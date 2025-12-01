Mihai Bendeac a povestit unul dintre cele mai tensionate și amuzante momente din viața lui: o confruntare la limită cu fostul fotbalist Gabriel Tamaș, într-un club de noapte. Actorul spune că situația s-a încins atât de tare încât bodyguarzii au fost nevoiți să intervină pentru a-i despărți. Iată despre ce este vorba!

„Eram mort de beat”

Actorul a relatat episodul într-o emisiune TV, unde a explicat că întâlnirea cu Gabriel Tamaș a fost de la început una… neobișnuită. Fostul fotbalist l-a abordat direct și, spre surprinderea lui Bendeac, i-a spus că ar fi rude, scrie Click.

„Cu Tamaș era să mă bat rău de tot, când eram amândoi beți, și ne-au despărțit bodyguarzii. Prima dată ne-am întâlnit și a venit la mine. Eram mort de beat și mi-a zis: «Știi că ești rudă cu mine?», și m-a luat în brațe”, a povestit actorul Mihai Bendeac despre acest episod.

„«Eu sunt actor, eu pot să o fac pe bețivii», mi-a zis, și «hai să bem un shot, că suntem rude»”, a spus Tamaș, conform lui Bendeac.

Cei doi au început să bea, iar atmosfera părea una relaxată. Însă lucrurile aveau să ia o turnură neașteptată.

„A zis că trebuie să mă bată”

După câteva pahare, Tamaș și-ar fi amintit de un sketch mai vechi realizat de Mihai Bendeac, în care fotbalistul fusese menționat într-un mod amuzant. Aceasta a fost scânteia care aproape a aprins un conflict serios.

„A pus zece shoturi, eu am băut două, el a băut opt, după care și-a adus aminte că am avut eu un sketch cu referire la el și a zis că trebuie să mă bată”, a spus actorul.

„Și-a dat tricoul jos, atunci mi-am dat și eu tricoul jos, bineînțeles. Diferențele erau majore și au sărit bodyguarzii și ne-au despărțit”, a adăugat Mihai Bendeac.