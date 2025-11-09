B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Se anunță un Revelion aglomerat pentru Mihai Trăistariu: „Am 10 spectacole”. Cât va încasa solistul la finalul serii

Se anunță un Revelion aglomerat pentru Mihai Trăistariu: „Am 10 spectacole”. Cât va încasa solistul la finalul serii

B1.ro
09 nov. 2025, 15:51
Se anunță un Revelion aglomerat pentru Mihai Trăistariu: „Am 10 spectacole”. Cât va încasa solistul la finalul serii
Mihai Trăistariu. Sursa foto: Captură video - theXclusive / YouTube
Cuprins
  1. Câte concerte va avea Mihai Trăistariu de Revelion
  2. Câți bani îi vor aduce concertele de Revelion

Mihai Trăistariu a dat lovitura în domeniu imobiliar, dar asta a fost posibil datorită muncii asidue în muzică, care i-a permis să strângă bani. Solistul lucrează la foc continuu, chiar și de sărbători. Noaptea de Revelion va fi o adevărată provocare pentru el, căci a acceptat să cânte la mai multe evenimente.  

Câte concerte va avea Mihai Trăistariu de Revelion

Mihai Trăistariu va stabili un nou record personal în noaptea de Revelion. Solistul a acceptat să ia parte la 10 concerte, de la ora 20.00, până următoarea dimineață, la 5.00.

„Pentru Revelion am record de concerte! Niciodată nu am avut atâtea! Am 10 spectacole, trebuie să alerg până la 5 dimineață dar fac asta pentru că am mai avut 8, câte 7 am mai avut, anul acesta au vrut mai mulți să merg să le cânt și atunci cânt câte jumătate de ora-45 de minute, pornesc de la ora 7 seara, la 20.00 am primul concert și până dimineața fac turul resorturilor de la munte, de pe Valea Prahovei. Anul ăsta este recordul meu personal”, a mărturisit Mihai Trăistariu pentru Click!.

Câți bani îi vor aduce concertele de Revelion

Mihai Trăistariu își va petrece noaptea dintre ani între stațiunile de pe Valea Prahovei, pentru a putea onora toate cele 10 concerte programate. Însă, alergătura îi va fi răsplătită pe măsură, căci doar după prestațiile de Revelion, solistul va încasa 15.000 de euro. Nici de Crăciun nu se odihnește. Mihai Trăistariu și-a programat patru concerte, tot la munte.

Astfel, artistul încheie la înălțime, la propriu și la figurat, un an bun din punct de vedere al afacerilor. Banii pe care îi va câștiga de sărbători se vor duce către plata ratelor pentru apartamentul de lux achiziționat recent.

„Niciodată nu am avut atâtea concerte într-o noapte și sunt foarte fericit. E foarte obositor dar m-am învățat așa și profit de noaptea de Revelion de câte ori pot ca să strâng un ban. Am rate la bancă, mi-am luat apartamentul la Titanic, care e de lux, mai am rate. Eu zic că într-un an le achit. De Crăciun, la fel, am tot la munte, dar am 4 evenimente. Îmi merge bine, am un an foarte bun, o să închei anul excepțional!”, spune, încrezător, Mihai Trăistariu.

Tags:
Citește și...
Andreea Esca, dezvăluire surprinzătoare. Defectul fizic pe care îl ascunde de peste două decenii de telespectatori 
Monden
Andreea Esca, dezvăluire surprinzătoare. Defectul fizic pe care îl ascunde de peste două decenii de telespectatori 
Andreea Esca a dezvăluit că are un defect fizic pe care l-a ascuns ani la rând de telespectatori. „Primul meu cameraman mi-a zis”
Monden
Andreea Esca a dezvăluit că are un defect fizic pe care l-a ascuns ani la rând de telespectatori. „Primul meu cameraman mi-a zis”
Irina Petrea avertizează că TikTok îi „tâmpește” pe oameni: „Își consumă ore importante din viață făcând nimic” (VIDEO)
Monden
Irina Petrea avertizează că TikTok îi „tâmpește” pe oameni: „Își consumă ore importante din viață făcând nimic” (VIDEO)
Daciana Sârbu, escapadă romantică de ziua iubitului. Cum au apărut cei doi pe contul de Instagram al femeii de afaceri
Monden
Daciana Sârbu, escapadă romantică de ziua iubitului. Cum au apărut cei doi pe contul de Instagram al femeii de afaceri
Daciana Sârbu și-a sărbătorit iubitul departe de România. Cum s-au fotografiat cei doi îndrăgostiți, în vacanță
Monden
Daciana Sârbu și-a sărbătorit iubitul departe de România. Cum s-au fotografiat cei doi îndrăgostiți, în vacanță
Oana Roman, pregătită de Black Friday. Ce achiziții a făcut deja și care este obiectul scump pe care a pus ochii
Monden
Oana Roman, pregătită de Black Friday. Ce achiziții a făcut deja și care este obiectul scump pe care a pus ochii
Mariana Moculescu a acționat-o în instanță pe fiica ei: „O mamă are dreptul să fie recunoscută”. Ce îi cere Nidiei
Monden
Mariana Moculescu a acționat-o în instanță pe fiica ei: „O mamă are dreptul să fie recunoscută”. Ce îi cere Nidiei
Cum reușește Oana Roman să se ferească de „țepele” de Black Friday: „Urmăresc totul”. Ce plănuiește să își achiziționeze vedeta
Monden
Cum reușește Oana Roman să se ferească de „țepele” de Black Friday: „Urmăresc totul”. Ce plănuiește să își achiziționeze vedeta
Ozana Barabancea uimește cu un ten impecabil. Secretul neașteptat care o ajută să arate fabulos la 56 de ani
Monden
Ozana Barabancea uimește cu un ten impecabil. Secretul neașteptat care o ajută să arate fabulos la 56 de ani
Virginia Rogin a făcut dezvăluiri inedite! O carieră de succes, un mariaj eșuat. Ce a povestit celebra actriță
Monden
Virginia Rogin a făcut dezvăluiri inedite! O carieră de succes, un mariaj eșuat. Ce a povestit celebra actriță
Ultima oră
16:00 - Andreea Esca, dezvăluire surprinzătoare. Defectul fizic pe care îl ascunde de peste două decenii de telespectatori 
15:22 - Oana Țoiu reacționează după ce doi români au fost răniți în timpului unui atac armat, la Istanbul / În ce stare se află victimele
14:55 - Medicii trag un semnal de alarmă cu privire la un obicei periculos pe care îl au românii: „Este o mare greșeală”
14:19 - Deznodământ tragic pentru o femeie din Vaslui: a fost ucisă cu sânge rece după o viață trăită în teroare. Cine este principalul suspect
13:23 - Andreea Esca a dezvăluit că are un defect fizic pe care l-a ascuns ani la rând de telespectatori. „Primul meu cameraman mi-a zis”
12:44 - Valurile puternice au provocat haos în Tenerife. 3 persoane au murit și alte 15 au fost rănite
12:16 - Daniel Băluță continua campania pentru Primăria Capitalei. Cum l-au primit bucureștenii din Sectorul 2
11:28 - Ciprian Ciucu – dovada că Bucureștiul se poate construi cu seriozitate (VIDEO)
10:55 - Ilie Bolojan, mesaj de Ziua Internațională de luptă împotriva fascismului și antisemitismului: „Fantomele urii și intoleranței sunt din ce în ce mai prezente în societățile noastre”
10:23 - Ministrul Finanțelor, față în față cu mai mulți oficiali de rang înalt ai SUA: „Am consolidat poziționarea României ca actor strategic în regiune” / Ce subiecte au fost pe agenda discuțiilor