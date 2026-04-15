Noi dezvăluiri neașteptate făcute de Mihaela Rădulescu: „Am luptat ca o leoaică pentru a opri înmormântarea"

Noi dezvăluiri neașteptate făcute de Mihaela Rădulescu: „Am luptat ca o leoaică pentru a opri înmormântarea”

Ana Maria
15 apr. 2026, 15:59
Sursa foto: Instagram / @mihaelaradulescuschwartzenberg
  Ce a povestit Mihaela Rădulescu despre ultimele dorințe ale lui Felix
  Mihaela Rădulescu rupe tăcerea. De ce spune că nu și-a putut ține pe deplin promisiunea
  Cum a murit Felix Baumgartner

Mihaela Rădulescu rupe tăcerea. La aproape nouă luni de la moartea lui Felix Baumgartner, Mihaela a făcut dezvăluiri emoționante despre perioada dificilă prin care a trecut. Vedeta a vorbit deschis despre dorințele partenerului său și despre lupta dusă pentru a le respecta.

Ce a povestit Mihaela Rădulescu despre ultimele dorințe ale lui Felix

Fosta prezentatoare TV a rememorat momentele dureroase de după dispariția partenerului său, subliniind cât de profundă a fost relația lor. Aceasta a explicat că a încercat să respecte fiecare dorință pe care Felix Baumgartner i-a împărtășit-o în timpul vieții.

Cu toate acestea, lucrurile nu au fost simple, mai ales în contextul relației tensionate cu familia sportivului.

„Asta mă doare cel mai mult – să văd cum nici măcar n-au vrut să mă asculte când am încercat să vă spun că Felix mi-a povestit TOTUL despre cum vrea să fie amintit, am discutat despre toate lucrurile despre care nu a putut vorbi niciodată cu mama lui…!

Am luptat ca o leoaică pentru a opri înmormântarea organizată de familie, Felix m-a pus să jur că nu voi lăsa pe nimeni să-l îngroape, voia să continue să zboare, mi-a cerut să-i împrăștii cenușa într-un loc anume… Și am făcut exact ce a vrut. Dar nu pot face prea multe altceva, toate trofeele, medaliile, echipamentul sportiv, nu mai am nimic…”, a scris Mihaela Rădulescu pe Instagram.

Mihaela Rădulescu rupe tăcerea. De ce spune că nu și-a putut ține pe deplin promisiunea

Mihaela Rădulescu a explicat că, deși a încercat să respecte întocmai dorințele lui Felix, anumite decizii au fost influențate de familia acestuia. Acest lucru a făcut ca unele aspecte să nu poată fi controlate în totalitate.

Vedeta a recunoscut că a fost o perioadă complicată, în care a fost nevoită să facă față atât durerii pierderii, cât și unor situații tensionate.

Cum a murit Felix Baumgartner

Felix Baumgartner, celebru pentru saltul istoric din 2012 de la limita spațiului, și-a pierdut viața la vârsta de 56 de ani, în urma unui accident de parapantă produs în Porto Sant’Elpidio. Sportivul a pierdut controlul aparatului de zbor în timpul unui zbor și s-a prăbușit în piscina unui hotel.

Mihaela Rădulescu a subliniat că a făcut tot ce i-a stat în putere pentru a-i respecta dorințele partenerului său, chiar dacă nu toate au putut fi duse la capăt așa cum și-ar fi dorit.

