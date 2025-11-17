După doi ani de absență, România se întoarce la Eurovision, iar printre artiștii care își doresc să reprezinte țara se numără și Mihai Trăistariu. Cântărețul a primit deja mai multe oferte de colaborări, de la mai mulți compozitori, români și străini deopotrivă. Tot ce i-a mai rămas de făcut este să aleagă piesa cu care va concura.

Cine îl va ajuta pe Mihai Trăistariu să aleagă piesa pentru Eurovision

a fost contactat de mai mulți compozitori cărora le-ar plăcea să-și audă melodia cântată la Eurovision. Cântărețul a înregistrat deja primele melodii, urmând să-și roage fanii să o aleagă pe cea care le place cel mai mult.

Una dintre piese, intitulată „Infinity”, a ajuns deja pe canalul de YouTube al artistului.

„Gata, am decis! Mă înscriu la Eurovision. Am găsit piesa! Am început să primesc melodii pentru Eurovision 2026. Trei piese până acum mi-au atras atenția. Am tras și primul DEMO.

Vreau să procedez exact ca în 2006 atunci când am ales – împreună cu publicul, din opt piese compuse special pentru mine…

Asta e convenția mea cu toți compozitorii de anul acesta: melodiile selectate de mine vor fi înregistrate în studio și vor fi postate dinainte. Ca să pot cere păreri de la toată lumea. Așadar, voi alege din mai multe piese pe cea mai reușită.

La final voi face un clasament și voi merge la concurs cu piesa cea mai votată de public. Ne vedem la Eurovision!”, a declarat artistul, pentru Click!

De ce nu a participat România la Eurovision în ultimii doi ani

Din 2024, România a decis să nu mai participe la celebrul concurs de Eurovision. Însă, TVR a anunțat că va trimite din nou un artist care să reprezinte țara noastră, în competiția anuală care reunește zeci de oameni talentați din întreaga Europă.

„Am propus reluarea participării României la Eurovision Song Contest pentru că, în cei doi ani de absență, am avut răgazul să înțelegem mai bine ce nu a funcționat în relația dintre TVR, industria muzicală și creatori.

Am înțeles ce trebuie să schimbăm din partea noastră pentru a avea un proces de selecție mai competitiv și un spectacol pe măsura anvergurii concursului, astfel încât să creștem consistent calitatea prezenței noastre în etapa finală.

Deoarece participarea la Eurovision este un efort de echipă, am petrecut mult timp armonizând așteptările și eforturile tuturor celor care trebuie să colaboreze pentru ca România să aibă cea mai bună reprezentare posibilă”, a declarat Dan Turturică, directorul Televiziunii Publice, conform TVR Info.

TVR și-a justificat decizia de a înrerupe participarea României la Eurovision prin 2 factori: bugetul și dorința de a asigura o reprezentare calitativă, profesionistă, a țării noastre.