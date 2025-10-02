Minodora a slăbit 40 de kilograme și e tare mândră că a câștigat această luptă grea. Să treci printr-o asemenea transformare uluitoare nu e deloc simplu și presupune în primul rând o luptă cu propria persoană. Dar artista a fost ambițioasă și e fericită acum de cum arată.

Cum arată Minodora după ce a slăbit 40 de kilograme

„Multumesc , Doamne ca am reusit sa scap de 40 de kg!

Nu a fost usor , nu este usor!

Am facut operatia de stomac in anul 2017 , dar si cu operatia facuta te reingrasi daca nu esti atenta! In poza din dreapta aveam 98 de kg!”, a scris Minodora pe , precizând că se simte binecuvântată:

Cântăreața, ajunsă la vârsta de 47 de ani, a povestit câteva dintre regulile pe care le-a urmat pentru a slăbi. Pe timpul zilei mănâncă orice, dar cu măsură, iar seara are grijă să nu mănânce cu câteva ore înainte de culcare.

„ , dar în cantități mici. Niciodată nu mănânc până mi se umflă stomacul. Nu mai am senzația de preaplin de mulți ani. Nu mă culc mâncată, mănânc cu patru – cinci ore înainte de culcare. Când nu am concerte, la 22:30 sunt în pat și dorm, iar ultima masă e pe la 19.00. Cu trei ore jumătate înainte să dorm nu mai pun nimic în stomac”, a explicat Minodora.

De altfel, în numeroase apariții publice ce vede schimbarea prin care a trecut:

De ce s-a apucat Minodora de slăbit

În trecut, artista a mărturisit că a ajuns să-și facă operația de micșorare a stomacului deoarece : „Am ajuns unde mi-am dorit. Am acum 60 kg, de la 100. Am slăbit în doi ani, treptat. Mă simt bine, sunt ok, am slăbit sănătos, mănânc carne, cu limită, ouă, salate, de toate. Eram la un pas să fac diabet, iar operaţia de tăiere de stomac te ajută cu diabetul. Mă opresc la 60 de kilograme”.

Ce operații și-a mai făcut Minodora

Minodora a mai spus că în ultimii ani, pe măsură ce a slăbit, a suferit pentru un aspect fizic plăcut. Anul trecut, de exemplu, a avut o intervenție chirurgicală în zona feței, un lifting de gât și gușă.

„Am avut multe intervenții de când am slăbit, am făcut și abdominoplastie și ridicare de sâni, că am slăbit 40 de kilograme, dar asta parcă a fost cel mai greu de dus pe picioare, poate și din cauza faptului că e în zona feței și e mai greu de gestionat. Am dormit numai pe spate, sunt tăiată după ureche. Am făcut practic în zona gușei o reconstrucție de mușchi”, a povestit artista, la 10 zile după respectiva operație.