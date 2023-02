Mihai Bendeac a devenit o altă persoană după împlinirea celor 40 de ani: „S-a instalat o liniște ... o siguranță”

Mihai Bendeac este unul dintre cei mai apreciați actori ai noii generații. Chiar dacă s-a retras de pe micul ecran, asta nu înseamnă că fanii nu mai sunt la curent cu ceea ce face.

Acesta este destul de activ pe rețelele sociale, în special, pe Instagram, acolo unde a și vorbit despre schimbările pe care le-a făcut .

Mihai Bendeac, despre schimbările din viața lui

La câteva zile de la ziua de naștere, Mihai Bendeac le-a transmis fanilor săi schimbările pe care le-a făcut după împlinirea vârstei de 40 de ani.

Actorul susține că a devenit o altă persoană și se simte mult mai liniștit și împăcat, motiv care îl sperie.

„Nu știu ce s-a întâmplat la trecerea asta spre 40 de ani că am devenit alt om. Liniștit, împăcat. Sigur, am în continuare probleme mentale de c***t, dar, per total, s-a instalat o liniște … O siguranță … O «ceva» ce nu-mi explic”, a transmis Mihai Bendeac pe pagina sa de Instagram, potrivit .

Cum și-a sărbătorit actorul ziua de naștere

Pe 16 februarie, Mihai Bendeac a împlinit 40 de ani. Chiar la miezul nopții, cunoscutul actor și-a pus o dorință foarte importantă.

„Încep să aplic ce mi-am setat de ziua mea! O să-mi cam bag p..a în ea de criză. Nu îmi doresc decât scelerare în următorii ani. Filme, spectacole, turnee, dar și nightlife, dr%gs, p#[email protected], wiskey, dar și chill oricând am nevoie.

A venit vremea să mă ocup și de mine … 40 de ani am fost cel mai puțin important. 40 de ani artistul Bendeac a făcut cele enumerate anterior. Mai dă-l în [email protected]#a mă-sii. . Sună un pic suprarealist ce spun dar nu contează.

Nici chestiile astea nu vor mai conta. Gândul că “dacă nu se înțelege ceva din ceea ce încerc a comunica”. Important este că știu eu ce vreau să fac. Hai, vă îmbrățișez și mulțumesc pentru urări!!”, a scris Mihai Bendeac, pe pagina sa de Instagram.