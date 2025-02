Mihai Trăistariu rupe tăcerea! Artistul a vorbit despre relațiile sale: „Îmi cerea bani și de microbuz. Am rugat-o să lucreze ceva. O săptămână a lucrat, atât”

Mihai Trăistariu a făcut câteva mărturisiri sincere despre în cadrul podcastului realizat de Jorge. Acesta a vorbit despre relațiile sale anterioare, dar și despre motivele care au dus la sfârșitul acestora.

„Am avut vreo 10-11 relații. Acum sunt singur. Nu le-am jignit, decât dacă m-au jignit ele. Încerc să fiu foarte atent. La mine, dacă s-a distrus o relație, nu din mofturi. Nu sunt pretențios și nici nu mă aștept ca partenera să se ridice la standarde imposibile, dar dacă stai toată ziua în casă și nu faci nimic, atunci e o problemă. Ultima relație așa s-a stins.”, a spus Mihai.

Diferența de vârstă și impactul asupra relațiilor

Artistul a menționat și diferența de vârstă din relațiile sale, recunoscând că a avut de-a lungul anilor partenere mult mai tinere decât el.

„Bine, era și la jumătatea vârstei mele. Am avut probleme cu asta. Nu mi-am luat decât puștoaice, care sunt foarte mici și îmi spunea și Daddy, Tati. Zic: Nu mai zice din astea! Adică tatăl ei avea 39 de ani, eu aveam 40. Și îmi zicea: Tu ești mai mare decât tati. Cred că atracția sexuală vine prima și apoi restul. Aici e o greșeală la mine”, a explicat Trăistariu, potrivit

Sfârșitul ultimei relații și nemulțumirile legate de pasivitate

Despre ultima relație, Mihai a adăugat că el a fost cel care a pus capăt relației, spunându-i fostei iubite să se întoarcă acasă, fiindcă aceasta nu avea un loc de muncă stabil și depindea de el financiar.

„Îmi cerea bani de microbuz. Îi dădeam 50 de lei. După 2 ani să nu lucrezi? Am rugat-o să lucreze ceva. O săptămână a lucrat, atât. Și ce vrei, să te țin eu? Era frigiderul plin. Ieșeam la ora 12 din casă, mă întorceam la 6, era în același pat”, a spus Mihai, subliniind că diferențele de stil de viață au dus la despărțire.

Mihai Trăistariu a continuat prin a reflecta asupra cauzelor care au dus la sfârșitul relațiilor sale.

„Eu sunt calm. Sunt mereu pe drumuri, am foarte multe activități. Acum apartamentele la mare, vara, sunt full. Vin mulți turiști. Și atunci aproape că nu mă văd la ochi și probabil că aici s-a rupt firul, de nu merg relațiile. Nu mai am succesul de pe vremuri. Eu când aveam concerte în afacere, Grecia, Malta, am luat-o cu mine. Le-am făcut și vacanțe. Ce nu le-a convenit, nu știu! Ele cred că își imaginează că viața lângă o vedetă e de lux”, a explicat artistul.

Relație complicată cu o femeie măritată

De asemenea, a vorbit despre o relație din trecut, care l-a marcat puternic.

„Eu am trăit cu o femeie măritată. Se întâmpla prin 2004. A fost groaznică relația. Nu am zis asta în niciun interviu. Făceam canto cu fiica ei. A venit după 6 luni la mine și mi-a spus: Mihai, eu sunt îndrăgostită lulea de tine. 7 zile nu am vorbit cu ea, că mi-a fost frică. Cum să distrug o casă? A insistat foarte mult. Și am zis să încerc. A fost o relație cu scântei. Soțul ei a aflat, după un an și jumătate. A fost crunt pentru mine. Îmi cer iertare pentru ce s-a întâmplat, nu a fost voia mea. A fost dorința ei și eu am acceptat”, a povestit Mihai Trăistariu, aducând în discuție o experiență de viață dificilă.