilim în continuare, să mințim despre ea, să angajăm trei avocați împotriva ei (3!!!)”, împotriva femeii care voia doar să-și recupereze lucrurile, toți avocații plătiți din recordurile și munca lui Felix.

Toate limitele decenței au fost depășite și ce mi-au făcut atunci când, în sfârșit, am primit ”permisiunea” să-mi recuperez lucrurile nu e ceva despre care voi mai păstra tăcerea. Respectul de sine și reputația mea contează”, a mai transmis Mihaela Rădulescu, pe Instagram.

Tags:
Citește și...
Ultima oră
