Mira a pus capăt speculațiilor și a confirmat despărțirea de Levi Elekes: „Ăsta este momentul pe care nu am avut cum să îl evit"

Mira a pus capăt speculațiilor și a confirmat despărțirea de Levi Elekes: „Ăsta este momentul pe care nu am avut cum să îl evit”

Ana Beatrice
29 ian. 2026, 21:35
Sursă Foto: Facebook - MIRA
  1. Cum își exprimă Mira durerea după separarea de Levi Elekes
  2. De ce se teme cântăreața după anunțul despărțirii

Mira a pus capăt speculațiilor și a confirmat despărțirea de Levi Elekes. Anunțul vine după o perioadă îndelungată în care fanii au bănuit că cei doi nu mai formează un cuplu.

Artista a ales să vorbească prin muzică, compunând o piesă inspirată din această separare, în care își expune vulnerabilitatea și trăirile. Versurile transmit clar cât de profund a afectat-o ruptura și lasă să se întrevadă suferința prin care a trecut.

Cum își exprimă Mira durerea după separarea de Levi Elekes

După patru ani de relație, povestea de dragoste dintre Mira și Levi Elekes a ajuns la final. Zvonurile apărute în ultimele săptămâni au fost confirmate chiar de cei doi. Cântăreața a ales să transforme această perioadă dificilă într-o sursă de inspirație și a lansat o melodie scrisă imediat după despărțire.

Prin versuri încărcate de emoție, artista vorbește despre dor, regrete și sentimente neîncheiate. În același timp, lasă să se înțeleagă cât de profund a afectat-o ruptura.

Fragmente precum „Arde în mine / Arde încet / Că nu ne-am iubit suficient…” scot la iveală suferința artistei și dorul pe care îl poartă încă pentru Levi. Melodia devine astfel o adevărată confesiune despre un capitol dureros din viața ei.

Sursă Foto: Facebook – MIRA

De ce se teme cântăreața după anunțul despărțirii

În momentul în care a făcut publică separarea, Mira a recunoscut că se așteaptă ca unii oameni să nu creadă că despărțirea este reală. De asemenea, artista spune că există riscul ca totul să fie perceput drept o simplă strategie de marketing.

Vedeta a confirmat că ea și Levi nu mai formează un cuplu. Totodată, a subliniat că au rămas în relații bune, fără să ofere detalii despre motivele care au dus la ruptură.

„Tocmai am lansat piesa pe care am scris-o imediat după ce ne-am despărțit. O să zică că facem mișto oricum, că nu e pe bune și nu e nicio strategie de marketing. Ar fi fost ciudat să lansez o piesă cu un astfel de mesaj și de acolo ar fi interpretat iarăși lumea că ce s-a întâmplat cu noi, de ce nu mai apari și așa și atunci ăsta este momentul pe care nu am avut cum să îl evit”, se arată în mesajul său postat pe Instagram.

