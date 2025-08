Cristi Minculescu a vorbit în termeni extrem de laudativi despre soția sa, Rodica. Artistul s-a arătat recunoscător soției că a fost mereu puternică și alături de el, mai ales în momentele de cumpănă ale vieții. Solistul Iris și soția lui sunt împreună de peste patru decenii.

Cuprins

Ce a spus Minculescu despre soția sa

Ce a spus Minculescu despre căsnicii și cum pot funcționa ele

„Rodica e omul care mi-a fost alături în toate versiunile mele. În lumină, în umbră, în aplauze și în tăceri. Ne știm de o viață – la propriu – și asta creează un soi de limbaj pe care nu-l înțeleg decât cei care au trecut împreună prin toate.

Pentru unii, căsătoria e o etapă. Pentru mine, ea a fost parte din fundația care m-a ținut vertical. Am fost norocos să o am aproape și în clipele în care n-am fost deloc ușor de înțeles sau de dus.

Cum o văd azi? Exact așa cum era și atunci: demnă, discretă, caldă. Poate chiar mai puternică decât mine, în multe momente. Iar pentru cei care au mai pus sub semnul întrebării povestea noastră… în ciuda zvonurilor, noi nu ne-am despărțit niciodată!”, a susținut Cristi Minculescu, pentru

Întrebat care e rețeta care i-a ajutat să-și păstreze căsnicia atâția ani, artistul a răspuns: „Nu există rețetă. Și dacă ar exista, nu știu dacă ar funcționa la fel pentru toată lumea. Ce știu sigur e că relațiile lungi nu sunt despre perfecțiune – sunt despre răbdare, asumare și tăcerea care nu doare”.

„Am trecut prin multe împreună. Nu a fost totul ca-n filme. Au fost suișuri, coborâșuri, momente de liniște, dar și momente în care am învățat să ne regăsim. Cred că, dincolo de iubire, a contat respectul. Și faptul că am știut când să lăsăm de la noi, fiecare”, a mai spus Cristi Minculescu, pentru VIVA!.