Mihai Bobonete renunță la PRO TV? Anunțul pe care l-a făcut despre Las Fierbinți

Serialul de comedie Las Fierbinți a ajuns la final de sezon 20. Prin urmare fanii scenelor cu Bobiță (Mihai Bobonete), Celentano, Giani, Aspirina sau Dalida așteptau cu sufletul la gura un anunț despre continuare seriei, mai ales că Mihai Bobonete este impșicat în multe alte proiecte.

Mihai Bobonete, anunț despre Las Fierbinți

Pe lângă proiectele pe care le are cu PRO TV, actorul din Las Fierbinți are și un podcast, DaBravo! care are un număr foarte mare de fani și cu care a bătut deja numeroase recorduri. Actorul a reușit să-i devanseze chiar și pe Cătălin Măruță și Mihai Morar, care sunt de profesie prezentatori. Însă nimeni nu-l poate egala pe Bobonete la capitolul umor, așa că de aici și succesul enorm de care se bucură.

Mihai Bobonete a făcut lumină. Serialul de comedie va continua din toamnă când va începe sezonul 21 și cu toate că este implicat în foarte multe proiecte, Bobiță va fi prezent.

„Cu ajutorul lui Dumnezeu Bunuțu’ am gatat si cele 10 episoade de Sezon Nou si luam o vacanta scurta pana prin septembrie! Giani, Dorel si Bobita va ureaza sejur placut si multe bule reci pe durata caniculei!

Ne vedem in Sezonul 21 care se anunta a fi ceva special!

Sunteti o floare, sunteti un crin, sunteti parfumul cel mai fin!

DaBravo! @costi.dita @mihairait

Sanatate!”, a transmis Mihai Bobonete pe rețelele de socializare.

Unica dragoste a lui Bobonete

Mihai și Cătălina formează cuplu timp de 26 de ani. Partenerii au reușit să treacă peste mai multe obstacole și savurează fiecare clipă petrecută împreună. Actorul nu încetează să-i adreseze cuvinte frumoase și să o complimenteze..