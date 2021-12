Mira, la un pas de moarte: „Au rămas niște urme de arsură”

Interpreta Mira a avut parte de surprize mai puțin plăcute. Viața interpretei fiind în pericol. Artista ar putea să moară.

Mira a trecut prin clipe teribile

Maria Mirabela Cișmaru a devenit faimoasă după ce a participat la „Vocea României”. Tânăra are planuri mărețe și își construiește o carieră de succes. Mira este încrezută în sine și crede că o așteaptă un viitor strălucit. Vezi mai multe poze în galeria foto de AICI.

Viața interpretei a fost în pericol. Artista a fost victima unui incident. Mira a uitat o lumânare aprinsă și a adormit. Aceasta s-a trezit cu casă plină de funingine.

Necazul în casa vedetei

Mira a fost la un pas de tragedie. Vedeta putea să fie intoxicată, însă, din fericire, Mira a coborât la parter și a reacționat din timp.

„Dacă vă povestesc ce am mai pățit și aseară o să-mi spuneți clar că trebuie să mă mut că nu am ce să fac cu casa asta. La ora 6 dimineața mă trezesc cu fum în cameră. Eu care auzisem între timp niște sunete, dar am crezut că sunt paranoică. Decid să cobor pentru că era clar că se întâmplă ceva grav, puteam să mor intoxicată. Am dat drumul la geamuri, am aerisit, dar era fum de îl tăiai cu cuțitul. Funinginea a ajuns până la mansardă. Toată treaba este că am avut un ornament de Crăciun cu o lumânare și ornamentul acela avea brad, care între timp s-a ofilit”, a precizat Mira, citată de wowbiz.

Cântăreața a venit și cu un sfat pentru urmăritorii săi. Tânăra a ajuns la concluzie că trebuie sp fie mai atentă la ornamentele de Crăciun.

„Am aprins lumânarea aseară și probabil că flacăra era foarte mică și am omis-o. M-am pus la somn și la 6 dimineața m-am trezit cu fum în cameră și când am ajuns era arsă complet. Au rămas niște urme de arsură pe masă, dar putea fi ceva foarte grav. Am funingine peste tot. Aveți mare grijă la lumânări!”, a explicat Mira.