Mihai Sturzu a rămas fără laptop, după ce curierul i-a aruncat coletul etichetat „fragil” peste gard: „O experiență memorabilă” (VIDEO)

Traian Avarvarei
19 feb. 2026, 14:12
Sursa foto 1: Captură video - Kanald D Romania / YouTube. Sursa foto 2: Captură video - Mihai Sturzu / Facebook

Fostul cântăreț Mihai Sturzu, acum pilot și comandant de aeronavă, a rămas fără laptopul pe care tocmai și-l cumpărase, după ce curierul a aruncat peste gard coletul în care se afla acesta. Evident, din cauza impactului, laptopul nu mai poate fi folosit.

Pățania lui Mihai Sturzu cu un curier

Mihai a postat pe Facebook imaginile surprinse de o cameră, ce arată cum curierul stă în fața gardului, se asigură că nu-l vede nicio persoană, apoi aruncă peste gard coletul, care aterizează în fața ușii.

Asta deși coletul era etichetat „fragil”, deci curierul știa că trebuie să-l manevreze cu grijă.

„Performanța de a-l arunca peste gard ridică ștacheta serviciilor de curierat la un nivel cu adevărat spectaculos. Vă mulțumesc pentru această experiență memorabilă”, a scris pilotul, pe Facebook.

Și tocmai pentru că a rămas fără laptop, Mihai Sturzu a fost nevoit să amâne lansarea programului Tabăra de Zbor pentru Adulți.

Curierul, trimis la olimpiadă: „Ne aduce aurul la aruncări”

În comentarii, unii oameni s-au arătat scandalizați, alții au făcut haz de necaz:

  • „La Olimpiada cu el. Ne aduce aurul la aruncari!”
  • „Asta cred ca inainte a lucrat la aeroport, la incarcat/descarcat bagaje, parca recunosc tehnica … 🧐🤪🤦‍♂️”
  • „Nemernic, dat afara urgent si sa plateasca Laptop nou !!”
  • „Acu’ plimba-l si tu putin cu avionul si scutura-l la fel 😬”
  • „Trebuie sa apreciezi ca a asteptat sa treaca pietonul, ca sa nu-l vada nimeni… 😁”
