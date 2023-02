Mihai Trăistariu, înspăimântat de facturile uriașe. Câte imobile deține cântărețul

Mihai Trăistariu și-a investit toți banii în afaceri imobiliare, însă facturile la energie îi dau mari bătăi de cap.

Cântărețul deține 7 apartamente la malul mării, o școală de muzică și are și numeroși angajați, așdar, lunar, are nu mai puțin de 36 de facturi. Dintre toate acestea, cel mai tare îl sperie prețul la gaze.

„Mi-a venit 3.300 Ron factura la gaz, la școala mea de muzică din Constanța. Voiam să-mi pun panouri, dar am văzut, într-o zi, un titlu pe ecran cum că, din 2025, cei cu panouri solare vor plăti o taxă. Asta m-a scos din sărite, jur! Păi, iau energie de la soare, stimabililor! Pentru ce să plătesc impozit?! E NATURA.Iau din aer! Nu mai știu cum să ne fure! O să plătim taxă pe aerul pe care-l respirăm, ziceau unii și chiar încep să-i cred!”, a scris Mihai Trăistariu, pe pagina de Facebook.

Ce cheltuieli are Mihai Trăistariu?

Cântărețul se vede nevoit să scoată sume uriașe de bani pentru a achita utilitățile imobilelor pe care le deține.

„Am 7 apartamente și am la toate gazul, lumina, Internetul, cablul, apa, gunoiul, întreținerea. Mai am și o școală de muzică unde, la fel, îmi vin facturi pentru gaz, internet, apă, tot așa, gunoiul.

De aici pleacă toate facturile mele, de la proprietățile mele. Și mai am și contribuțiile, pentru că mai am patru salariați și atunci trebuie să le plătesc pensii, CAS, CASS, și toată ziua stau la cozi să plătesc tot ce trebuie sau mai fac plăti online, dar mai stau și la coadă. Și sunt în total 36 de facturi pe lună!”, a declarat Mihai Trăistariu, exclusiv pentru