B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Mihai Trăistariu face un pas spre împăcare cu fratele său: „Vreau să-mi cer iertare!”

Mihai Trăistariu face un pas spre împăcare cu fratele său: „Vreau să-mi cer iertare!”

Selen Osmanoglu
13 feb. 2026, 14:24
Mihai Trăistariu face un pas spre împăcare cu fratele său: „Vreau să-mi cer iertare!”
Mihai Trăistariu. Sursa foto: Captură video - theXclusive / YouTube
Cuprins
  1. Declarațiile din trecut și momentul rupturii
  2. Mesajul lui Mihai
  3. Promisiunea unui proiect comun

La 49 de ani, Mihai Trăistariu anunță un nou început în plan personal. Artistul a transmis public un mesaj de iertare adresat fratelui său, Vasile Trăistariu, cu care relația s-a deteriorat în ultimii ani din cauza tensiunilor legate de bani și a diferențelor de viziune.

Vasile locuiește în Piatra Neamț și s-a dedicat picturii, departe de lumina reflectoarelor. În trecut, cântărețul a declarat în mai multe interviuri că l-a sprijinit financiar pentru a-i asigura traiul zilnic, însă dificultățile de comunicare au creat o prăpastie între cei doi.

Declarațiile din trecut și momentul rupturii

La un moment dat, Mihai Trăistariu vorbea deschis despre situația fratelui său și chiar lua în calcul varianta internării acestuia într-un centru specializat.

„Fratele meu a lucrat ca profesor de desen, o perioadă de timp, dar a renunțat la locul de muncă și a decis că e un artist. Așa că încearcă să facă un fel de afacere cu tablouri la comandă. Însă nu prea e piață pentru asta! L-am întrebat câți bani a câștigat luna trecută din vânzarea tablourilor. Mi-a răspuns că 100 de lei. Păi, cum poți trăi cu 100 de lei în ziua de astăzi?”, declara artistul într-un interviu mai vechi, pentru impact.ro.

Afirmațiile au alimentat tensiunile dintre cei doi frați, iar relația lor s-a răcit considerabil.

Mesajul lui Mihai

Acum, cântărețul spune că a decis să lase în urmă reproșurile și să facă un pas important spre reconciliere.

„Vreau să-mi cer iertare față de fratele meu, Vasile! Am spus tâmpenii prin emisiuni despre el, supărat fiind că trebuie să-i achit mereu facturile, să-i trimit bani mereu, dar am greșit. Nu trebuia să procedez așa! Fratele e tot frate, indiferent de statutul și norocul fiecăruia. Fiecare are steaua lui, succesul lui, talentul lui. Așa că, Adi, îți cer iertare!”, a scris Mihai într-un mesaj pe Facebook.

Artistul a explicat și motivele din spatele gestului său: „De ce o fac abia acum și de ce o fac public? Pentru că e luna iubirii, pentru că m-am maturizat, pentru că sângele – apă nu se face, pentru că îmi iubesc toți frații, pentru că îmi e rușine, pentru că vreau să fiu un om mai bun, pentru că vreau să petrec mai mult timp cu frații mei și nu știu cum să procedez, pentru că anii trec și e păcat să nu fim o familie unită, pentru că e un pictor atât de talentat încât, dacă se năștea în America, era milionar în dolari, pentru că e un om tare bun, pentru că e un om foarte credincios și sigur mă iartă, pentru că nu vreau să mă mai încarc negativ cu nimic, pentru că iubirea învinge tot”.

Promisiunea unui proiect comun

Pentru a demonstra că își dorește cu adevărat apropierea, Mihai Trăistariu a anunțat un plan concret: un turneu național în care el să susțină concerte, iar fratele său să își expună tablourile la intrare.

„I-am promis că o să facem curând un turneu prin toată țara, în care eu să cânt, iar el să-și expună tablourile la intrare. Și abia aștept să depănăm amintiri împreună, la podcastul meu”, a adăugat artistul.

Tags:
Citește și...
David Popovici, întâlnire specială cu Victor Rebengiuc: „Unele întâlniri nu se uită niciodată!”
Monden
David Popovici, întâlnire specială cu Victor Rebengiuc: „Unele întâlniri nu se uită niciodată!”
Insula Shakirei a fost scoasă la vânzare. Prețul cerut de agenții imobiliari pentru colțul paradisiac din Caraibe (VIDEO)
Monden
Insula Shakirei a fost scoasă la vânzare. Prețul cerut de agenții imobiliari pentru colțul paradisiac din Caraibe (VIDEO)
Laura Cosoi, dezvăluiri despre viața de familie. Actrița a recunoscut că lucrurile nu sunt mereu roz alături de soțul ei
Monden
Laura Cosoi, dezvăluiri despre viața de familie. Actrița a recunoscut că lucrurile nu sunt mereu roz alături de soțul ei
Ce a pățit Dan Negru când a mers să-și plătească impozitele: „Pe banii tăi. Pe timpul tău. Pe nervii tăi” (FOTO)
Monden
Ce a pățit Dan Negru când a mers să-și plătească impozitele: „Pe banii tăi. Pe timpul tău. Pe nervii tăi” (FOTO)
Ce diagnostic a primit Victor Rebengiuc: „Nu pot ieși din casă decât cu ajutor. Fără baston, nu am echilibru”
Monden
Ce diagnostic a primit Victor Rebengiuc: „Nu pot ieși din casă decât cu ajutor. Fără baston, nu am echilibru”
Dorian Popa și Cătălin Moroșanu s-au împăcat după ani de zile. Mesajul emoționant transmis de vlogger
Monden
Dorian Popa și Cătălin Moroșanu s-au împăcat după ani de zile. Mesajul emoționant transmis de vlogger
Lidia Buble, cerută în căsătorie de un fan înainte de concert. Ce răspuns i-a dat artista
Monden
Lidia Buble, cerută în căsătorie de un fan înainte de concert. Ce răspuns i-a dat artista
Reacția lui CRBL în urma comentariilor despre divorțul de fosta soție, Elena Vîșcu. Ce a declarat artistul
Monden
Reacția lui CRBL în urma comentariilor despre divorțul de fosta soție, Elena Vîșcu. Ce a declarat artistul
Mihai Bendeac amenință cu poliția după ce a fost acuzat de hărțuire. Incidentul s-a petrecut la o întâlnire cu fanii
Monden
Mihai Bendeac amenință cu poliția după ce a fost acuzat de hărțuire. Incidentul s-a petrecut la o întâlnire cu fanii
Britney Spears își vinde drepturile asupra pieselor sale celebre. Cât ar fi costat achiziția
Monden
Britney Spears își vinde drepturile asupra pieselor sale celebre. Cât ar fi costat achiziția
Ultima oră
14:54 - Uniunea Europeană intră într-o nouă paradigmă de securitate. Mark Rutte şi Ursula von der Leyen evidențiază schimbările strategice
14:31 - Discurs „devastator” al Oanei Țoiu la Londra. „Mă bucur că sunt aici, deși nu am nimic de zis”. Cu diplomația în gard (VIDEO)
14:19 - Prognoza meteo pentru următoarea lună. Când vor crește temperaturile
13:57 - Ce flori să nu oferi de Valentine’s Day. Superstiții și semnificații ascunse care pot aduce ghinion în cuplu
13:52 - Incendiu puternic în Capitală. Un om a murit în flăcările care au cuprins o mașină electrică
13:27 - Dar, totuși, Nicușor Dan merge să ne reprezinte undeva? La Munchen nu, la Davos nu, la ONU nu. Ce face șeful statului?
13:26 - Piedone rămâne cu decizia de incompatibilitate. Fostul primar a pierdut procesul decisiv la ÎCCJ
13:25 - Doi bebeluși au fost găsiți morți într-un congelator. Mama, arestată preventiv
12:57 - România preia Portul Giurgiulești din Moldova. Tranzacția a fost confirmată oficial
12:41 - Ofițer de penitenciar, condamnat după ce a provocat un accident grav. Juca la pariuri pe telefon, la 114 km/h