Mihai Trăistariu se pregătește pentru cea mai aglomerată perioadă din an. Chiar dacă nu mai domină topurile radio ca pe vremea trupei Valahia sau a participării la Eurovision, artistul continuă să aibă o carieră activă. În această iarnă, el va urca pe scenă de 14 ori, în mai multe locații de pe Valea Prahovei.

Unde cântă Mihai Trăistariu de Crăciun și Revelion

Cântărețul a anunțat că va susține spectacole atât de Crăciun, cât și de Revelion, toate la munte. În total, artistul are programate 14 concerte, dintre care 4 vor avea loc de Crăciun, iar 10 în noaptea dintre ani.

„Pentru Revelion am record de concerte, niciodată nu am avut atâtea! Am 10 spectacole, trebuie să alerg până la ora 5 dimineața, dar fac asta. Am mai avut opt, câte șapte am mai avut… Anul acesta au vrut mai mulți să merg să le cânt și atunci cânt câte jumătate de oră, maximum 45 de minute”, a spus Mihai Trăistariu.

Artistul a precizat că va începe primul concert la ora 20.00 și va încheia spre dimineață, după un adevărat tur al stațiunilor de pe . „Anul ăsta este recordul meu personal. Niciodată nu am avut atâtea concerte într-o noapte și sunt foarte fericit. E foarte obositor, dar m-am învățat așa și profit de noaptea de Revelion de câte ori pot, ca să strâng un ban.”

Cât a câștigat Mihai Trăistariu din concertele de sărbători

Pentru fiecare spectacol, primește un onorariu de 1.500 de euro. Astfel, cele patru evenimente de Crăciun îi aduc 6.000 de euro, iar cele 10 de Revelion, 15.000 de euro. În total, artistul va încasa aproximativ 21.000 de euro din aparițiile programate pentru perioada sărbătorilor.

„Am rate la bancă, mi-am luat apartamentul la Titanic, care e de lux… Mai am rate! Eu zic că într-un an le achit. De Crăciun, la fel, am tot la munte, dar am patru evenimente. Îmi merge bine, am un an foarte bun. O să închei anul excepțional”, a adăugat interpretul.

Ce venituri îi aduc afacerile din Mamaia

Pe lângă , Mihai Trăistariu este și antreprenor. Artistul deține mai multe apartamente și garsoniere în Mamaia, pe care le închiriază în sezonul estival. Aceste investiții îi aduc, potrivit declarațiilor sale, un profit de aproximativ 30.000 de euro pe vară.

„Vara câștig cel mai mult, din turism fac 30.000 de euro, după ce plătesc dările la stat, și cam tot atât, 30.000 de euro, iau din concerte. Nu am mărit onorariul, rămân pe 1.500 de euro, pentru un recital de 45 de minute, nu prea mă afectează pe mine creșterea TVA-ului, la spectacole”, a explicat artistul, potrivit Ziare.com.

Totuși, el recunoaște că modificările fiscale îi vor influența veniturile din turism. „Mă afectează însă în afacerea cu apartamentele din Mamaia. Acolo voi simți la buzunar. Pentru că mereu fac investiții. De pildă, în toamnă, trebuie să cumpăr de vreo 5.000-6.000 de euro tot ce e nevoie, dezinfectăm, zugrăvim, cumpărăm alte lenjerii, prosoape, ca totul să fie nou și curat pentru noul sezon estival”, a mai spus Trăistariu.