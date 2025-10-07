Minodora a făcut confesiuni emoționante despre iubire, suferință și familie în podcastul „ . Artista a arătat o latură sinceră și profund umană, departe de lumina reflectoarelor, vorbind despre lecțiile primite de la mama sa, despre educația fiului ei și despre dragostea profundă care o leagă de soțul ei.

Ce principii a moștenit Minodora de la mama ei

Artista a explicat că cel mai important sfat primit de la mama ei a fost acela de a avea măsură în tot. „Mama mi-a spus mereu că în orice trebuie să existe o limită. Ce e prea mult, nu e ok. Nici în prietenie, nici între soț și soție, nici la mâncare sau băutură. Trebuie să păstrezi echilibrul”, a spus Minodora.

Ea a povestit că încearcă să-i transmită aceeași învățătură fiului ei, Marco, și că îl educă în spiritul respectului și al bunului-simț: „Îl învăț să aibă măsură și să nu aibă apucături cocalărești. În casa mea nu se vorbește urât. Nu-i stă bine și nu merge cu fața lui.”

Minodora a vorbit și despre , recunoscând că cele mai mari dezamăgiri le-a avut de la prieteni: „Am plâns mult după prietenii mei. I-am iubit sincer, dar a trebuit să renunț la unii, pentru că nu mă mai regăseam în prietenia cu ei. Nu-mi plac oamenii care se dau mari.”

Ce ar fi făcut Minodora dacă nu ar fi fost cântăreață

Cântăreața a dezvăluit cu umor, dar și cu sinceritate, că s-ar fi văzut lucrând într-un domeniu elegant, unde se câștigă bine: „Dacă nu eram cântăreață, eram ospătăr pe la Sofitel sau la Marriott, aranjată. Făceam bani! Sau stewardesă, de ce nu? Nu mi-e frică de muncă, am muncit de la 14 ani. Am vândut brânză, înghețată la aparat, fructe… În vacanțele de trei luni făceam bani.”

Cum a trăit artista pierderea mamei

Cu vocea tremurândă, artista a povestit că moartea mamei sale a rupt-o în două și că, de trei ani, încă nu a reușit să-și regăsească echilibrul. „Dacă nu era Marco, nu știu ce s-ar fi întâmplat cu mine. S-a dus jumătate din Minodora. Eu și mama eram 100%, ea 50%, eu 50%. Jumătatea mea s-a dus odată cu ea.”

Aceasta a recunoscut că nu poate accepta complet că mama ei nu mai este: „Nu pot nici să-i aprind o lumânare. Mă doare să spun „pentru sufletul mamei mele”. Eu o simt încă acolo, acasă, la 300-500 de kilometri distanță. Pentru mine, mama e.”

Ce înseamnă soțul ei pentru ea

Cântăreața a vorbit cu emoție și despre relația cu soțul ei, pe care : „Mi-am dat seama că el este echilibrul meu, practic. Și chiar este. Și nu știu ce m-aș face fără el, vreodată. Am spus întotdeauna, în această viață, la un moment dat, unul dintre noi doi va trebui să se ducă. Că așa e rostul pământului. Și îmi doresc eu să fiu aceea, dintre noi doi. Atât de mult îl iubesc și îl prețuiesc și știu că va avea grijă de băiat. Băiatul este pe mâini bune, suta la suta, încât îmi doresc să mă retrag în glorie eu. Da. Dintre noi doi. Pentru că noi ne-am căsătorit religios și, așa cum spune în religie, până când moartea ne va despărți.”