Mira a pus capăt speculațiilor și a confirmat despărțirea de Levi Elekes. Anunțul vine după o perioadă îndelungată în care fanii au bănuit că cei doi nu mai formează un cuplu.

Artista a ales să vorbească prin muzică, compunând o piesă inspirată din această separare, în care își expune vulnerabilitatea și trăirile. Versurile transmit clar cât de profund a afectat-o ruptura și lasă să se întrevadă suferința prin care a trecut.

Cum își exprimă Mira durerea după separarea de Levi Elekes

După patru ani de relație, povestea de dragoste dintre a ajuns la final. Zvonurile apărute în ultimele săptămâni au fost confirmate chiar de cei doi. Cântăreața a ales să transforme această perioadă dificilă într-o sursă de inspirație și a lansat o melodie scrisă imediat după despărțire.

Prin versuri încărcate de emoție, artista vorbește despre dor, regrete și sentimente neîncheiate. În același timp, lasă să se înțeleagă cât de profund a afectat-o ruptura.

Fragmente precum „Arde în mine / Arde încet / Că nu ne-am iubit suficient…” scot la iveală suferința artistei și dorul pe care îl poartă încă pentru Levi. Melodia devine astfel o adevărată confesiune despre un capitol dureros din viața ei.

De ce se teme cântăreața după anunțul despărțirii

În momentul în care a făcut publică separarea, Mira a recunoscut că se așteaptă ca unii oameni să nu creadă că despărțirea este reală. De asemenea, artista spune că există riscul ca totul să fie perceput drept o simplă strategie de marketing.

Vedeta a confirmat că ea și Levi nu mai formează un cuplu. Totodată, a subliniat că au rămas în relații bune, fără să ofere detalii despre motivele care au dus la ruptură.

„Tocmai am lansat piesa pe care am scris-o imediat după ce ne-am despărțit. O să zică că facem mișto oricum, că nu e pe bune și nu e nicio strategie de marketing. Ar fi fost ciudat să lansez o piesă cu un astfel de mesaj și de acolo ar fi interpretat iarăși lumea că ce s-a întâmplat cu noi, de ce nu mai apari și așa și atunci ăsta este momentul pe care nu am avut cum să îl evit”, se arată în mesajul său .