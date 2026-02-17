B1 Inregistrari!
Acasa » Monden » Mihai Trăistariu critică dur Eurovision România 2026 și susține că finaliștii sunt aleși pe baza vizualizărilor cumpărate de pe YouTube: „E de neînțeles această ediție pentru mine!”

Ana Beatrice
17 feb. 2026, 22:13
Sursă Foto: Facebook -Mihai Trăistariu
Cuprins
  1. Cine sunt finaliștii Eurovision România 2026
  2. De ce este Mihai Trăistariu revoltat de votul bazat pe YouTube
  3. Ce spune artistul despre decizia de a nu mai participa la Eurovision

Scandalul revine în forță la Eurovision România, iar de această dată Mihai Trăistariu este cel care aruncă acuzații explozive. Nemulțumit de modul în care este organizată competiția, artistul critică dur noile reguli. El susține că acestea nu sunt deloc corecte.

Mai mult, cântărețul vorbește despre presupuse furturi în mediul online. De asemenea, el susține că în jurul unor concurenți ar fi creată o imagine falsă, fiind lăudați fără un motiv real. Artistul pune sub semnul întrebării corectitudinea întregului proces și spune că lucrurile au scăpat de sub control.

Cine sunt finaliștii Eurovision România 2026

Selecția pentru finala Eurovision România 2026 a intrat în linie dreaptă, după ce juriul a ales cele 10 piese care merg mai departe în competiție. Anul acesta, regulamentul a venit și cu un element nou, menit să implice direct publicul.

Organizatorii au decis ca încă două melodii să primească o a doua șansă. Acestea au fost alese exclusiv pe baza vizualizărilor de pe canalul oficial de YouTube al TVR. Astfel, din totalul celor 68 de piese înscrise, două au fost salvate de fani și trimise în finală.

Printre artiștii care se vor lupta pentru marele trofeu se numără Alexandra Căpitănescu, Alejandro Zandes & Emil Rengle, Edward Maya x Lavbbe x Costi, Emy Alupei, HVNDS, Monica Odagiu, Olivia Addams, Robert Lukian, Vanu și Yguana.

De ce este Mihai Trăistariu revoltat de votul bazat pe YouTube

Wrs, cu piesa „All The Way”, și Antonio Pican, cu „Humans”, au ajuns în topul preferințelor publicului. Cei doi au adunat cele mai multe vizualizări pe YouTube. Succesul lor nu a fost însă privit cu ochi buni de Mihai Trăistariu. Fostul reprezentant al României la Eurovision a reacționat extrem de dur și a criticat vehement acest sistem de selecție. El susține că o competiție de asemenea nivel nu ar trebui să își decidă finaliștii pe baza unor cifre din online.

Artistul este convins că multe dintre aceste vizualizări nu sunt reale, ci cumpărate, și a ironizat întreaga situație, numind competiția „Horrorvision România 2026”.

„Eurovision România scoate la bătaie un loc în finală… pe baza vizualizărilor făcute pe YouTube! Primii 10 au fost aleși de juriu. Ei știu cum i-au ales! Ei bine… ce s-au mai gândit «inventatorii noului Eurovision» din acest an? Al 11-lea concurent să fie «votat» de public! Dar nu oricum, ci pe baza vizualizărilor de pe YouTube. Care, se știe de când hău, că sunt cumpărate! Da, cu cardul. Exact cum auziți! Noii artiști sunt disperați să arate câte milioane de vizualizări au pe YouTube. Doar că… nu sunt reale! Sunt absolut fake. Mă lași? Care public să voteze? Boții? Care concurent să câștige? Care-și plătește mai multe vizualizări! Of, Doamne… cum a ajuns acest Eurovision… E de neînțeles această ediție pentru mine!”, a declarat cântărețul.

Ce spune artistul despre decizia de a nu mai participa la Eurovision

Decizia de a se retrage din Eurovision România pare, pentru Mihai Trăistariu, una cât se poate de inspirată. Artistul a declarat că este mulțumit că nu a mai intrat în competiție anul acesta. El susține că actuala ediție este dominată de vizualizări cumpărate, nu de talent real.

„Când criteriul devine numărul de view-uri, iar view-urile pot fi cumpărate, nu mai vorbim despre talent, emoție, voce sau piesă. Vorbim despre bugete de promovare dubioasă și statistici umflate artificial. Despre influenceri puși sau rugați să posteze, să sponsorizeze, să țină cu «X» sau «Y» etc… Totuși…

Ce treabă are asta cu talentul? Ce relevanță au vizualizările astea fake? Eurovision Song Contest ar trebui să însemne muzică autentică, performanță live, personalitate artistică. Nu click-uri fake! Dacă alegem reprezentantul României pe baza unor cifre care pot fi manipulate, atunci mesajul transmis este greșit: nu câștigă cel mai bun, ci cel care știe să umfle algoritmul. Publicul merită corectitudine! Artiștii merită o competiție reală! Nu bazaconii de tipul ăsta. Talentul nu se cumpără la pachet cu 100.000 de view-uri peste noapte. Atât am vrut să zic! Eurovision România… ai ajuns de tot râsul”, a mai spus Mihai Trăistariu pe internet.

