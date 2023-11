Mihai Trăistariu a dezvăluit care a fost adevăratul motiv pentru care s-a destrămat trupa Valahia. De ce a plecat Costi Ioniță, de fapt

Valahia și 3 Sud Est au fost trupe de mare succes în perioada 1998-2004. Deși 3 Sud Est continuă să impresioneze și în prezent, Valahia s-a destrămat rapid. , a dezvăluit motivul real al separării, iar Costi Ioniță a decis să plece din trupă.

De ce s-a destrămat trupa Valahia

Trupa Valahia a fost celebră acum aproape 25 de ani cu hit-uri precum „Banii și fetele”, „La mare, la soare”, „Banana” și „Iubito, nu plânge”. Despărțirea lor a surprins pe toată lumea. Se specula că banii au fost motivul, dar adevărul s-a aflat mai târziu. Mihai Trăistariu, Costi Ioniță și Dorin Topală au decis să-și urmeze drumurile separat mai devreme decât se aștepta cineva.

Trupa Valahia a fost populară în România între 1998 și 2004, dar s-a destrămat după șase ani de la formare. motivul despărțirii într-un podcast, care a fost diferit de motivele financiare obișnuite.

„Costi Ioniță a decis să plece pentru că începuseră să apară unele probleme între noi. Nu îți închipui că vorbim despre neînțelegeri serioase, dar chiar și așa, totul s-a dus pe apa Sâmbetei.

Să-ți explic… Eram nemulțumiți de felul în care stăteam în timpul concertelor sau când filmam videoclipuri. Că unui stă în mijloc, că altul s-a îmbrăcat în alb să atragă atenția sau că de ce a dat unul interviuri și noi nu. Mă rog, de la prostii. Pe bani nu ne-am certat rău vreodată”, a dezvăluit Trăistariu, în podcast-ul moderat de Gojira.

Mihai Trăistariu a mărturisit cum s-a format Valahia

Mihai Trăistariu a dezvăluit cum a luat naștere trupa Valahia, povestind că inițiativa pentru formarea acesteia a aparținut lui Costi Ioniță. Ulterior, Costi Ioniță a părăsit trupa. Mihai Trăistariu, câștigătorul de la Eurovision, a împărtășit această poveste despre formarea trupei Valahia.

„Am fost în anul 1998 în concurs (n. red. Festivalul de la Mamaia), încă de la repetiții Costi Ioniță era în sală, avea un studio de înregistrări în Constanța și a fost mirat de trilurile mele, mi-a propus să facem o trupă.

După o lună de stat degeaba l-am sunat pe Costi Ioniță să facem trupa, și am avut noroc că el are mână bună, este un foarte bun manager, am făcut trei melodii și prima dintre ele > cu care ne-am și lansat și am semnat cu Cat Music. A fost anul următor hitul anului.

Valahia era o trupă comercială, dar am reușit cu ea la Mamaia, și cred că în doi numai eu cu Dorin, pentru că între timp ne despărțisem de Costi Ioniță, după aproape un an.”, a povestit Mihai Trăistariu, potrivit .