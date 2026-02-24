Mihai Bendeac mesaj emoționant pentru mama sa, care își sărbătorește . Actorul, cunoscut pentru relația extrem de apropiată pe care o are cu cea care l-a adus pe lume, a postat mai multe imagini pe rețelele de socializare. Actorul și-a surprins fanii cu o urare în stilul său caracteristic, care reflectă dragostea și respectul pe care i le poartă mamei sale.

Potrivit , deși este discret cu viața sa personală și a declarat adesea că nu își dorește să se așeze la casa lui, actorul nu ratează nicio ocazie să sublinieze importanța familiei. Mihai Bendeac a reușit să își păstreze popularitatea de-a lungul anilor prin succese profesională, însă postările despre mama sa rămân printre cele mai apreciate de către urmăritorii săi.

Mihai Bendeac mesaj inedit pentru Emilia Bendeac

Actorul a ales să își exprime sentimentele într-o manieră creativă, invitându-și fanii să apeleze la serviciile mamei sale, care este psihoterapeut. Mihai Bendeac a evidențiat calitățile mamei sale, menționând capacitatea acesteia de a oferi iubire și îngrijire celor din jur. Postarea a strâns rapid mii de reacții, fanii grăbindu-se să îi transmită Emiliei Bendeac urări de sănătate.

„Mergeți la ea la cabinet pentru psihoterapie. E capabilă să vă trateze cu o dragoste pe care nu mi-o pot explica. La mulți ani! Te iubesc ca pe mama mea!”, a scris vedeta pe contul său de Instagram.

Cel mai mare regret al artistului față de mama sa

În ciuda relației bune din prezent, actorul a recunoscut în trecut că are un regret profund legat de un incident cu mama sa. Acesta a povestit, cu sinceritate, că a existat un moment în care și-a pierdut cumpătul și a ridicat tonul la ea. Gestul, provocat de stresul unor renovări în apartament, a rămas o amintire dureroasă pe care nu și-o poate ierta nici acum.

„Cel mai mare regret pe care îl am e că într-o situație absolut tâmpită am urlat la maică-mea. Asta e cel mai mare regret al vieții mele, e o chestie pe care n-o s-o iert vreodată. Era vorba despre niște lucrători care lucrau la apartament și era vorba că mai bine luam o firmă ca să nu lucrăm cu nea Gică sau Dorel, iar la un moment dat am urlat foarte tare la maică-mea, după care m-am dus acasă și am început să plâng, a fost oribil, a fost cea mai mare greșeală pe care am făcut-o”, a mărturisit acesta.