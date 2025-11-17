B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Mihai Trăistariu nu se dă bătut! Artistul a găsit piesa cu care va participa la Eurovision în 2026: „Gata, am decis! Mă înscriu”

Mihai Trăistariu nu se dă bătut! Artistul a găsit piesa cu care va participa la Eurovision în 2026: „Gata, am decis! Mă înscriu”

B1.ro
17 nov. 2025, 17:01
Mihai Trăistariu nu se dă bătut! Artistul a găsit piesa cu care va participa la Eurovision în 2026: „Gata, am decis! Mă înscriu”
Sursa Foto: Facebook -Mihai Trăistariu
Cuprins
  1. Cine îl va ajuta pe Mihai Trăistariu să aleagă piesa pentru Eurovision
  3. De ce nu a participat România la Eurovision în ultimii doi ani

După doi ani de absență, România se întoarce la Eurovision, iar printre artiștii care își doresc să reprezinte țara se numără și Mihai Trăistariu. Cântărețul a primit deja mai multe oferte de colaborări, de la mai mulți compozitori, români și străini deopotrivă. Tot ce i-a mai rămas de făcut este să aleagă piesa cu care va concura.

Cine îl va ajuta pe Mihai Trăistariu să aleagă piesa pentru Eurovision

Mihai Trăistariu a fost contactat de mai mulți compozitori cărora le-ar plăcea să-și audă melodia cântată la Eurovision. Cântărețul a înregistrat deja primele melodii, urmând să-și roage fanii să o aleagă pe cea care le place cel mai mult.

Una dintre piese, intitulată „Infinity”, a ajuns deja pe canalul de YouTube al artistului.

 „Gata, am decis! Mă înscriu la Eurovision. Am găsit piesa! Am început să primesc melodii pentru Eurovision 2026. Trei piese până acum mi-au atras atenția. Am tras și primul DEMO.

Vreau să procedez exact ca în 2006 atunci când am ales – împreună cu publicul, din opt piese compuse special pentru mine…

Asta e convenția mea cu toți compozitorii de anul acesta: melodiile selectate de mine vor fi înregistrate în studio și vor fi postate dinainte. Ca să pot cere păreri de la toată lumea.  Așadar, voi alege din mai multe piese pe cea mai reușită.

La final voi face un clasament și voi merge la concurs cu piesa cea mai votată de public. Ne vedem la Eurovision!”, a declarat artistul, pentru Click!

De ce nu a participat România la Eurovision în ultimii doi ani

Din 2024, România a decis să nu mai participe la celebrul concurs de muzică Eurovision. Însă, TVR a anunțat că va trimite din nou un artist care să reprezinte țara noastră, în competiția anuală care reunește zeci de oameni talentați din întreaga Europă.

„Am propus reluarea participării României la Eurovision Song Contest pentru că, în cei doi ani de absență, am avut răgazul să înțelegem mai bine ce nu a funcționat în relația dintre TVR, industria muzicală și creatori.

Am înțeles ce trebuie să schimbăm din partea noastră pentru a avea un proces de selecție mai competitiv și un spectacol pe măsura anvergurii concursului, astfel încât să creștem consistent calitatea prezenței noastre în etapa finală. 

Deoarece participarea la Eurovision este un efort de echipă, am petrecut mult timp armonizând așteptările și eforturile tuturor celor care trebuie să colaboreze pentru ca România să aibă cea mai bună reprezentare posibilă”, a declarat Dan Turturică, directorul Televiziunii Publice, conform TVR Info.

TVR și-a justificat decizia de a înrerupe participarea României la Eurovision prin 2 factori: bugetul și dorința de a asigura o reprezentare calitativă, profesionistă, a țării noastre.

Tags:
Citește și...
Un influencer celebru a dat lovitura la Târgul de Crăciun din Craiova: „Suntem sold-out. Peste 4.000 date azi”. Desertul pentru care oamenii au stat la cozi uriașe
Monden
Un influencer celebru a dat lovitura la Târgul de Crăciun din Craiova: „Suntem sold-out. Peste 4.000 date azi”. Desertul pentru care oamenii au stat la cozi uriașe
Care a fost ultima dorință a lui Horia Moculescu? Octavian Ursulescu: „Aștepta cu nerăbdare”
Monden
Care a fost ultima dorință a lui Horia Moculescu? Octavian Ursulescu: „Aștepta cu nerăbdare”
Mihaela Bilic: „Francezii puneau brânză mucegăită pe răni ca să prevină infecțiile”. Ce beneficii are acest aliment, de fapt
Monden
Mihaela Bilic: „Francezii puneau brânză mucegăită pe răni ca să prevină infecțiile”. Ce beneficii are acest aliment, de fapt
Meghan Markle stârnește noi controverse. Colecția de Crăciun îi scandalizeză pe internauți
Monden
Meghan Markle stârnește noi controverse. Colecția de Crăciun îi scandalizeză pe internauți
Andi Moisescu: „Mă fascina atât de tare, încât îmi doream să fiu într-o zi ca el”. Cine l-a influențat în alegerea carierei
Monden
Andi Moisescu: „Mă fascina atât de tare, încât îmi doream să fiu într-o zi ca el”. Cine l-a influențat în alegerea carierei
Elena Merișoreanu regretă că nu a putut participa la funeraliile lui Horia Moculescu și îi critică pe artiștii care au lipsit
Monden
Elena Merișoreanu regretă că nu a putut participa la funeraliile lui Horia Moculescu și îi critică pe artiștii care au lipsit
Daciana Sârbu: „Am o adicție”. Ce face de patru-cinci ori pe zi
Monden
Daciana Sârbu: „Am o adicție”. Ce face de patru-cinci ori pe zi
Starul hollywoodian Tom Cruise, omagiat la Governors Awards cu un premiu onorific: „Cinematografia mă poartă în jurul lumii” (VIDEO)
Monden
Starul hollywoodian Tom Cruise, omagiat la Governors Awards cu un premiu onorific: „Cinematografia mă poartă în jurul lumii” (VIDEO)
Iulia Vântur a fermecat Vaticanul! A interpretat colinde românești și imnul „We are the new world” în fața Papei Leon XIV (VIDEO)
Monden
Iulia Vântur a fermecat Vaticanul! A interpretat colinde românești și imnul „We are the new world” în fața Papei Leon XIV (VIDEO)
Jorge: „Pentru mine era o teroare”. Ce a învățat de la părinții lui
Monden
Jorge: „Pentru mine era o teroare”. Ce a învățat de la părinții lui
Ultima oră
17:40 - Un influencer celebru a dat lovitura la Târgul de Crăciun din Craiova: „Suntem sold-out. Peste 4.000 date azi”. Desertul pentru care oamenii au stat la cozi uriașe
17:33 - Drulă: Grindeanu nu stă nici 2 ore în ședințe și pleacă. Asta e cumva o guvernare la mișto și oamenii văd lucrul ăsta. Cred că am ajuns la limita sistemului care încearcă să guverneze pe bază de coafare a realității (VIDEO)
17:10 - E oficial! Ce a hotărât Tribunalul București în privința candidaturii Ancăi Alexandrescu. Decizia poate fi atacată cu apel
16:54 - Cătălin Drulă: Cred că am proiectul cel mai puternic pentru București. Am în minte oamenii, strategia și în echipa noastră extinsă îl consider și pe Nicușor Dan (VIDEO)
16:49 - Surse: Întâlnire crucială în coaliție, luni seara. Până când trebuie să se ia o decizie în privința pensiilor magistraților
Catalin Drula
16:39 - Sondaj Eurochambres: Mediul de afaceri din România semnalează înrăutățirea așteptărilor economice pentru 2026
16:39 - Atenție la cozonacii cupărați online! Ce riscuri ascund alimentele vândute pe platforme precum Facebook și TikTok
16:36 - Salatele care aduc energie și echilibru în alimentație
16:34 - Ciprian Ciucu a luat Bucureștiul la pas: „Dacă la mine în sector aș vedea așa ceva, mi-ar fi rușine”. Ce nereguli a găsit în centrul Capitalei (VIDEO)
16:24 - Drulă: „Eu nu știu de ce le e frică și de ce fug domnii Ciucu și Băluță de dezbatere”. Ce a spus despre trecutul politic al unuia dintre contracandidați (VIDEO)