B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Minodora a făcut confesiuni emoționante: „Prefer să mor eu înaintea lui”. Ce înseamnă soțul ei pentru ea

Minodora a făcut confesiuni emoționante: „Prefer să mor eu înaintea lui”. Ce înseamnă soțul ei pentru ea

Ana Beatrice
07 oct. 2025, 08:42
Minodora a făcut confesiuni emoționante: „Prefer să mor eu înaintea lui”. Ce înseamnă soțul ei pentru ea
Sursa Foto: Captură Video/ YT- JORGE OFFICIAL
Cuprins
  1. Ce principii a moștenit Minodora de la mama ei
  2. Ce ar fi făcut Minodora dacă nu ar fi fost cântăreață
  3. Cum a trăit artista pierderea mamei
  4. Ce înseamnă soțul ei pentru ea

Minodora a făcut confesiuni emoționante despre iubire, suferință și familie în podcastul „Vorba lu’ Jorg. Artista a arătat o latură sinceră și profund umană, departe de lumina reflectoarelor, vorbind despre lecțiile primite de la mama sa, despre educația fiului ei și despre dragostea profundă care o leagă de soțul ei.

Ce principii a moștenit Minodora de la mama ei

Artista a explicat că cel mai important sfat primit de la mama ei a fost acela de a avea măsură în tot. „Mama mi-a spus mereu că în orice trebuie să existe o limită. Ce e prea mult, nu e ok. Nici în prietenie, nici între soț și soție, nici la mâncare sau băutură. Trebuie să păstrezi echilibrul”, a spus Minodora.

Ea a povestit că încearcă să-i transmită aceeași învățătură fiului ei, Marco, și că îl educă în spiritul respectului și al bunului-simț: „Îl învăț să aibă măsură și să nu aibă apucături cocalărești. În casa mea nu se vorbește urât. Nu-i stă bine și nu merge cu fața lui.”

Minodora a vorbit și despre lecțiile dure primite de la viață, recunoscând că cele mai mari dezamăgiri le-a avut de la prieteni: „Am plâns mult după prietenii mei. I-am iubit sincer, dar a trebuit să renunț la unii, pentru că nu mă mai regăseam în prietenia cu ei. Nu-mi plac oamenii care se dau mari.”

Ce ar fi făcut Minodora dacă nu ar fi fost cântăreață

Cântăreața a dezvăluit cu umor, dar și cu sinceritate, că s-ar fi văzut lucrând într-un domeniu elegant, unde se câștigă bine: „Dacă nu eram cântăreață, eram ospătăr pe la Sofitel sau la Marriott, aranjată. Făceam bani! Sau stewardesă, de ce nu? Nu mi-e frică de muncă, am muncit de la 14 ani. Am vândut brânză, înghețată la aparat, fructe… În vacanțele de trei luni făceam bani.”

Cum a trăit artista pierderea mamei

Cu vocea tremurândă, artista a povestit că moartea mamei sale a rupt-o în două și că, de trei ani, încă nu a reușit să-și regăsească echilibrul. „Dacă nu era Marco, nu știu ce s-ar fi întâmplat cu mine. S-a dus jumătate din Minodora. Eu și mama eram 100%, ea 50%, eu 50%. Jumătatea mea s-a dus odată cu ea.”

Aceasta a recunoscut că nu poate accepta complet că mama ei nu mai este: „Nu pot nici să-i aprind o lumânare. Mă doare să spun „pentru sufletul mamei mele”. Eu o simt încă acolo, acasă, la 300-500 de kilometri distanță. Pentru mine, mama e.”

Ce înseamnă soțul ei pentru ea

Cântăreața a vorbit cu emoție și despre relația cu soțul ei, pe care îl consideră sprijinul vieții sale: „Mi-am dat seama că el este echilibrul meu, practic. Și chiar este. Și nu știu ce m-aș face fără el, vreodată. Am spus întotdeauna, în această viață, la un moment dat, unul dintre noi doi va trebui să se ducă. Că așa e rostul pământului. Și îmi doresc eu să fiu aceea, dintre noi doi. Atât de mult îl iubesc și îl prețuiesc și știu că va avea grijă de băiat. Băiatul este pe mâini bune, suta la suta, încât îmi doresc să mă retrag în glorie eu. Da. Dintre noi doi. Pentru că noi ne-am căsătorit religios și, așa cum spune în religie, până când moartea ne va despărți.”

Tags:
Citește și...
Anda Adam: „Am fost tocilară, nu degeaba am fruntea lată”. Ce studii are cântăreața
Monden
Anda Adam: „Am fost tocilară, nu degeaba am fruntea lată”. Ce studii are cântăreața
Ritualul pe care Andreea Marin îl face în fiecare dimineața: „Acest exercițiu este extraordinar, te face conștient”
Monden
Ritualul pe care Andreea Marin îl face în fiecare dimineața: „Acest exercițiu este extraordinar, te face conștient”
Mihai Trăistariu critică politicienii care îi trimit pe studenți la muncă, după tăierea burselor: „Unde să lucreze? Să facă striptease?”
Monden
Mihai Trăistariu critică politicienii care îi trimit pe studenți la muncă, după tăierea burselor: „Unde să lucreze? Să facă striptease?”
Jaden Smith a șocat la Paris. Fiul lui Will Smith reprezintă imaginea lui Christian Louboutin
Monden
Jaden Smith a șocat la Paris. Fiul lui Will Smith reprezintă imaginea lui Christian Louboutin
Delia a stârnit amuzamentul internauților. Cum s-a filmat artista după o vizită la saună
Monden
Delia a stârnit amuzamentul internauților. Cum s-a filmat artista după o vizită la saună
Meghan Markle vizată de o declarație șocantă a tatălui său. Cei doi nu-și mai vorbesc de ani buni
Monden
Meghan Markle vizată de o declarație șocantă a tatălui său. Cei doi nu-și mai vorbesc de ani buni
Puya, mesaj neașteptat pentru fani în timpul unui concert: „Aveți grijă ce vă doriți, că se poate întâmpla!”
Monden
Puya, mesaj neașteptat pentru fani în timpul unui concert: „Aveți grijă ce vă doriți, că se poate întâmpla!”
Obiceiul pe care Roxana Vancea îl are în fiecare weekend, împreună cu fiii ei. Ce încearcă să îi învețe pe micuți: „Nu este doar o tradiție”
Monden
Obiceiul pe care Roxana Vancea îl are în fiecare weekend, împreună cu fiii ei. Ce încearcă să îi învețe pe micuți: „Nu este doar o tradiție”
Adriana Stere are 5 copii și spune că e o mamă severă: „Nu sunt prietena lor”. Cum reușește să „impună limite” în familie
Monden
Adriana Stere are 5 copii și spune că e o mamă severă: „Nu sunt prietena lor”. Cum reușește să „impună limite” în familie
Gina Pistol și Smiley pregătesc un proiect „de zile mari”. Ce a declarat prezentatoarea TV
Monden
Gina Pistol și Smiley pregătesc un proiect „de zile mari”. Ce a declarat prezentatoarea TV
Ultima oră
09:57 - Descoperire istorică în Alba Iulia: Arheologii au găsit poarta prin care a intrat Mihai Viteazul în Cetate acum 426 de ani
09:57 - Alexandru Rafila spune ce salariu are un director de sănătate publică: „Niciun medic, care are salariul dublu, nu se duce să fie director de direcţie sănătate publică”
09:53 - O nouă problemă la Spitalul „Sfânta Maria” din Iași. Nereguli grave ies la iveală după tragedia copiilor
09:23 - Ministrul Mediului: „E foarte bine să existe în mine un inamic al șmecherilor”
09:17 - Jeff Bezos, declarație surprinzătoare. În câteva decenii, oamenii nu vor mai trăi pe Pământ: „Vor locui acolo pentru că vor dori asta”
09:16 - Becali îl acuză pe Simion de trădare: „Eu sunt împăratul. Băi piticanie, dacă vrei să ne împăcăm, dă telefon la împărat”
09:14 - Atac armat într-o sală de judecată din Albania. Un judecător a fost ucis, iar alte două persoane rănite
08:45 - Diana Buzoianu: „Românii merită mai mult decât o pasare de responsabilități”. Cum le răspunde celor de la PSD care o critică că nu acordă avize de mediu
08:44 - Anda Adam: „Am fost tocilară, nu degeaba am fruntea lată”. Ce studii are cântăreața
08:28 - Ciclonul ajunge în România: În sud-est va ploua într-o singură zi cât pentru o lună întreagă. Școli închise în Constanța. Care e pericolul major în Capitală