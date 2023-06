Mirabela Dauer, detalii neștiute despre divorț: „Jumătatea mea nu s-a născut încă”

după ce al doilea ei soț i-a interzis accesul copilului lor la ea. Într-un interviu recent, Mirabela a dezvăluit că a luat două decizii semnificative: să renunțe la ideea de a se mai căsători și să nu urmeze calea monahală.

Mirabela a vrut să se călugărească

„Eu am avut câteva decizii care mi-au făcut bine. Decizia cea mai importantă a fost să nu mă mai mărit. Cea mai importantă decizie din viața mea. Pentru că jumătatea mea nu s-a născut încă. Nu s-a născut. (…) Eu sunt o fire mămoasă. Toți iubiții pe care i-am avut i-am cocolit, i-am alintat. Și cred că a fost prea mult. Că sufoc, nu sufoc. Eu nu sun, dacă nu mă suni. Nu deranjez. Nu, nu-mi place, dar i-am sufocat prin asta, prin bunătatea mea, prin cocoleala mea.”

că nereușite în dragoste au dus-o cu gândul să se călugărească. „Nu poți să te duci să te unești cu Dumnezeu dacă ești nefericit. Acolo trebuie să te duci pur, cald, că așa îți dorești. Vreau să mă logodesc cu Dumnezeu”, a spus artista.

Prima dată s-a căsătorit cu Willy Dauer. „Eram teribil de amuzanți amândoi. Iar noi, eu și Dauer, eram cei mai buni la chefuri, cei mai buni dansatori. Era vesel, eram doi copii tâmpiți. Când am divorțat, după ce am făcut actele la tribunal, am făcut petrecerea fix la același restaurant la care ne-am căsătorit, eu, el și tata. A fost singura persoană dintre cei apropiați care a venit la înmormântare la tatăl meu. Și m-a sprijinit foarte tare, eu eram devastată”, a povestit interpreta, scrie .

Custodia copilului obținută prin minciună

Solista s-a căsătorit în anul 1972 cu Dan Traian Popovici, un regizor de montaj din cadrul Televiziunii Române. Cei doi au avut împreună un copil, un băiat numit Dan Alexandru Popovici, însă după divorț, custodia acestuia a fost acordată tatălui său. În timpul căsniciei, Solista a suferit abuzuri extrem de grave din partea fostului soț, iar viața ei a fost chiar pusă în pericol.

Cu aproximativ o lună în urmă, ea a dezvăluit că fostul soț a obținut custodia copilului prin inventarea unui presupus amant al ei. Din păcate, Solista nu mai menține legătura cu fiul său.

„Să fie sănătos”, este mesajul pe care solista i l-a transmis lui Alexandru, fiul pe care îl are cu cel de-al doilea soț.

Relația rece dintre Mirabela Dauer și fiul ei după divorț

„Nu ai vrea să te caute la un moment dat, să îți spună ‘mulțumesc, iubită mamă’, și ‘iartă-mă că am greșit’?”, a fost întrebată.

„Nu aș vrea să mă caute. (…) Vorbim despre absurd? Nu. E bine așa cum e. Eu, cel puțin, am un gând frumos îndreptat spre el și-l voi avea toată viața și când n-oi mai fi. Decât să fie o chestie falsă, forțată, obligatorie, nu. E bine așa cum e. Știi ce mulți copii am eu în jurul meu?”, a declarat Mirabela Dauer.

După divorț, cântăreața a avut ocazia să-și revadă copilul pentru prima dată în momentul în care acesta avea 12 ani. De-a lungul anilor, Mirabela a continuat să plătească pensie alimentară fiului ei, asigurându-i astfel susținerea financiară necesară până când acesta a împlinit vârsta de 18 ani. În ciuda acestui fapt, întâlnirile lor erau extrem de rare și puțin frecvente.