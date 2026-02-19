Fostul cântăreț Mihai Sturzu, acum pilot și , a rămas fără laptopul pe care tocmai și-l cumpărase, după ce curierul a aruncat peste gard coletul în care se afla acesta. Evident, din cauza impactului, laptopul nu mai poate fi folosit.

Pățania lui Mihai Sturzu cu un curier

Mihai a postat pe Facebook imaginile surprinse de o cameră, ce arată cum curierul stă în fața gardului, se asigură că nu-l vede nicio persoană, apoi aruncă peste gard coletul, care aterizează în fața ușii.

Asta deși coletul era etichetat „fragil”, deci curierul știa că trebuie să-l manevreze cu grijă.

„Performanța de a-l arunca peste gard ridică ștacheta serviciilor de curierat la un nivel cu adevărat spectaculos. Vă mulțumesc pentru această experiență memorabilă”, a scris pilotul, pe Facebook.

Și tocmai pentru că a rămas fără laptop, Mihai Sturzu a fost nevoit să amâne lansarea programului Tabăra de Zbor pentru Adulți.

Curierul, trimis la olimpiadă: „Ne aduce aurul la aruncări”

În comentarii, unii oameni s-au arătat scandalizați, alții au făcut haz de necaz: