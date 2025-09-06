Mihai Morar, după ce a dispărut o lună de pe social media: „O lună offline mi-a dat mai mult decât ani în online”

Mihai Morar a dispărut de pe timp de o lună. Aceasta a fost cea mai lungă luată de când activează în această zonă. El mărturisește că a avut „luxul de a gândi”.

Cea mai lungă pauză de la internet

„A fost cea mai lungă pauză de când sunt prezent aici. Și momentul nu a fost ales întâmplător.Cred că rețelele sociale sunt din ce în ce mai mult despre algoritmi și din ce în ce mai puțin despre oameni. Din ce în ce mai mult despre radicalizare, despre LaBubu-izarea conținutului și din ce în ce mai puțin despre oameni normali. Oamenii normali sunt încă aici, doar că ei nu mai hotărăsc ce consumă, ci algoritmii o fac în locul lor. Nu mă plâng”, a mărturisit Mihai Morar.

„Nu social media e problema. Relația mea cu ea este. Nici nu vreau să mă laud că am citit în ultima lună mai multe cărți decât în ultimele 12. Sau că am petrecut timp cu oamenii mei preferați de pe Pământ sau că au fost zile întregi în care nici nu am intrat pe Instagram. TikTok-ul nu țin minte să-l fi deschis vreodată în august”, a adăugat el.

Mihai Morar mărturisește că a „pierdut timpul” și nu a încercat să câștige nimic.

„Am pierdut timpul. La cafele nenumărate. La taverne care încă dau bon de mână. La chioșcuri de ziare care nu acceptă plata cu cardul nici în 2025. Am pierdut timpul în vacanță. N-am încercat să câștig nimic. Nu m-am simțit în niciun moment vinovat că nu am postat de zile întregi. Time is not money. Time is time! Timpul însemnă bani doar atunci când încerci să răscumperi înapoi cu ei orele pe care le-ai pierdut ca să îi câștigi”, a spus el.

Prezentatorul TV a ajuns la concluzia că a câștigat un lucru extrem de important în această pauză de la social media: luxul de a gândi.

„Și, totuși, cu timp aproape spre zero dedicat social media, am câștigat ceva în vara asta. Gândirea. Am avut luxul de a gândi. Capcana algoritmului e că ne lasă impresia că suntem deștepți. Ne dă iluzia că suntem puternici, dar suntem ridicoli. Ne lasă să ne simțim stăpâni, dar suntem, de fapt, sclavi.Ballerina Cappucina nu e o idee, e doar un trend. La Bubu nu e modă, e doar un impuls.Dragi oameni normali, oricât de mult ar evolua Inteligența Artificială, e doar o mașină de calcul”, a mărturisit acesta.

„Algoritmul nu e și nu va înlocui gândirea. Și mi-e că acesta e cel mai de preț lux care ne-a rămas nouă, oamenilor. Pe lângă iubire. Iar pentru mine asta e fericirea: niște gândire și multă iubire. Numai că ușa fericirii se deschide mereu dinăuntru. De asta nu am postat nimic o lună de zile. Și de asta nu am pierdut nimic. O lună offline mi-a dat mai mult decât ani în online”, a adăugat.