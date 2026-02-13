La 49 de ani, Mihai Trăistariu anunță un nou început în plan personal. Artistul a transmis public un mesaj de iertare adresat fratelui său, Vasile Trăistariu, cu care relația s-a deteriorat în ultimii ani din cauza tensiunilor legate de bani și a diferențelor de viziune.

Vasile locuiește în și s-a dedicat picturii, departe de lumina reflectoarelor. În trecut, cântărețul a declarat în mai multe interviuri că l-a sprijinit financiar pentru a-i asigura traiul zilnic, însă dificultățile de comunicare au creat o prăpastie între cei doi.

Declarațiile din trecut și momentul rupturii

La un moment dat, Mihai Trăistariu vorbea deschis despre situația fratelui său și chiar lua în calcul varianta internării acestuia într-un centru specializat.

„Fratele meu a lucrat ca profesor de desen, o perioadă de timp, dar a renunțat la locul de muncă și a decis că e un artist. Așa că încearcă să facă un fel de afacere cu tablouri la comandă. Însă nu prea e piață pentru asta! L-am întrebat câți bani a câștigat luna trecută din vânzarea tablourilor. Mi-a răspuns că 100 de lei. Păi, cum poți trăi cu 100 de lei în ziua de astăzi?”, declara artistul într-un interviu mai vechi, pentru impact.ro.

Afirmațiile au alimentat tensiunile dintre cei doi frați, iar relația lor s-a răcit considerabil.

Mesajul lui Mihai

Acum, cântărețul spune că a decis să lase în urmă reproșurile și să facă un pas important spre reconciliere.

„Vreau să-mi cer iertare față de fratele meu, Vasile! Am spus tâmpenii prin emisiuni despre el, supărat fiind că trebuie să-i achit mereu facturile, să-i trimit bani mereu, dar am greșit. Nu trebuia să procedez așa! Fratele e tot frate, indiferent de statutul și norocul fiecăruia. Fiecare are steaua lui, succesul lui, talentul lui. Așa că, Adi, îți cer iertare!”, a scris Mihai într-un mesaj pe Facebook.

Artistul a explicat și motivele din spatele gestului său: „De ce o fac abia acum și de ce o fac public? Pentru că e luna iubirii, pentru că m-am maturizat, pentru că sângele – apă nu se face, pentru că îmi iubesc toți frații, pentru că îmi e rușine, pentru că vreau să fiu un om mai bun, pentru că vreau să petrec mai mult timp cu frații mei și nu știu cum să procedez, pentru că anii trec și e păcat să nu fim o familie unită, pentru că e un pictor atât de talentat încât, dacă se năștea în America, era milionar în dolari, pentru că e un om tare bun, pentru că e un om foarte credincios și sigur mă iartă, pentru că nu vreau să mă mai încarc negativ cu nimic, pentru că iubirea învinge tot”.

Promisiunea unui proiect comun

Pentru a demonstra că își dorește cu adevărat apropierea, Mihai Trăistariu a anunțat un plan concret: un turneu național în care el să susțină concerte, iar fratele său să își expună tablourile la intrare.

„I-am promis că o să facem curând un turneu prin toată țara, în care eu să cânt, iar el să-și expună tablourile la intrare. Și abia aștept să depănăm amintiri împreună, la podcastul meu”, a adăugat artistul.