Mira pare să fi intrat într-o nouă etapă a vieții sale. Aceasta s-a afișat pe rețele de socializare într-o stare excelentă, chiar dacă s-a separat recent de iubitul său. Recent, vedeta s-a fotografiat alături de un buchet imens de trandafiri, transmițând un mesaj care sugerează un nou început în propriul cămin.

Cum a ales Mira să anunțe finalul relației cu Levi Elekes

Potrivit , după o relație care a durat patru ani, Mira și Levi au decis să pună capăt speculațiilor din ultimele săptămâni. Cei doi au apărut împreună într-un clip pentru a confirma oficial că nu mai formează un cuplu. Artista a subliniat că procesul de despărțire a fost unul real și că nu este vorba despre nicio strategie de promovare, în ciuda faptului că momentul coincide cu lansarea unui nou proiect muzical.

Această perioadă de schimbări a devenit sursă de inspirație pentru noua sa piesă. Mira a mărturisit că scrisul a ajutat-o să proceseze emoțiile de după separare. Deși a fost un moment dificil, artista se concentrează acum pe echilibrul interior și pe legătura cu publicul ei prin intermediul muzicii.

Ce spune artista despre legătura dintre muzică și viața personală

Mira a explicat pe de ce a ales să vorbească acum despre acest subiect delicat. Aceasta a dorit să fie transparentă cu urmăritorii săi înainte ca mesajul piesei sale să fie interpretat greșit. Redăm integral declarația artistei:

„Tocmai am lansat piesa pe care am scris-o imediat după ce ne-am despărțit. O să zică că facem mișto oricum, că nu e pe bune și nu e nicio strategie de marketing. Ar fi fost ciudat să lansez o piesă cu un astfel de mesaj și de acolo ar fi interpretat iarăși lumea că ce s-a întâmplat cu noi, de ce nu mai apari și așa și atunci ăsta este momentul pe care nu am avut cum să îl evit.”, a declarat artista pe Instagram.