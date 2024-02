Mirabela Dauer a renunțat la religia ei. De ce a făcut acest lucru

este una dintre cele mai îndrăgite cântărețe din România, însă nu multă lume știe că artista și-a schimbat religia și a trecut la ortodoxism.

De ce a renunțat Mirabela Dauer la religia ei

Artista este evreică, având o familie numeroasă în Israel. Cu toate acestea, în 1996, vedeta a decis să renunțe la religia iudaică și să treacă la cea ortodoxă. A simțit să-și facă semnul crucii și să meargă la biserică, astfel că, s-a convertit.

„Eu sunt evreică, după părinții mei. Eu sunt la o vârstă, dar vine o vreme în viaţa ta când trebuie să fii îngropat. Aici, în România, eu nu mai am pe nimeni. Tu vezi aşa că prietenii mei m-ar pune într-un coșciug și m-ar duce în Israel să mă îngroape? Eu acolo am sora, am nepoţi, am familie. N-are cine să mă ducă acolo. Cine mă îngroapă pe mine aici? Toți prietenii mei sunt ortodocși. Nu doar de asta m-am ortodoxit. Eu mă duc în biserică de când mă ştiu eu. Voiam să fac semnul crucii. De mică am fost înţeleaptă şi nu am făcut lucruri rele şi nu îmi făceam cruce, dar acum pot. Îmi doream să îmi fac semnul crucii”, a afirmat ea în emisiunea Vorbește lumea, transmite .

Mirabela Dauer a mărturisit că familia ei nu s-a supărat din cauza deciziei luate: ”Familia mea care este în Israel este foarte înţeleaptă. Nici sora mea, nici nepoata mea, nimeni nu s-a supărat. M-am unit cu acelaşi Dumnezeu. M-am ortodoxit”.

„A fost un moment în care eu am vrut să mă călugăresc”

Artista a spus că la un moment dat a simțit că este timpul .

„A fost un moment în care eu am vrut să mă călugăresc. Am avut lângă mine un om foarte înțelept, pe nașul meu. El este preot și nu a încercat să mă convingă, să mă abată de la gândul meu de a mă călugări, nu. Mi-a zis că această unire a mea cu Dumnezeu este foarte frumoasă.

El a zis: „Gândește-te, vrei să mai cânți? Vrei să mai ai o viață de artist frumoasă cu prietenii? Viața ta e spumoasă, e frumoasă. Gândește-te. Trebuie să renunți la lucrurile astea. Trebuie clar să renunți și să te oprești. Ești capabilă, ești gata pentru lucrul ăsta?”, a afirmat Mirabela.

Ulterior, cântăreața a renunțat la acest gând.