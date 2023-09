Mihai Trăistariu vrea să participe la Eurovision 2024 / Ce nu este dispus să facă cântărețul: „Artiștilor cu cotă li se oferă cadou piese”

Mihai Trăistariu vrea să participe la Eurovision 2024, anunțând că este în căutarea unui compozitor. Cântărețul însă nu vrea să plătească pentru piesă, deși speră la una foarte bună.

Nu de mult, artistul a anunțat pe rețelele de socializare că este în căutarea unui compozitor care să îi facă o piesă wow.

„Caut un compozitor cu sound actual, cu care să lucrez o piesă wow pentru Eurovision 2024. Recomandări?”, a fost mesajul postat de Trăstariu, pe Facebook.

Mihai Trăistariu, din nou la Eurovision. Artistul nu vrea să plătească piesa pe care o va cânta

Trăistariu susține că dacă piesa va ieși câștigătoare, compozitorul își va primi banii după concurs. El a precizat că și acum primește bani în urma hit-ului „Tornero”, iar compozitorul Eduard Cârcotă ar fi depășit un milion de euro ca încasări.

„Nu plătesc nimic pentru că eu niciodată nu mi-am plătit vreo melodie. Merg pe același principiu că totuși sunt Mihai Trăistariu și cine vrea să-mi trimită o piesă bună mi-o dă. «Tornero» nu a fost plătită, «Cât de frumoasă ești» nu a fost plătită, piesele trupei Valahia-«Banana», «La mare, la soare» nu au fost plătite.

Eu niciodată nu am plătit pentru hit-urile mele și nu vreau să-i învăț așa pe compozitori, pentru că așa mi se pare firesc. Artiștilor cu cotă li se oferă cadou piese, pentru că se câștigă după aceea din drepturile de autor.

Compozitorul «Tornero», Eduard Cârcotă, câștigă și în ziua de azi jumătate din drepturile de autor. Și, dacă eu am făcut niște sute de mii de euro, el a făcut poate milioane. Am 140 de melodii pe albumele mele și nu am plătit nici una!

Cine merge la Eurovision cu mine și câștigă are suficienți bani cât să trăiască toată viața dintr-o singură piesă!”, a declarat Mihai Trăistariu, scrie .