Mira pare să fi intrat într-o nouă etapă a vieții sale. Aceasta s-a afișat pe rețele de socializare într-o stare excelentă, chiar dacă s-a separat recent de iubitul său. Recent, vedeta s-a fotografiat alături de un buchet imens de trandafiri, transmițând un mesaj care sugerează un nou început în propriul cămin.
Potrivit spynews, după o relație care a durat patru ani, Mira și Levi au decis să pună capăt speculațiilor din ultimele săptămâni. Cei doi au apărut împreună într-un clip pentru a confirma oficial că nu mai formează un cuplu. Artista a subliniat că procesul de despărțire a fost unul real și că nu este vorba despre nicio strategie de promovare, în ciuda faptului că momentul coincide cu lansarea unui nou proiect muzical.
Această perioadă de schimbări a devenit sursă de inspirație pentru noua sa piesă. Mira a mărturisit că scrisul a ajutat-o să proceseze emoțiile de după separare. Deși a fost un moment dificil, artista se concentrează acum pe echilibrul interior și pe legătura cu publicul ei prin intermediul muzicii.
Mira a explicat pe rețelele sociale de ce a ales să vorbească acum despre acest subiect delicat. Aceasta a dorit să fie transparentă cu urmăritorii săi înainte ca mesajul piesei sale să fie interpretat greșit. Redăm integral declarația artistei:
„Tocmai am lansat piesa pe care am scris-o imediat după ce ne-am despărțit. O să zică că facem mișto oricum, că nu e pe bune și nu e nicio strategie de marketing. Ar fi fost ciudat să lansez o piesă cu un astfel de mesaj și de acolo ar fi interpretat iarăși lumea că ce s-a întâmplat cu noi, de ce nu mai apari și așa și atunci ăsta este momentul pe care nu am avut cum să îl evit.”, a declarat artista pe Instagram.