Mihai și Elwira Petre, început de an extrem de dificil: „Problema e că nu se găsesc în farmacii medicamentele de care avem nevoie”

Anul Nou nu a început deloc bine pentru Mihai Petre și întreaga sa familie.

Se pare că primele zile din anul 2023 nu le-au adus vești prea bune, iar toată familia trebuie să stea acasă. Cei patru se confruntă cu unele probleme de sănătate, iar pe lângă asta au rămas și fără medicamente.

Mihai Petre, suspect de gripă alături de întreaga familie

Mihai Petre este foarte activ pe rețelele de socializare, păstrând legătura cu fanii săi din mediul online. Recent, acesta le-a povestit printr-o postare ce a pățit.

De asemenea, dansatorul chiar a tras un semnal de alarmă și i-a avertizat pe internauți să fie în gardă pentru a nu ajunge în aceeași situație ca el. Se pare că întreaga sa familie este suspectă de gripă. Virusul care circulă este unul destul de agresiv, iar gripa este greu de dus.

Pe lângă faptul că nu poate ieși din casă, Mihai Petre a mai dat de o problemă. Farmaciile par să aibă rafturile goale, iar medicamentele sunt destul de greu de găsit. Familia vedetei a avut noroc cu vecinii, că altfel rămânea și fără pastile.

„Noi am început anul cu stângul. Suntem cu toții suspecți de gripă. Problema e că nu se găsesc în farmacii medicamentele de care avem nevoie. Noi am avut noroc cu vecinii. Aveți mare grijă și voi că bântuie o gripă nasoală. Să aveți un an nou cu sănătate”, le-a spus Mihai Petre internauților, potrivit .

Mihai și Elwira Petre, o familie fericită

Mihai și Elwira Petre formează de ani buni o familie fericită și unită. Cele două fetițe ale cuplului, Catinca și Ariana au întregit tabloul, iar acum totul este perfect. Însă, cei doi părinți nu s-ar supăra dacă în familia lor ar mai apărea încă un membru. Aceștia au mărturisit că inițial , însă au lăsat timpul să treacă și s-au concentrat asupra altor lucruri. Cei doi nu știu dacă familia lor se va mări în curând sau nu, dar își doresc mult acest lucru.

„Cu foarte mulți ani în urmă, eu îmi doream trei copii, dar cumva lucrurile s-au dilatat în timp. Mi-ar plăcea să mai avem, dar eu sunt foarte conștientă că timpul nu este în favoarea noastră. Mie mi-ar plăcea să fim cât mai mult timp lângă fetele noastre, iar dacă se întâmplă, ceea ce nu excludem, un nou membru în familie este binevenit! Dar, cu toate astea, suntem conștienți și de realitate.”, declara Elwira Petre.