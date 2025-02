Mihai Trăistariu, mai sincer ca niciodată. Adevărul din spatele pozele controversate postate pe internet. „Am avut remușcări”

este și astăzi unul dintre cei mai mediatizați burlaci din România. Deși ca artist s-a bucurat mereu să fie în lumina reflectoarelor, în ceea ce privește viața privată, acesta a avut grijă să o țină departe de ochii curioși ai publicului.

Invitat recent în podcastul lui Jorge, celebrul cântăreț a făcut mai multe dezvăluiri legate de intimitatea sa și a vorbit inclusiv despre fotografiile îndrăznețe postate pe internet, ajunse virale.

„Era o poză în chiloți, în halat. Dacă pun poza asta pe net, ce să scriu? «Când este cutremur, am de ce mă ține». Eu aveam o școală de muzică cu copii, părinți, profesori și mi-era o rușine, mă întrebam ce zice lumea, dar ce zice sora mea, care e profesoară universitară de matematică la Iași, dar ce or zice prietenii? O să râdă? Am avut aceste remușcări.

Fac o nebunie, ca să revin în atenția presei. Au apărut o mulțime de articole, eram chemat la emisiuni. În aceeași seară, invitau vedete să mă comenteze. M-am trezit cu un contract de la o firmă de boxeri. Am primit 23 de perechi de chiloți și 10.000 de euro. Mergeam la plajă și îmi făceam poze, stăteam crăcit în toate felurile”, a spus Mihai Trăistariu, potrivit .

Mihai Trăistariu, despre relațiile sale amoroase

Artistul a mai vorbit și despre ultima relație, pe care a avut-o cu o studentă din București. Potrivit declarațiilor lui, tânăra avea jumătate din vârsta lui, artistul fiind mai mare chiar și decât tatăl partenerei sale.

„Nu am lovit nicio femeie din viața mea. Am avut vreo 10-11 relații, acum sunt singur. Cu vorba, poate, dar nu le-am jignit decât dacă m-au jignit. Atât! Încerc să fiu foarte atent. La mine, dacă s-a distrus o relație, s-a distrus că nu e… cum să zic… Nu sunt mofturos și nici că nu se ridică la standardul meu. Dar dacă, de exemplu, îmi stai numai în casă și nu faci nimic… Ultima relație s-a stins așa… Bine, era și la jumatea din vârsta mea. Am o problemă cu asta, nu mi-am luat decât puștoaice care sunt prea mici și îmi spunea și «Daddy», «Tati». Zic: «Nu-mi mai zi d-astea». Adică taică-su avea 39 de ani, eu 40, și făcea: «Tu ești mai mare ca tati»”, a dezvăluit i-a dezvăluit în podcastul lui Jorge.